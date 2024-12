A ti slišiš njihov strah?

Eksplozije pirotehnike so stalna zvočna spremljava pred božično-novoletnimi prazniki. Za razliko od neskončnega ponavljanja zimzelenih božičnih skladb, ki povzroča vzdihovanje in zavijanje z očmi, živalim in številnim ljudem povzročajo velik stres, včasih tudi poškodbe.

V Zavetišču Ljubljana v zadnjih letih opažajo izboljšanje razmer, v preteklosti pa je bilo zlasti v tednu pred novim letom res veliko pokanja in sprejemov živali, ki so zaradi tega ušle lastnikom, je povedala vodja zavetišča Tanja Ferenčak. Letos še nismo imeli sprejema zaradi tega, bo pa gotovo drugače, če boste poklicali po novem letu, je dodala. Lastnikom psov je svetovala, naj za sprehod izberejo ure, ko je pokanja manj, in imajo žival na povodcu, da ne bo pobegnila. V takšnih primerih bi se lahko izgubila ali poškodovala, velika je nevarnost prometne nesreče. Doma naj lastniki živali zagotovijo prostor, kamor se lahko umakne. Tolaženje ob poku veča stisko, bolje je preusmeriti njeno pozornost. Če je z živaljo res hudo, naj se lastniki posvetujejo z veterinarjem o ustreznem sredstvu za pomiritev, je svetovala.

V zavetišču Ljubljana v zadnjih letih opažajo izboljšanje razmer, v preteklosti pa je bilo zlasti v tednu pred novim letom res veliko pokanja in posledično tudi sprejemov živali. FOTO: Roman Šipić

V zavetišču bi najraje videli popolno prepoved uporabe pirotehnike, kar je pred dnevi predlagala poslanka SD Meira Hot (več o tem v nadaljevanju). Sami k ozaveščanju o negativnih učinkih pirotehnike prispevajo s kampanjo Piromaček, v kateri spodbujajo ljudi, da namesto prave pirotehnike kupijo virtualno. Poleg ozaveščevalnega učinka je namen kampanje zbiranje donacij za socializacijo psov z vedenjskimi težavami v zavetišču, da bi lahko hitreje našli svoj pravi dom. Tako kot kampanja imajo hudomušna imena tudi donacije v vrednosti 10, 20, 30 evrov ali v poljubnem znesku: Pasje bombice, Mrcina, Praska in grize, XXL paket za piromančke.

Čunki, Grizli in Pablo nagovarjajo najstnike

Že dvanajsto leto zapored širšo javnost o opustitvi uporabe pirotehnike s plakatno kampanjo Petarde? Ne hvala! nagovarjajo v družbi Tam-Tam v sodelovanju s partnerji. Direktor in partner Tam-Tama Damjan Koren je ocenil, da so premiki zaradi kampanje vidni, vendar boj še zdaleč ni končan. Kot je dodal, se je v zadnjih letih več kot enajst občin odločilo za ukinitev ognjemetov, šest od sedmih trgovcev pa je ukinilo prodajo pirotehnike.

Letos se v kampanji Oni slišijo tvoje petarde. A ti slišiš njihov strah? osredotočajo na neprijetne posledice, ki jih zaradi pirotehnike doživljajo hišni ljubljenčki. Njeni glasniki so muc Čunki, psa Grizli in Pablo ter njihovi lastniki. Kot je dejala glavna kreativna direktorica iz podjetja DROM agency Milena Jakovljević, si s kampanjo želijo nagovoriti najstnike, predvsem fante, ki jih uporaba pirotehnike najbolj zanima.

V prvi fazi kampanje, ki se je začela novembra, so na tiktoku in instagramu ustvarili profila, na katerih so se pretvarjali, da preprodajajo prepovedane petarde. S tem so si želeli preveriti odnos ciljne skupine do pirotehnike in črnega trga, rezultati pa po besedah Milene Jakovljević vzbujajo skrb. »Na obeh profilih skupaj so prejeli več kot sto sporočil od izključno fantov, starih od dvanajst in večinoma devetnajst let, ki so poskušali kupiti petarde,« je dejala. V drugi fazi kampanje so profila spremenili in na teh objavljali sporočila kampanje. Nekaterim fantom, ki so hoteli kupiti petarde, so poslali škatlo, v kateri je bil plišast pes ali mačka. Ko so škatlo odprli, so najprej zališali zvok petarde, potem pa cviljenje prestrašene živali v stiski.

