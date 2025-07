Tudi humanitarni delavci umirajo v vrstah za hrano

Več kot sto nevladnih organizacij je danes v skupni izjavi opozorilo na širjenje množične lakote v Gazi. V luči tega so pozvale k takojšnji prekinitvi ognja, odprtju vseh kopenskih mejnih prehodov in prostemu pretoku humanitarne pomoči v enklavo pod vodstvom Združenih narodov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjem dnevu je zaradi lakote umrlo najmanj 15 Palestincev, število smrtnih žrtev zaradi lakote v oblegani palestinski enklavi, v katero Izraelci ne dovolijo dovoza hrane in druge humanitarne pomoči, je tako naraslo na 101, od tega je kar 80 otrok, poroča Al Džazira. Razmere se iz ure v uro slabšajo.

Skrajno podhranjen 14-letni palestinski deček Mosab Al-Debs, fotografiran včeraj v Gazi. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

»Palestinci so ujeti v krogu upanja in zlomljenega srca, saj čakajo na pomoč in prekinitev ognja, potem pa se zbudijo in vidijo, da se razmere slabšajo,« je v izjavi zapisalo 111 organizacij, med katerimi so Zdravniki brez meja (MSF), Save the Children in Oxfam.

Opozorili so, da humanitarni sistem ne more delovati na podlagi lažnih obljub. »Humanitarni delavci ne morejo delovati po premikajočih se časovnih okvirih ali čakati na politične zaveze, ki jim nato ne zagotavljajo dostopa,« so zapisali.

Prav tako so spomnili, da je v številnih skladiščih tik pred Gazo, pa tudi v sami enklavi, na tone humanitarne pomoči, a jim te ni dovoljeno razdeljevati.

»Medtem ko (...) zaradi obleganja stradajo prebivalci Gaze, se humanitarni delavci zdaj pridružujejo vrstam za hrano in tvegajo, da jih bodo ustrelili, samo da bi nahranili svoje družine,« so še opozorile organizacije.

Prebivalci Gaze se soočajo z vsakodnevnimi napadi in splošnim pomanjkanjem. Za hrano se morajo zanašati predvsem na sporno ameriško-izraelsko Humanitarno fundacijo za Gazo (GHF), ki razdeli daleč premalo hrane, kot bi zadoščalo za preživetje, živila, ki jih deli, pa so pogosto pokvarjena.

Med čakanjem na pomoč pri centrih GHF za razdeljevanje so prosilci pomoči redno tarča strelov tako izraelskih vojakov kot tudi ameriških plačancev. Po podatkih ZN je bilo od konca maja v bližini omenjenih centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih že več kot tisoč ljudi.