Poškodbe ramenskega sklepa: sodobno fizioterapevtsko zdravljenje

Poškodbe ramenskega sklepa so med najpogostejšimi v celotni populaciji in pri vseh ravneh aktivnosti.

Najpogostejše poškodbe ramenskega sklepa so raztrganina rotatorne manšete, utesnitveni sindrom ramena, izpah ramena in zamrznjena rama (oziroma adhezivni kapsulitis).

Pacienti imajo bolečine v rami, zmanjšan obseg gibljivosti, občutek nestabilnosti v ramenu in zmanjšano mišično moč.

Ali ste vedeli, da je ramenski sklep eden najbolj nestabilnih v telesu zaradi svoje anatomske velikosti, ki omogoča velik obseg gibljivosti?

Fizioterapevtsko zdravljenje poškodbe ramenskega sklepa se izvaja v kombinaciji manualne terapije, instrumentalne terapije in specialne terapevtske vadbe.

Kako vas v zasebni kliniki za fizioterapijo Medicofit vodijo od poškodbe ramenskega sklepa do svobodnega gibanja brez bolečin, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Anatomija rame

Ramenski sklep je najbolj gibljiv sklep v telesu zaradi svoje anatomske velikosti, saj je sestavljen iz velike glave nadlahtne kosti, ki je sorazmerno velika v primerjavi s ponvico lopatice.

Velik obseg gibljivosti v ramenu s seboj prinaša tudi veliko nestabilnost, ki jo posledično prevzamejo strukture, ki obdajajo ramenski sklep.

Dinamično stabilnost v ramenskem sklepu zagotavljajo mišice rotatorne manšete (m.subscapularis, m.infraspinatus, m.supraspinatus, m. teres minor), ki se ob poškodbi ene od mišic poruši.

Statično stabilnost v ramenskem sklepu zagotavljajo ligamenti, katerih funkcija je poleg stabilizacije ta, da zaustavljajo gibanje v ramenu.

Dodatno statično stabilnost zagotavlja sklepna ovojnica, ki obdaja celostni ramenski sklep in ga hkrati ščiti.

Vzroki za poškodbe ramenskega sklepa

Specialisti za poškodbe v ramenskem sklepu v kliniki Medicofit uspešno zdravijo:

poškodbo rotatorne manšete (delna ali popolna ruptura ene ali več kit skupine mišic, ki obdajajo ramenski sklep),

(delna ali popolna ruptura ene ali več kit skupine mišic, ki obdajajo ramenski sklep), tendinitis (vnetje ali razdraženje tetiv),

(vnetje ali razdraženje tetiv), izpah ramen (kadar se glavica nadlahtnice izpahne iz ponvice lopatice),

(kadar se glavica nadlahtnice izpahne iz ponvice lopatice), ramenski burzitis (kopičenje sklepne tekočine v burzi),

(kopičenje sklepne tekočine v burzi), zamrznjeno ramo (vnetje in zadebelitev sklepne kapsule, ki obdaja ramenski sklep).

Simptomi

Najpogostejši simptomi, ki jih občutijo pacienti po poškodbi ramenskega sklepa, so:

bolečine v rami , ki se povečajo po aktivnosti ali dolgotrajni neaktivnosti,

, ki se povečajo po aktivnosti ali dolgotrajni neaktivnosti, oteklina in vnetje (pri določenih patologijah),

(pri določenih patologijah), zmanjšan obseg gibljivosti (zaradi bolečine),

(zaradi bolečine), zmanjšana mišična moč (zaradi neaktivnosti in počivanja),

(zaradi neaktivnosti in počivanja), nestabilnost v rami,

krepitacije (slišno pokanje).

Kdaj je poškodba ramenskega sklepa nevarna

Poškodba ramenskega sklepa je nevarna in se priporoča takojšnji obisk zdravnika, kadar:

nastane vidna deformacija sklepa,

so prisotne otekline in modrice,

so bolečine nevzdržne in se širijo v prsi.

Nujno se priporoča obisk zdravnika, kadar so poleg bolečine v rami prisotne vročina, omedlevica in slabost.

Celostno zdravljenje

Celostno zdravljenje poškodb ramenskega sklepa se v kliniki Medicofit začne s specialnim diagnostičnim pregledom.

Po pregledu sledijo akutna fizioterapevtska faza, postakutna kineziološka faza in postrehabilitacijska faza rehabilitacije.

Poškodba ramenskega sklepa se individualno obravnava eno uro s strokovnjakom fizioterapije (in v postakutni kineziološki fazi rehabilitacije s strokovnjakom kineziologije) in s 30-minutno instrumentalno terapijo.

Diagnostika

Začetek fizioterapevtskega zdravljenja je diagnostični pregled, ki ga opravi fizioterapevt diagnostik.

Začne se s poglobljenim pogovorom (anamnezo) o nastanku težave, o času trajanja simptomov, prisotnosti drugih bolezni in oceni bolečine.