Eksplozije pirotehnike so stalna zvočna spremljava obdobja pred božično-novoletnimi prazniki in živalim povzročajo hud stres. FOTO: Photoboyko/Getty Images

Za popolno prepoved pirotehnike

Po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je prodaja ognjemetnih izdelkov fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa zgolj med 26. decembrom in 1. januarjem. V kategorijo ognjemetnih izdelkov spadajo pirotehnični izdelki (kategorija F1), katerih glavni učinek je pok, na primer petarde, pokajoče žabice, metuljčki, vžigalice, tako imenovane pasje bombice in podobno. Gre za pirotehniko, ki je med fizičnimi osebami najbolj razširjena in hkrati najbolj moteča za okolico.

Vsa druga pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije (F2 in F3), so za fizične osebe prepovedana, kazniva ni samo njihova uporaba, ampak že posest. Hkrati je uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, blizu bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Ker je ne glede na prepovedi vsako leto že pred prazniki zaznati pokanje prepovedane pirotehnike, je poslanka SD Meira Hot pred dnevi pozvala ministrstvo za notranje zadeve k pripravi novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki bi uporabo in prodajo pirotehničnih izdelkov v celoti prepovedala. V pobudi Meira Hot poudarja, da lahko uporaba pirotehničnih sredstev povzroči številne škodljive posledice za ljudi, živali in okolje. Lahko povzroči hude telesne poškodbe in ima psihosocialne posledice, saj lahko močni poki in eksplozije povzročijo stres, zlasti pri starejših, otrocih in ljudeh z občutljivejšim duševnim zdravjem.

Poleg tega poki, vibracije in nepričakovani svetlobni učinki močno vplivajo na domače in divje živali. Zaradi panike se številne živali izgubijo, kar poveča nevarnost za prometne nesreče, poškodbe ali smrt. Pogosti so primeri srčnega zastoja pri pticah ali celo smrti zaradi šoka. Lahko se pojavi tudi dolgotrajen stres, kot so spremembe vedenja, izguba apetita in zdravstvene težave, je navedla. Poleg prepovedi pirotehnike je poslanka poslala notranje ministrstvo, naj okrepi policijske patrulje že mesec dni pred prazniki ter poostri nadzor nad nezakonito uporabo, prodajo in distribucijo prepovedanih pirotehničnih sredstev.

Posledice so lahko trajne

Naj se ljudje vzdržijo uporabe pirotehničnih sredstev in s tem prispevajo k dobremu počutju živali, pozivajo tudi na kmetijskem ministrstvu in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. »Žvižganje raket, glasni poki in nenadna svetloba petard in drugih pirotehničnih sredstev povzročajo živalim velik stres. Zaradi izostrenega sluha pirotehniko zaznavajo še intenzivneje, zato jim pokanje lahko povzroči fizično bolečino. Strah in panika jih poženeta v beg, saj pokanje zaznajo kot grožnjo in nevarnost za življenje. Občutek strahu in povečano stanje budnosti pred pričakovanjem naslednjega poka lahko traja še dolgo potem, ko je učinek pirotehnike že prenehal,« so zapisali.

Pri hišnih živalih ima strah pred pirotehničnimi sredstvi lahko trajne posledice za njihovo zdravje in vedenje. Pokanje pse in mačke močno vznemiri ter jih požene v brezglav beg, pri čemer lahko izgubijo orientacijo in ne najdejo poti nazaj, med pobegom pa lahko zaidejo na cestišče. Rejne živali lahko zaradi pokanja v strahu preskočijo ogrado ali se vanjo zapletejo in poškodujejo. Stres in strah lahko povzročita motnje hranjenja in počitka, zaradi česar se poslabšajo odpornost, zdravstveno stanje in proizvodna zmogljivost živali, so opozorili na kmetijskem ministrstvu in upravi za varno hrano.

Na ministrstvu in upravi so poudarili, da je po zakonu o zaščiti živali prepovedano obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi. Za takšno ravnanje je predpisana globa v višini od 800 do 1200 evrov za fizično osebo, za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa od 2400 do 84.000 evrov. Vsako ravnanje, storjeno naklepno ali iz malomarnosti, ki povzroči živali hujšo poškodbo ali škodi njenemu zdravju, zakon opredeljuje kot mučenje. Za kaznivo dejanje mučenja živali je s kazenskim zakonikom določena denarna ali zaporna kazen do enega leta.