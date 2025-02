Santorini stresel najmočnejši sunek v teh dneh, ljudje ga še naprej zapuščajo

Priljubljeni grški otok Santorini je v zadnjih dneh streslo več potresnih sunkov. Od nedelje se jih je zvrstilo več kot dvesto, najsilovitejšega, magnitude 5,2, pa so zaznali včeraj med njim in bližnjim otokom Amorgos. Kot poroča BBC, ocenjujejo, da se je zgodil pet kilometrov pod morsko gladino.

Med otočani zdaj, v nizki sezoni, prevladujejo lokalci in delavci. FOTO: AFP

Večje škode doslej ni bilo, a med ljudmi vlada preplah. Nekateri noči preživljajo na prostem, poroča DW, več tisoč jih je otok že zapustilo z letali in trajekti. Idilična počitniška destinacija je najbolje obiskana v toplejših mesecih, zato tam trenutno prevladujejo prebivalci in delavci, in ne turisti.

Oblasti so uvedle varnostne ukrepe, šole na Santoriniju in okoliških otokih ostajajo zaprte vsaj do petka, okoljski minister Vasilis Kikilias pa je napovedal, da so na Santorini napotili enote gasilcev, specializirane za naravne nesreče, pa tudi ekipe s psi in mobilni operativni center. V pripravljenosti bosta tudi obalna straža in vojska. Premier Kiriakos Micotakis je poudaril, da je ljudi »na otoku, ki se nenehno trese«, nedvomno strah, in zagotovil, da so vse sile v pripravljenosti tako na Santoriniju kot na okoliških otokih ter da bo tako, dokler se stanje ne umiri.

V vasico Oia se navadno zgrinjajo turisti; privlačijo jih arhitektura in sončni zahodi. FOTO: Stringer/AFP

Območje tega slikovitega otoka, znanega po spektakularnih sončnih zahodih, sanjskih plažah, med njimi slavno Rdečo, in kupolastih belih hiškah, značilnih predvsem za vasico Oia, velja za potresno zelo nemirno. Skupaj s še nekaj otoki je namreč del grškega vulkanskega loka v južnem delu Egejskega morja. Zadnji vulkanski izbruh se je tam zgodil januarja 1950, znanstveniki pa trenutnih potresnih sunkov ne pripisujejo vulkanski aktivnosti, temveč premikom tektonskih plošč.

Santorini je svojo današnjo obliko dobil po vulkanskem izbruhu v drugem tisočletju pred našim štetjem, sunki, ki ga v teh dneh tresejo, pa vplivajo tako na gladino morja kot na obliko površja. Tako se med drugim sprožajo plazovi ter krhajo in lomijo klifi, tudi tisti nad znamenito Rdečo plažo, zaradi česar so to znamenitost v teh dneh za obiskovalce zaprli.