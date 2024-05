Sredi sojenja umrl soustanovitelj Mossack Fonsece

Med čakanjem na izrek sodbe na sojenju zaradi pranja denarja je umrl Ramón Fonseca, soustanovitelj zdaj že propadlega odvetniškega podjetja Mossack Fonseca, ki je v središču škandala s panamskimi dokumenti. Enainsedemdesetletni odvetnik, ki je omenjeno podjetje ustanovil skupaj s kolegom nemškega rodu Jürgenom Mossackom, je bil sicer že nekaj časa slabega zdravja, zaradi česar se ni udeležil sojenja, ki se je začelo 8. aprila, uradno pa vzrok njegove smrti še ni znan.

Tožilci so za Fonseco, ki je bil tudi član ekipe nekdanjega panamskega predsednika Joana Carlosa Verele, in Mossacka zahtevali 12 let zaporne kazni. Sodili so jima skupaj z več kot 20 ljudmi, večinoma nekdanjimi uslužbenci pisarne. Tožilstvo jim očita posredovanje lažnih informacij bankam za odprtje računov ter prikrivanje dejanskih lastnikov denarja.

Vzrok smrti 71-letnega Fonsece, ki je skupaj s kolegom nemškega rodu Jurgenom Mossackom ustanovil odvetniško pisarno Mossack Fonseca, ni znan. FOTO: Carlos Jasso/Reuters

Razkritje dokumentov družbe Mossack Fonseca leta 2016 je pokazalo, kako številni bogataši skrivajo premoženje v podjetjih v davčnih oazah, kar je sprožilo preiskave po vsem svetu. V 11,5 milijona razkritih datotekah (zapisi so najprej pricurljali v nemški časopis Suddeutsche Zeitung, leta 2016 pa so jih delili z Mednarodnim konzorcijem preiskovalnih novinarjev) so bile vpletene vplivne osebe, vključno z milijarderji, politiki in športnimi zvezdnik. Odstopiti je, denimo, moral islandski premier Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, saj je imela njegova družina račune v tujini, pakistanskemu predsedniku Navazu Šarifu pa so do smrti prepovedali kandidiranje za visoke položaje.

Med vpletenimi v škandal so tudi nekdanji britanski premier David Cameron, nogometni zvezdnik Lionel Messi, takratni argentinski predsednik Mauricio Macri in španski filmski režiser Pedro Almodóvar.