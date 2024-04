Nova raven zdravljenja: v ospredje prihaja biološko zobozdravstvo

Celostno zdravljenje pomeni poglobljeno iskanje vzrokov za težave, razumevanje delovanja telesa in njegovih procesov ter upoštevanje dobre preventivne prakse. Ko zdravimo in pregledujemo en del telesa, moramo torej upoštevati celotno telo. To še posebej velja pri zdravljenju ustne votline, ki ne vpliva le na naš nasmeh, ampak tudi na splošno zdravje in dobro počutje. To je tudi glavni cilj tako imenovanega biološkega zobozdravstva, ki ga uspešno izvajajo v zobozdravstvenem Centru Hočevar.

Biološko zobozdravstvo bo v ospredju na CH Beyond Smile 2024, ki bo 10. 4. 2024 ob 16. uri v Cankarjevem domu, Ljubljana. Dogodek je priložnost za spoznavanje in razpravo o moči biološkega zobozdravstva. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Biološko zobozdravstvo: sodobna pot do celostnega zdravljenja

V tem natrpanem in hitrem vsakdanu se prepogosto premalo zavedamo, v kakšnem stanju je naše telo. Ste se kdaj ustavili za trenutek in se vprašali, kako ste? Ste brez energije? Se bolečine na določenih predelih telesa ponavljajo in se jih sploh ne zavedate več? Čutite celo, da vas telo ne uboga več? Čas je, da prisluhnete različnim simptomom in s pomočjo strokovnjaka poiščete tudi povezavo med njimi. Kar je najpomembnejše: dobra dnevna rutina, ki temelji na uravnoteženem življenjskem slogu, je tudi prava odskočna deska za dobro počutje.

Procesi, ki se odvijajo v ustih, se odražajo v celem telesu. FOTO: Center Hočevar

Prav takšno razumevanje telesa je temelj, na katerem deluje biološko zobozdravstvo. To je namreč nova raven zdravljenja, ki združuje sodoben pristop s celostnim razumevanjem telesa. Pri obravnavi pacienta se osredotoča na splošno zdravstveno stanje telesa, pri čemer se zaveda, da ustna votlina ni ločena entiteta, temveč del celote. Namesto osredotočanja le na zdravljenje simptomov zobozdravniki iščejo vzroke težav in si prizadevajo za celostno dobro počutje pacienta.

Začetki biološkega zobozdravstva segajo v zgodnje 20. stoletje, ko so strokovnjaki opazili povezavo med zdravjem ust in splošnim zdravjem telesa. Študije so pokazale, da lahko vnetja in okužbe v ustni votlini vplivajo na različna druga obolenja, kot so bolezni srca, diabetes in nekatere vrste raka. Zato je ohranjanje zdravih zob in dlesni ključno za celotno zdravje.

Biološki zobozdravstveni pristop pacienta aktivno obravnava v različnih fazah, velik poudarek dajo tudi preventivi, ki ne vključuje le osnovnega čiščenja in običajnih zobozdravstvenih postopkov, temveč tudi spodbujanje zdravih življenjskih navad, ki prispevajo k zdravju ustne votline in celotnega telesa. Gre za manj invaziven pristop, saj uporablja biokompatibilne materiale in se izogiba uporabi potencialno škodljivih snovi, kot je amalgam, ki vsebuje živo srebro.

Danes si biološko zobozdravstvo počasi že utira pot tudi na klasične univerze. Na Fakulteti dentalne medicine v Zagrebu na primer, kjer se študenti že učijo o biološkem zobozdravstvu.

Biološki zobozdravstveni pristop spodbuja zdrav življenjski slog. FOTO: Depositphotos

Biološko zobozdravstvo ne le obravnava zobe in dlesni, temveč se osredotoča na celostno zdravje telesa. Z ozaveščanjem o pomenu zdrave ustne votline in njenem vplivu na celotno telo biološko zobozdravstvo pomaga izboljšati kakovost življenja in splošno dobro počutje posameznika. V Centru Hočevar so strokovnjaki s področja biološkega zobozdravstva. Njihova prednost je celovit pogled na delovanje človeškega organizma. Ko se ukvarjajo z vašo ustno votlino in raziskujejo stanje vaših zob, vedno upoštevajo vpliv bolezenskega stanja in posegov na zdravje celotnega telesa. V praksi to pomeni, da izbirajo le rešitve, orodja in materiale, ki so organizmu prijazni oziroma »biološki«. Na vseh ravneh delujejo v korist zdravju in razbremenjujejo celoten imunski sistem, svojim pacientom pa omogočajo popolno, estetsko in kakovostno rehabilitacijo.