Klinični pregled ramenskega sklepa vključuje:

inspekcijo in palpacijo ramena (ali so prisotni oteklina, vnetje, občutljivost na dotik, kakšne barve je koža, ali je pomodrela ali rdeča, kakšne temperature je),

(ali so prisotni oteklina, vnetje, občutljivost na dotik, kakšne barve je koža, ali je pomodrela ali rdeča, kakšne temperature je), meritve artrokinematike in obsega gibljivosti (pridobijo se informacije o omejeni gibljivosti),

(pridobijo se informacije o omejeni gibljivosti), meritve mišične moči (pridobijo se informacije o mišični moči, vzdržljivosti in morebitnih mišičnih neravnovesjih),

(pridobijo se informacije o mišični moči, vzdržljivosti in morebitnih mišičnih neravnovesjih), ocena obremenilne kapacitete ramena (sposobnost ramenskega sklepa prenašanja obremenitve),

(sposobnost ramenskega sklepa prenašanja obremenitve), ocena bolečine (po VAS lestvici od 0 do 10),

(po VAS lestvici od 0 do 10), nevrološka ocena (nemoteno delovanje živčevja, senzorike in refleksov),

(nemoteno delovanje živčevja, senzorike in refleksov), funkcionalni ortopedski testi (določijo izvor bolečine).

Fizioterapevtska diagnostika vključuje pregled preostalih delov telesa, ki so povezani z ramenom: vratne hrbtenice, lopatice, komolčnega sklepa, zapestja in prstov.

Pri določenih pacientih se priporoča izvedba diagnostičnega slikanja (rentgen, ultrasonografska preiskava, magnetna resonanca).

Fizioterapija

Strokovnjaki fizioterapije v akutni fazi poškodbe ramenskega sklepa obvladujejo simptome, kar pomeni, da zmanjšajo bolečine v rami, oteklino in vnetje, povečajo obseg gibljivosti in stabilnost v rami ter izboljšajo mišično moč.

Manualni del fizioterapevtske rehabilitacije vključuje izvajanje terapije prožilnih točk, sklepno mobilizacijo in miofascialno sproščanje za zmanjšanje napetosti v obramenskih mišicah, povečanje sklepne gibljivosti v ramenu in zmanjšanja bolečine.

S pomočjo najsodobnejših naprav se izvaja instrumentalna terapija, ki spodbuja hitrejše celjenje tkiva in brazgotin, sproščanje globinskih struktur in povečanje lokalne prekrvitve, in sicer:

terapija TECAR WINTECARE,

visokoenergijski laser SUMMUS ,

, globinski udarni valovi,

6D Action,

visokotonska elektrostimulacija HiTOP .

Bistven del akutne rehabilitacijske faze je specialna terapevtska vadba, pri kateri se izvaja aktivna vadba mobilnosti z namenom dosega polnega obsega gibljivosti in odprtje subakromialnega prostora v ramenu.

Izvaja se krepitvena vadba rotatornih mišic za odpravo mišičnega nesorazmerja in ponovno vzpostavitev dinamične stabilnosti v ramenu.

Ključnega pomena je doseči pravilno obremenilno zmogljivost ramenskega sklepa (sposobnost ramena prenašanja vsakodnevnih obremenitev).

Kineziologija

Po uspešno zaključenem fizioterapevtskem zdravljenju vas prevzamejo strokovnjaki kineziologije, ki vas vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Poseben kineziološki program vadbe je usmerjen v polno povrnitev funkcionalnosti ramena s pomočjo krepitvene vadbe rotatornih in preostalih mišic, ki obdajajo ramenski sklep in vplivajo na njegovo stabilnost.

Izvaja se vadba za povečanje gibljivosti v ramenskem sklepu in vadba za povečanje proprioceptivnih sposobnosti.

Ključnega pomena je, da se s kineziologijo odpravijo kompenzacijska gibanja, ki so nastala zaradi bolečin v rami, in da se vzpostavi pravilno biomehansko gibanje v sklepu (ustrezen prenos obremenitev).

Vzpostavi se pravilno gibanje lopatice, skapulotorakalnega stika in ustrezna posturalna kontrola, ki omogoča pravilno funkcionalno gibanje.

Postrehabilitacija

Dolgotrajno vzdrževanje optimalne funkcije ramenskega sklepa po poškodbi je ključnega pomena, zato so v kliniki Medicofit pripravili postrehabilitacijski program.

Postrehabilitacijskega programa se udeležijo pacienti, ki želijo aktivno zmanjšati možnost ponovnega pojava starih poškodb in izboljšati splošno pripravljenost na vsakodnevne obremenitve.

Ker verjamejo v celostno zdravljenje, vas v kliniki Medicofit vodijo od poškodbe ramenskega sklepa do svobodnega gibanja in vašemu ramenu povrnejo polno moč in gibalno funkcijo.

