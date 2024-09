Slovenija tudi prihodnje leto na Evroviziji. Bo izbor tokrat bolj transparenten?

Slovenija bo sodelovala na Izboru za pesem Evrovizije prihodnje leto v Švici, so danes sporočili z RTV Slovenija. Za zdaj je udeležbo po poročanju specializiranih spletnih portalov potrdilo 29 nacionalnih televizij, po pričakovanju pa naj bi bila konča številka nekoliko višja. Letos je v švedskem Malmöju, denimo, sodelovalo 37 držav.

Slovenija bo svojega predstavnika, kakor je razumeti iz sporočila za javnost, izbrala v začetku prihodnjega leta. Podrobnosti razpisa še niso znane, več informacij – vključno s pravili za sodelovanje in načinom izbora – naj bi razkrili prihodnji mesec.

Za zdaj še ni znano ali bo v Švici nastopila Nizozemska, potem ko je bil njihov predstavnik Joost Klein letos bil pred finalom diskvalificiran. FOTO: Tom Little/Reuters

Pri komuniciranju postopka izbora je tokrat zaznati več previdnosti, potem ko je bil lanski vse prej kot transparenten. Takrat so s Kolodvorske najprej sporočili, da bo končna odločitev glede slovenskega predstavnika sprejeta v posebni televizijski oddaji, v kateri bodo nastopile največ štiri skladbe. Toda na koncu je komisija mimo lastnih pravil in brez televizijske oddaje kot potnico na Švedsko izbrala Raiven.

Izbor je pod drobnogled vzela celo vzela Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Ta je pri pri izvedbi postopka zaznala korupcijska tveganja, ki vplivajo na transparentnost postopka izbora in zagotovitev enakopravne obravnave izvajalcev, zato je RTV Sloveniji izdala več priporočil.

Če izvzamemo pandemično leto 2020, bo Slovenija na 69. Izboru za pesem Evrovizije, ki ga bo gostil Basel, nastopila tridesetič. Najboljša slovenska uvrstitev na Eurosongu je sedmo mesto, ki sta ga osvojili Nuša Derenda leta 2001 in Darja Švajger leta 1995. Od uvedbe polfinalnih polfinalnih večerov se je slovenskim predstavnikom v veliki finale uspelo uvrstiti osemkrat. Kot prvi je to leta 2007 uspelo Alenki Gotar, kasneje pa tudi Maji Keuc, Tinkari Kovač, Maraayi, Lei Sirk, Zali Kralj in Gašperju Šantlu, Joker Out in letos Raiven.

Švica bo organizacijsko taktirko Evrovizije tokrat prevzela tretjič. Polfinalna večera bosta na sporedu 13. in 15. maja, veliki finale pa 17. maja.