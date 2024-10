Šale o plavajočem otoku smeti sprožajo ogorčene odzive

Komik Tony Hinchcliffe, ki je bil v nedeljo med govorniki Trumpove kampanje v Madison Square Gardnu v New Yorku, je izrekel vrsto šal, ki so se opirale na rasistične stereotipe, največ ogorčenja pa so sprožile te besede: »Veliko se dogaja. Ne vem, ali veste, da je sredi oceana zdaj dobesedno plavajoči otok smeti. Mislim, da se imenuje Portoriko.«

Šala je v hipu sprožila mešane odzive, sploh na družbenih omrežjih, do ponedeljka zjutraj jo je na omrežju X videlo več kot 27,7 ljudi Po neokusni šali je eden največjih svetovnih latino zvezdnikov, portoriški raper Bad Bunny javno podprl predsedniško kandidatko Kamalo Harris.

Obsodila sta jo tudi republikanca iz zvezne države Florida. Ameriška kongresnica Maria Elvira Salazar je dejala, da se ji rasistični komentar »gnusi« in da ne odraža vrednot GOP, s čimer je mislila na republikansko stranko, in opozorila, da je na tisoče Portoričanov služilo v vojski.

Ameriški senator Rick Scott pa je dejal, da »šala ni smešna in ni resnična.« in da so Portoričani izjemni ljudje in izjemni Američani. Po poročanju BBC-jevega ameriškega partnerja CBS je vir potrdil, da je Trumpova kampanja preverila Hinchcliffov seznam šal - komentarji o Portoriku, Latinoameričanih in temnopoltih pa so bili izgovorjeni spontano, brez predpriprave. Organizatorji kampanje so sporočili, da so izrezali dve žaljivi šali.

Zahtevajo opravičilo

Trump sam je o tem molčal. K opravičilu sta ga med drugim pozvala portoriški nadškof in vodja republikanske stranke na otoku.

Z ostrim pismom, objavljenem v San Juanu, se je oglasil tudi nadškof Roberto González Nieves.»Portoriko ni plavajoči otok smeti. Portoriko je lepa država, v kateri živijo lepi in plemeniti ljudje,« je zapisal in opozoril, da je » v vietnamski vojni v okviru ameriške vojske umrlo več portoriških vojakov kot iz katere koli zvezne države ZDA«.

Nadškof je v pismu poudaril, da sicer ceni humor, vendar ta ne sme »žaliti ali omalovaževati dostojanstva in svetosti ljudi«, medtem ko Hinchcliffovi komentarji ne sprožajo le zloveščega smeha, ampak tudi sovraštvo" in da zanje ni prostora v družbi, ki temelji na »svobodi in pravičnosti za vse«.

Nieves je v svojem pismu jasno poudaril, da opravičilo kampanje ni dovolj, in Trumpa izrecno pozval, naj se osebno opraviči za komikove izjave, poroča Newsweek.

Na polemiko se je odzvalo več uglednih političnih osebnosti, tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in kritiziral rasistični in vulgarni jezik, ki ga je uporabil komik. Hinchcliffe se je na družbenih omrežjih branil, da njegovi kritiki »nimajo smisla za humor"« in da ima Portoriko rad ter da tam dopustuje. Na to se je ostro odzvala kongresnica Alexandria Ocasio Cortez z besedami: »Ne ljubite Portorika. Radi pijete piño colado. To je razlika.«