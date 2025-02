Patrick Schwarzenegger: Nisem samo sin svojega očeta

Patrick Schwarzenegger, ki ga trenutno lahko gledamo kot enega osrednjih likov v novi sezoni serije Beli lotos – igra Saxtona Ratliffa, spogledljivega sina kriminalca, ki nima težav z goloto – se že mora zagovarjati, da je vlogo dobil zaradi nepotizma, kot otrok slavnih staršev.

Sin Arnolda Schwarzeneggerja in Marie Shriver iz znamenite družine Kennedy (je nečakinja ubitega predsednika) je za Sunday Times izjavil: »Vem, da bodo nekateri rekli, da sem dobil to vlogo samo zato, ker sem sin svojega očeta, ne vidijo pa, da sem deset let hodil na tečaje igranja, da sem vsak teden uprizarjal šolske predstave, ure in ure izpopolnjeval svoje like in da je za mano na stotine neuspešnih avdicij.« Potem pa dodal: »Zelo sem srečen, da imam takšno življenje, družino in starše ter vrednote, ki so mi jih privzgojili.«

Opazovanje očetovega poklica ga je spremenilo v igralca. »Velikokrat me je predčasno vzel iz šole. Šla sva v Universal Studios, gledal sem ga, kako stopi na prizorišče kot oče, ven pa pride kot gospod Freeze (film Batman in Robin). Tam sem sedel ves dan in bil očaran nad vsem.« Oče ga je pri karieri seveda podpiral, udeležil se je tudi premiere tretje sezone Belega lotosa in na instagramu objavil navdušen zapis. »Kakšna predstava! Lahko bi rekel, da sem bil presenečen, ko sem izvedel za prizor, v katerem nastopi gol, a kaj naj rečem, jabolko ne pade daleč od drevesa.«

Patrick Schwarzenegger je tretji otrok, ki se je rodil v zakonu Schwarzeneggerja in Shriverjeve. Enaintridesetletnik se ukvarja z igranjem že od svojega desetega leta. Leta 2016 je diplomiral na poslovni šoli USC Marshall School of Business z dodatnim študijem filmske umetnosti. Na velikem platnu je debitiral s kratkim epizodnim nastopom v filmu Benchwarmers leta 2006, kasneje nastopil v Netflixovem filmu Moxie leta 2021 in kriminalni seriji HBO The Staircase (Stopnišče) leta 2022.

Tretja sezona Belega lotosa je postavljena na Tajsko, tudi v prestolnico Bangkok in na priljubljeni obalni destinaciji Phuket in Samui. Ko je bil izbran na avdiciji, tega ni povedal nikomur, razen svoji dolgoletni zaročenki, manekenki Abby Champion ... Dokler njegova mama ni opazila, da se na družinskem srečanju vede čudno.