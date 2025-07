Slovenija ima novega loto milijonarja, majski jackpot še čaka na prevzem

Z Loterije Slovenije so sporočili, da je bila v sredo v igri loto izžrebana šestica, vredna dobrega 1,5 milijona evrov. Srečnež je dobitno kombinacijo 4-5-8-21-22-25 vplačal po spletu.

Po plačilu 15-odstotnega davka v višini dobrih 227 tisoč evrov, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, bo novi loto milijonar bogatejši za 1,28 milijona evrov. Skladno s pravili igre na srečo loto lahko glavni dobitek prevzame tretji delovni dan po objavi poročila, torej od ponedeljka, 14. julija. Za prevzem dobitka ima čas do 14. septembra.

Letošnje poletje igralce lota razveseljuje z visokimi dobitki, so še dodali na Loteriji Slovenije. Včerajšnja šestica je že drugi izžreban glavni dobitek pri lotu v zadnjem tednu, saj je bil minulo nedeljo izžreban dobitek 6 plus v vrednosti dobrih 874 tisoč evrov. Tudi ta je bil vplačan po spletu.

Jackpot, izžreban 23. maja letos, še ni bil prevzet, so pojasnili na Loteriji Slovenije. Srečni dobitnik ima za prevzem dobitka čas do 21. avgusta.

Dobitek 6 plus je bil do zdaj vplačan dvakrat. Prvič novembra lani, ko je nekdo v Celju vplačal 6 plus v višini 1,49 milijona evrov. Od 4. oktobra 2023, odkar je šestica glavni dobitek v igri loto, jo je vplačalo osem igralcev. Od tega so bile kar štiri vredne več kot milijon evrov.