Spoznajte biološko zobozdravstvo v živo

Aprila lahko vse prednosti biološkega zobozdravstva spoznate v živo, in sicer na prireditvi CH BEYOND SMILE 2024, kjer boste lahko iz ust strokovnjakov s tega področja slišali, kako lahko biološko zobozdravstvo izboljša kakovost vašega življenja, kako lahko poveča življenjsko energijo in podpre vaše celostno zdravje.

CH BEYOND SMILE 2024 bo 10. aprila od 16. ure naprej v Klubu Cankarjevega doma, povezovala ga bo Zvezdana Mlakar.

Dogodek je priložnost za spoznavanje in razpravo o moči biološkega zobozdravstva in je primeren za vse, ki iščete celostne pristope na poti do vitalne dolgoživosti.

Spoznajte biološko zobozdravstvo v živo in sicer na dogodku CH Beyond Smile 2024, ki bo 10. 4. 2024 ob 16. uri v Cankarjevem domu, Ljubljana. FOTO: Center Hočevar

Kaj boste odkrili na prireditvi? ZDRAVJE SE ZAČNE OD ZNOTRAJ: potovanje k odličnemu zdravljenju in regeneraciji se začne z razumevanjem, kaj vaše telo dejansko potrebuje. ZDRAVA USTNA VOTLINA IN DOLGOŽIVOST: zdrava ustna votlina je ključ do vitalnega in zdravega življenja. Delili bomo navdihujoče osebne zgodbe, predstavili študije in inovacije, ki dokazujejo moč zdravega nasmeha. VITALNOST, DOBRO POČUTJE IN SPANJE: ali veste, kako lahko s preprostimi spremembami dramatično izboljšate svoje počutje, spanec in splošno vitalnost? ZOBNE PREVLEKE – LEPOTNI TREND? So to skrbno pretehtane odločitve? Estetika ali funkcionalnost? NUTRICIJSKI GRADNIKI: kateri so najpomembnejši vitamini, minerali in mikroelementi za dobro celjenje in regeneracijo, ko se pripravljate na odstranitev zoba in vstavitev implantata? TAKOJŠNJE REŠITVE ZA TRAJNO ZDRAVJE: zakaj odlašati s koraki, ki lahko takoj izboljšajo vaše zdravje? Neposredna namestitev keramičnega implantata in vpliv na celjenje in regeneracijo. OD ŽIVOSREBRNIH ZALIVK DO NARAVNIH REŠITEV: ali poznate različne vrste kovin, ki se pogosto uporabljajo v zobozdravstvu, in njihove potencialne učinke na zdravje? Zakaj je čas, da jih zamenjamo? MOČ KERAMIKE: zakaj keramični vsadki niso le trend, ampak nova norma za zdrav nasmeh. Tehnologija, ki gre z roko v roki z naravo. PRIJAVITE SE ZDAJ

FOTO: Center Hočevar

Gregor Hočevar, dr. dent. med., M.Sc., bo na dogodku v prvem sklopu predstavil principe biološkega zobozdravstva. V drugem delu predavanja pa se bo dotaknil pomena zdrave, razbremenjene ustne votline kot enega izmed sedmih stebrov splošnega telesnega zdravja.

Valentina Hočevar, psihosomatska terapevtka, pa bo razložila, kako nas slaba izkušnja pri zobozdravniku lahko zaznamuje in kako to presežemo.

Na prireditvi bo obilo časa še za druženje s terapevti in osebjem Centra Hočevar za vprašanja in demonstracije. Tako boste pridobili orodja za bolj zdravo, kakovostno življenje in za popoln izkoristek svojega biološkega potenciala.

Naročnik oglasne vsebine je Center Hočevar