Top 7 poletnih opravil za urejen in bujen vrt

Poletje je čas, ko narava pokaže svojo moč, rastline rastejo s polno paro, plevel ne počiva, trava pa potrebuje redno nego. Kot svetovalec za vrtno opremo vsak dan srečujem ljubitelje vrtnarjenja, ki si želijo enostavnejših, hitrejših in učinkovitejših rešitev, ki bodo poskrbele, da bo njihov vrt najlepši daleč naokoli, z minimalno dela, seveda.

V tem članku z vami delim 7 ključnih opravil, ki jih priporočam vsaki stranki. Z nekaj pametnimi orodji in redno nego bo vaš vrt poleti res zasijal.

1. Bujno zelena trata

Ni lepšega kot pogled na sveže pokošeno trato. A najprej resničnost: trava poleti hitro raste in se še hitreje suši. Ohraniti trato lepo zeleno skozi vse poletne vročinske valove, dopuste in razposajeno igro otrok na njej meji na znanstveno fantastiko. A gremo lepo po vrsti.

Če trate ne kosimo vsaj vsakih pet do sedem dni, hitro preraste in postane rumena.

Tu je nekaj nasvetov za uspešno košnjo trave:

Kosite zelo zgodaj zjutraj ali še bolje – pozno popoldne, da ne poškodujete trave.

Ne krajšajte je preveč – idealna višina je od štiri do šest centimetrov.

Po košnji jo zalijte – tudi zaradi tega je zelo pomembno, da je ne kosite v največji vročini in soncu, ko zalivanje res ni priporočeno.

In zdaj najljubši nasvet: robotska kosilnica. Brez pretiravanja – to je najboljša naložba, ki sem jo naredil za svoj vrt. Deluje tiho, samostojno in poskrbi, da je trata vedno popolna. Če temu dodate še samodejno zalivanje s pametnimi namakalnimi sistemi s senzorji vlage ali časovno nastavljivimi razpršilci, ki samodejno zalivajo trato ravno toliko, kot je treba, tudi ko vas ni doma, se lahko letos končno brez skrbi odpravite na dopust in lahko ste lahko prepričani, da bo ob vrnitvi vaša trata še vedno tako bujna, zelena in mehka kot takrat, ko ste odšli.

2. Namakanje – a s pametjo

In ko smo ravno pri zalivanju. Vročina in močno poletno pomanjkanje dežja hitro izsušita zemljo, vročinske nevihte pa večinoma niso dovolj, da bi zadovoljile potrebe, ki jih imajo rastline, da ostanejo sveže.

Zalivanje je torej nujno, a naj ne bo naključno:

Zalivajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj je takrat manj sončne pripeke, kar pomeni, da voda ne izhlapi prehitro. Tako rastline dobijo več vlage, zemlja se enakomerneje navlaži, hkrati pa zmanjšamo možnost opeklin na listih, ki nastanejo, ko kapljice vode delujejo kot povečevalna stekla za sončne žarke.

Uporabite že omenjene namakalne sisteme ali razpršilce, ki poskrbijo za enakomerno razporeditev vode. Pametni razpršilci ali kapljični sistemi še dodatno močno olajšajo delo, hkrati pa prihranijo vodo.

Ne zalivajte vsak dan, raje redkeje, a takrat obilno, da voda prodre globlje.

3. Odstranjevanje plevela – meditacija ali muka?

Plevel ne počiva. Če ga ne odstranjujemo sproti, hitro preraste in iz zemlje vleče hranila, ki so nujno potrebna za rast vaših rastlin.

Sam to opravilo uporabim kot obliko terapije – v tišini, počasi, z občutkom in obvezno brez telefona. Če pa niste tip človeka, ki bi mu bila všeč meditacija z rastlinami, predlagam, da za hitrejše in učinkovitejše delo:

Uporabite različne vrtne stroje , kot so odstranjevalci plevela.

