Odprte hiše Slovenije vabijo na OHS minifest

OHS minifest je jesenska različica festivala Odprte hiše Slovenije, ki omogoča zanimiv vpogled v sodobno arhitekturo in prenovljeno arhitekturno dediščino, predstavlja zgodbe o prostorih in njihovih ustvarjalcih, lastnikih in investitorjih. Obiskovalce spodbuja, da spoznavajo kakovostno arhitekturo v svojem mestu in se aktivno vključujejo v lokalne procese načrtovanja in oblikovanja.

Odprte hiše Slovenije napovedujejo OHS minifest, ki bo potekal od 27. do 29. septembra 2024. Ta edinstven festival, ki omogoča bogato arhitekturno izkušnjo, se bo osredotočil na zanimive stavbe v Ljubljani in njeni okolici. Vse zainteresirane vabijo, da se pridružijo brezplačnim strokovnim vodstvom in doživijo arhitekturo med pogovorom o prostoru, pomenu arhitekture ter njenem vplivu na vsakdanje življenje.

V treh festivalskih dneh bo na ogled več kot deset objektov v Ljubljani in njeni okolici. Ogledati si bo mogoče večstanovanjski stavbi Kvartet in Elipsa, družinski hiši RE_AKCIJA in Hišo za dva maratonca ter prenovljeno stanovanje v Dukičevih blokih, ki je letos prejelo nagrado zlati svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor. Prvič bodo za javnost odprli nadomestne prostore SNG Drama Ljubljana v prenovljeni industrijski hali L56 in Športni park Ilirija, ki je zdaj v zaključni gradbeni fazi. Skupaj s Kralji ulice pa si bodo udeleženci lahko ogledali Nevid(e)no Ljubljano. Vrata bo odprl tudi Studio Kabinet 01, kreativni poslovni prostor, ki se ponaša s Plečnikovo medaljo 2024.

Prenova stanovanja v Dukičevih blokih, a2o2 arhitekti FOTO: Ana Skobe

OHS minifest se hkrati pridružuje praznovanju 140. obletnice rojstva pomembnega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika. V festivalskem programu bodo zato nekaj vodstev namenili tudi predstavitvi njegovih del. Ogledali si boste lahko Zadružno gospodarsko banko na Miklošičevi cesti in Sokolski dom na Taboru.

Sokolski dom na Taboru, Ivan Vurnik FOTO: Miran Kambič

Poglejte na arhitekturo z drugimi očmi

Festival OHS minifest ne ponuja le ogleda objektov, omogoča tudi stik med arhitekti, lastniki in obiskovalci. Pripravljeni vodeni ogledi so zasnovani tako, da navdihujejo in spodbujajo pogovor o pomenu odprtih prostorov, trajnostni arhitekturi ter sodobnih pristopih k oblikovanju.

Obiskovalci bodo imeli priložnost srečati arhitekte, ki so zasnovali objekte, spoznati njihov ustvarjalni proces ter se seznaniti z izzivi in priložnostmi, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Poudarek bo na povezovanju teoretičnih konceptov s prakso in raziskovanju, kako arhitektura lahko vpliva na kakovost življenja v današnjih mestih.

Studio Kabinet 01 na spomladanskem OHS festivalu, Bevk Perović arhitekti FOTO: Alberto Rodríguez

Obiščite festival brezplačno

Program festivala je objavljen na spletni strani odprtehiseslovenije.org/festival. Dogodek je brezplačen za vse, prijave na vodenje pa so obvezne. OHS minifest je odlična priložnost za raziskovanje, delitev idej in pridobivanje novih spoznanj, kako lahko arhitektura sooblikuje naš jutri.

