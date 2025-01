Prispevek za pse, davek za pse, nič od tega

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano trenutno pripravljajo osnutek novele zakona o zaščiti živali, v katerem je med drugim predvidena morebit­na uvedba prispevka za pse. Besedilo spremenjenega­ zakona še ni javno objavljeno. Predstavljene so bile zgolj idejne­ zasnove, s katerimi si želijo na ministrstvu zaščititi zapuščene in eksotične živali. Pred uveljavitvijo novele zakona bo sledila javna obravnava, kar pomeni, da je pot do zakona še dolga.

Na kmetijskem ministrstvu, ki ga vodi Mateja Čalušić, so v zvezi s poročanjem medijev, da naj bi pri nas še letos uvedli nov davek na pse, poudarili, da je kot eden od možnih virov financiranja občin za oskrbo zapuščenih živali predlagana zamisel o občinskem oziroma lokalnem prispevku za pse. Poudarjajo, da gre trenutno zgolj za zamisel za razpravo, ne za zakonski predlog.

»Morebitni prispevek bi omogočil občinam, da bi sprejele akt, s katerim bi zagotovile dodatne vire financiranja skrbi za zapuščene živali, za zagotavljanje in vzdrževanje infrastrukture za pse (kot so pasji parki, koši za iztrebke … itd.) in za sofinanciranje izvajanja kastracij in sterilizacij. Končna odločitev o uvedbi tega prispevka bo izključno v pristojnosti posameznih občin,« so dodali.

Izhodišča so na ministrstvu na decembrskem sestanku že predstavili različnim deležnikom in združenjem občin ter jim pojasnili, da je prispevek ena od možnosti za pridobitev občinskih sredstev. Če se občine s tem ne bodo strinjale, občinskega prispevka za pse ne bo.

»Zamisel o uvedbi prispevka za pse ni novost. Poznajo ga tudi nekatere druge evropske države, kot je na primer Avstrija (Dunaj), kjer je to uveljavljen davek lokalnih skupnosti. V slovenskem zakonu o zaščiti živali bi šlo samo za pravno podlago, ki bi občinam omogočila sprejetje takega ukrepa, če bi ga ocenile za ustreznega,« so dodali na kmetijskem ministrstvu.

Ker na konkretna vprašanja o morebitnem občinskem davku na pse še ne morejo dati odgovorov, ni znano, ali držijo informacije, da naj bi predvideni znesek znašal 20 evrov letno za psa.

Igralec Dario Varga : »Davek na pse obstaja že v drugih državah in se mi ne zdi sporen, če bi to pomenilo, da bi od tega imeli kaj tudi lastniki psov. V pasjih parkih, kamor pogosto peljemo našega kosmatinca, ni nikjer možnosti pitne vode za psa. To je le eden izmed predlogov, verjet­no bi se našlo še kaj. Menim, da bi se morala pasja zavetišča financirati drugače, saj se nas, ki pse imamo, to ne tiče.«

Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos : »Jaz sem zelo zelo za ta prispevek. To so živa bitja. Zelo rad rečem, da je pes moj zen mojster, ki me uči, kaj je pomemben trenutek. Prednostno naj država seveda poskrbi za ljudi, z veseljem pa jaz prispevam tudi za zavetišče. «

»Trenutno stanje v zavetiščih je zelo težko, zato pozdravljamo vsak prispevek k blaginji, boljšemu financiranju ter ureditvi zavetišč,« je poudarila Barbara Mihelič, direktorica ZOO Ljubljana, ki upravlja tudi ljubljansko Zavetišče za zapuščene živali. Na vprašanje, koliko več sredstev bi torej s predvidenim prispevkom za pse dobilo zavetišče na Gmajnicah, je odgovorila, da gre v medijih pri tem za zavajanje.

