Spanje – ključni dejavnik zdravja, ki ga pogosto zanemarjamo

Po podatkih NIJZ ima skoraj vsak tretji Slovenec vsaj občasne motnje spanja, med katerimi je najpogostejša nespečnost.

»Spanje je temelj duševnega in telesnega zdravja,« poudarja dr. Aleksander Šinigoj, licencirani master trener NLP, kovč in predavatelj za osebno in poslovno rast, ki se že več let posveča raziskovanju učinkovitega spanja in tehnik za njegovo izboljšanje. Dodaja, da lahko že preproste spremembe v rutini – kot so izogibanje modri svetlobi zvečer, sprostitvene tehnike in urejena spalna higiena – močno izboljšajo kakovost spanca.

Motnje spanja lahko vodijo v utrujenost, pomanjkanje fokusa, razdražljivost, dolgoročno pa tudi v težave s srcem, hormonska neravnovesja in celo depresijo. Ključni vzroki? Stres, neustrezne rutine, svetloba zaslonov in čezmerno razmišljanje pred spanjem.

Dr. Šinigoj je pripravil posebno brezplačno darilo za vse, ki želijo preizkusiti preprost, a učinkovit način umirjanja telesa in uma pred spanjem.

Prenesite brezplačni hipnotični posnetek (mp3) za globok in sproščujoč spanec TUKAJ.

Ta vodeni posnetek, ki temelji na principih hipnoze in nevrolingvističnega programiranja (NLP), vam bo pomagal, da se fizično sprostite, zmanjšate stres, umirite misli in tako lažje in hitreje zaspite.

»Hipnoza je izjemno učinkovito orodje za izboljšanje spanca, saj pomaga telesu aktivirati parasimpatični živčni sistem, ki skrbi za regeneracijo,« dodaja dr. Šinigoj.

Ne glede na to, ali težje zaspite, se ponoči zbujate ali se zjutraj zbujate utrujeni – dober spanec se začne zvečer ... in znotraj vas.

Naročnik oglasne vsebine je Zema