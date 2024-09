Romantičen dopust s 5 zvezdicami? Da, prosim!

Gneče na cestah in plažah so končno stvar preteklosti. Idealno za romantičen dopust v hotelu s petimi zvezdicami, kajne?

Legendarni hotel na hrvaški obali

Vaša naslednja destinacija je mirno sredozemsko mestece Tučepi na Hrvaškem. Bluesunov hotel Jadran je na plaži, ob parkovnem gozdu. Kulinarična odličnost, očarljiv neskončni bazen, »swim-up« sobe in brezhibna postrežba vam obljubljajo nepozabno počitniško doživetje.

Ta ikonični hotel je bil zgrajen leta 1950 in je v več kot sedmih desetletjih dosegel kultni status. Zaradi bližine morja se boste počutili kot na ladji, razgled iz sob na jadransko modrino pa vam bo vzel sapo.

Nepozabno počitniško doživetje

FOTO: Hotels Adriatics

Zajtrk na terasi nad plažo, z neoviranim razgledom na morje, je posebna izkušnja. Kulinarične poslastice vas čakajo v restavraciji Pink Cricket; znameniti so BBQ večeri, ki jih mojstri žara na znanem žaru OFYR pretvorijo v edinstveno doživetje. Na hotelski terasi se potopite v oblikovalski fotelj s podpisnim koktajlom. Romantično večerno vzdušje poudari živa glasba, ob kateri lahko tudi zaplešete.

FOTO: Hotels Adriatics

Če iščete ideje za zapolnitev prostega časa, so odlična izbira organizirani izleti v najbolj atraktivne dalmatinske destinacije. Aktivni gostje bodo uživali v jogi med borovci na plaži, hotelski telovadnici in bližnjih teniških igriščih. Tu je tudi šarmanten hotelski velnes in spa s pestro ponudbo masaž in lepotnih tretmajev.

Pridite in preživite dopust, kot ste si zaslužili. Čakamo vas na Hrvaškem!

