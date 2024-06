Preprosti nasveti za poletno osvežitev doma

Poletje je čas, ko si želimo v svoje domove vnesti svežino in lahkotnost. Na srečo lahko z nekaj preprostimi in cenovno ugodnimi rešitvami in elementi za opremo doma vaš prostor postane bolj živahen in prijeten. Ni nujno, da je prenova doma velik in drag projekt. Majhne spremembe lahko ustvarijo osupljiv učinek in v vaš dom vnesejo poletno vzdušje.

Čudovit dom je temelj boljšega življenja. Vsakdo si zasluži udoben in vabljiv prostor, ne glede na razpoložljivi proračun. Izdelki z novimi, nižjimi cenami združujejo funkcionalnost, udobje in eleganco. Naj bo vaš dom prostor, ki odraža poletno lahkotnost in živahnost ter vas navdihuje vsak dan.

Ustvarite sproščujoč kotiček

Ustvarjanje sproščujočih kotičkov v domu je odličen način, kako v prostor vnesti občutek miru in udobja. Začnite s postavitvijo udobnega fotelja, kot je POÄNG, ki bo postal vaš najljubši prostor za sprostitev ob dobri knjigi ali jutranji kavi. Dodajte mehko odejo in ne pozabite na svetilko NYMÅNE, ki bo vašemu kotičku dodala piko na i. To najdete med več kot 900 izdelki z novo, nižjo ceno, vključno s številnimi pohištvenimi elementi in dodatki, ki olajšajo opremljanje doma in ponujajo pametne rešitve za shranjevanje. Vsak si zasluži prostor v svojem domu, ki ga napolni z energijo in mu omogoči popolno sprostitev.

Ustvarite občutek urejenosti

Pametne rešitve IVAR za organizacijo prostora. FOTO: IKEA

Organizacija prostora je ključna za ustvarjanje urejenega in sproščujočega doma. Uporabite pametne rešitve IVAR, ki so idealne za shranjevanje revij, igrač ali drugih manjših predmetov. Med izdelki z novo, nižjo ceno boste našli tudi omarico HEMNES, ki je odlična za shranjevanje čevljev ali dodatkov v predsobi, medtem ko priljubljena knjižna omara BILLY ponuja dodatno shranjevanje in razstavljanje vaših najljubših dekorativnih predmetov. Z dobro organizacijo lahko ustvarite občutek večjega prostora in urejenosti, zaradi česar boste lahko produktivnejši, vaše življenje pa bo lažje.

Uporabite naravne elemente

Stojalo za rože SATSUMAS in umetna lončnica FEJKA za naraven pridih doma. FOTO: IKEA

Vnos naravnih elementov v vaš dom lahko ustvari sproščujoče in poletno vzdušje. Naravni materiali in sobne rastline so odličen način, kako to doseči, saj ne le da izboljšajo kakovost zraka, ampak tudi vizualno popestrijo prostor. Postavite jih na okenske police, mize ali v viseče lončke in opazujte, kako vaš dom zaživi. Stojalo za rože SATSUMAS je čudovit dodatek, ki vam omogoča, da svoje rastline elegantno razstavite, če vam po navadi ne uspevajo, pa je odlična rešitev umetna lončnica FEJKA, ki bo dodala pridih narave. Z naravnimi elementi, kot je preproga LOHALS, pa boste v svoj dom vnesli svežino in povezavo z naravo ter pomagali ustvariti sproščeno in prijetno bivalno okolje.

Ne pozabite na barve in vzorce

Elegantno ogledalo NISSEDAL v prostoru pričara občutek prostornosti in svetlobe. FOTO: IKEA

Barve in vzorci igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju poletnega vzdušja v vašem domu. Uporaba pastelnih in svetlih barv odraža svetlobo in ustvarja občutek svežine. Stene, pohištvo in dodatki v teh barvah bodo prostor naredili svetlejši in bolj odprt. Za osvežitev spalnice lahko začnete z menjavo posteljnine. Lahkotna in sveža posteljnina v svetlih barvah bo prostoru dodala poletno vzdušje, poleg tega lahko posodobite svojo garderobo z novo, prostorno garderobno omaro, kot je BRIMNES, ki bo poskrbela za organiziranost in več prostora. Za dodajanje osebnega pridiha spalnici pa lahko uporabite dekorativne dodatke, kot je elegantno ogledalo NISSEDAL, ki bo prostoru dodalo občutek prostornosti in svetlobe.

Majhni dodatki za velik učinek

Udoben fotelj POÄNG za sproščujoč kotiček. FOTO: IKEA

Majhne dekorativne spremembe lahko v vaš dom vnesejo svežino in poletno vzdušje. Preproga MORUM, ki je primerna tudi za popestritev zunanjega prostora, bo poskrbela za toplino in udobje. Med izdelki z novo, nižjo ceno, ki nas navdušujejo, sta tudi kuhinjski voziček BEKVÄM, odličen za dodaten prostor za pripravo hrane, in odcejalnik za posodo HULTARP, ki ga je mogoče obesiti, s čimer prihranite prostor na pultu in kuhinji dodate tradicionalen, topel pridih. Poletni meseci, polni druženj ob dobri hrani in pijači, so tudi popoln čas za novo namizno posodo. Razmislite o kozarcih, krožnikih, skledah ali servirnem stojalu ARV BRÖLLOP s pokrovom, s katerim bodo poletne sladice še bolj zasijale.

Vsi potrebujemo dom, ki odraža našo edinstveno osebnost in slog. Odkrijte nove kolekcije, ki vam bodo pomagale izraziti vašo individualnost in ustvariti resnično osebne bivalne prostore. V aplikaciji IKEA raziščite najnovejše trende in ideje, ki so na voljo, ter poiščite popolne kose, s katerimi bo vaš dom postal edinstveno vaš.

Naročnik oglasne vsebine je IKEA