»Osnutka besedila novega zakona še ni, poleg tega ne gre za davek, saj je to zakonska obveznost. Predlagan je prispevek za pse oziroma možnost, da bi občina kot enega izmed virov financiranja za urejanje problematike zavetišč uvedla pobiranje prispevka za pse. To ne pomeni, da bi občina to morala uvesti, ampak bi ga lahko uvedla,« je dodala.

Po njenih besedah je v Sloveniji med domačimi živalmi okoli 30 odstotkov psov, kar 40 odstotkov je mačk, ostalo so drugi hišni ljubljenčki. A zanje o pristojbini ne moremo govoriti, saj pri nas nimamo registra, imamo namreč le register za pse. Sicer pa je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin leta 2022 zavetiščem za oskrbo živali izplačala dobrih 328.000 evrov, predlanskim okoli 1,5 milijona evrov, lani pa 1,7 milijona evrov.

Pasji davki v drugih državah

V Nemčiji je davek na pse (Hundesteuer) lokalni davek, ki ga določajo občine. Višina davka se razlikuje glede na občino, število psov v gospodinjstvu in včasih tudi glede na pasmo. Povprečni znesek znaša okoli 100 evrov na leto za prvega psa, za dodatne pse ali določene pasme je lahko višji. Višina davka na pse se razlikuje glede na mesto in število psov v lasti.

V nekaterih mestih, kot sta Wuppertal in Berlin, je davek na lastništvo lahko precej visok – v Wuppertalu znaša od 160 do 1000 evrov letno, v Berlinu od 120 do 160 evrov. Stroški so nekoliko nižji v Münchnu (100–800 evrov) in Hamburgu (90–600 evrov). Nekatere kategorije psov, kot so psi iz zavetišč, psi vodniki, policijski psi in lovski psi, so oproščene plačila davka. Lastništvo določenih pasem, kot sta doga in bulterier, lahko v nekaterih mestih stane tudi do 1000 evrov na leto.

Podobno kot v Nemčiji poznajo davek na pse v Avstriji, kjer lastniki za prvega psa plačajo 72 evrov, za vsakega naslednjega pa 105 evrov letno. Konec leta 2023 je bilo na Dunaju registriranih nekaj več kot 59.000 psov, kar pomeni en pes na okoli 34 prebivalcev.

Po avstrijskih predpisih je treba psa prijaviti pristojni občinski upravi. Fizična oseba mora potem plačevati letno »pasjo dajatev« oziroma »pasji davek« (Hundeabgabe oziroma Hundes­teue​r), katerega višina, roki in druga določila so v pristojnosti posameznih zveznih dežel. Nekateri lastniki so lahko oproščeni tega davka ali ga plačajo s popustom, na primer če jim specialno šolani psi olajšajo vsakdanje življenje (na primer psi za pomoč slabovidnim), če so izurjeni za reševanje iz ruševin ali snežnih plazov itd., če je premoženjsko stanje lastnikov psov slabše, so prejemniki socialne pomoči in podobno.

Lastniki psov pasem, ki so definirane kot nevarne, kot so bulterier, mastif, rotvajler, argentinska doga itd., se morajo udeležiti tečaja in pridobiti licenco za vodenje psov (Hundeführershein). Tečaj ima teoretični in praktični del. Cena tečaja je okoli 100 evrov. Lastniki drugih vrst psov, tistih, ki ne veljajo za nevarne, se lahko prostovoljno prijavijo na podoben tečaj, po katerem postanejo lastniki »registriranega mestnega psa« (geprüfter Stadthund). Ta tečaj stane 30 evrov, kdor ga opravi, eno leto ne plača davka. Ne nazadnje je vsak, ki vzame domov psa iz enega od dunajskih zavetišč za domače živali, oproščen plačila pasjega davka tri leta.

V Švici se davek giblje med 100 in 200 švicarskimi franki, odvisno od kantona. Na Nizozemskem je davek uveden v določenih občinah, kjer znaša od 60 do 150 evrov na leto.