, kot so odstranjevalci plevela. Se naučite učinkovitega mulčenja, ki s pokošeno travo ali lubjem zmanjša rast plevela.

Še pred sajenjem lahko sicer gredice prekrijete s črno folijo ali senčilnimi mrežami, ki omejijo svetlobo in zavirajo kalitev semen plevela.

Pomaga pa tudi redno rahljanje zgornje plasti zemlje z motiko, ki preprečuje, da bi plevel uspešno pognal.

4. Obrezovanje grmovnic in živih mej

Poleti grmovnice, žive meje in okrasne rastline hitro rastejo. Redno obrezovanje tako ohranja lep videz, spodbuja novo rast in preprečuje senčenje drugih rastlin.

Uporabite električne škarje za živo mejo ali akumulatorske obrezovalnike – ročne škarje so odlične za natančnost, a za večje površine boste veseli vsake pomoči.

FOTO: Bauhaus

5. Vrtni zaboj – najbolj podcenjena stvar na vrtu

Sliši se dolgočasno, a vrtni zaboj (ali več njih) je zame poleti nepogrešljiv. Vanj namreč shranim vrtne blazine, orodje, cevi in celo gnojila. Na tak način jih varujem pred soncem in dežjem, hkrati pa je vse vedno pri roki in urejeno.

Nekateri vrtni zaboji služijo tudi kot klop ali mizica, kar je praktično in estetsko ter popolno za manjše vrtove in atrije.

Dodatno lahko:

Ločite pripomočke glede na namen (zalivanje, gnojenje, obrezovanje).

V notranjost zaboja pritrdite kaveljčke ali škatlice za manjše predmete.

V večje zaboje spravite tudi otroške vrtne igrače, dodatne lonce ali zalivalke.

Zaboj opremite z zapiralom ali ključavnico, da varno shranite dragocenejše pripomočke.

Postavite več zabojev ob steno kot del zunanje shrambe in s tem poskrbite za lepši videz in več reda.

6. Sajenje poletnih sadik

Poleti ni prepozno za sajenje. Ravno nasprotno – veliko rastlin sadimo prav zdaj:

Solate, blitva, korenje, redkvice – hitra in preprosta zelenjava za uživanje že avgusta.

– hitra in preprosta zelenjava za uživanje že avgusta. Zelišča – bazilika, peteršilj in drobnjak hitro rastejo.

– bazilika, peteršilj in drobnjak hitro rastejo. Rože v loncih – za barvit in živahen vrt.

Poleg solatnic, zelišč in cvetlic lahko sadimo tudi poletne sorte fižola, kumare, bučke, nizek grah, kolerabico, endivijo ter črno redkev. Ljubitelji dišavnic lahko še vedno sadijo meliso, meto, timijan in origano. Na okrasnih gredicah pa je pravi čas za sajenje dalij, cinij, verbene in okrasnega kaprovca.

Ključ do uspeha sta izbira hitro rastočih sort in redna skrb za vlažnost tal.

FOTO: Bauhaus

7. Redna košnja robov in urejanje detajlov

Popoln vrt se skriva v detajlih. Tudi če je trata pokošena, zelenjavni vrt negovan, so robovi, dovozi in kotički vrtov pogosto pozabljeni. Uporabite:

ročne obrezovalnike robov ,

, akumulatorske strižnike ,

, vrtni sesalec za listje in ostanke.

Drobna opravila naredijo veliko razliko, z njimi bo vrt videti urejen, tudi če ni popoln.

Poletje je čas, ko vrt zaživi in se spremeni v podaljšek doma. In če mu vrnemo nekaj pozornosti, nam to stokrat povrne. Z nekaj izbranimi orodji in dobrim načrtom delo ne bo naporno, ampak užitek. Vse, kar potrebujete za urejen poletni vrt, najdete na enem mestu v Bauhausu.

Naročnik oglasne vsebine je Bauhaus