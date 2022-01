Žvižgači, osovraženi junaki

V nadaljevanju preberite:

Kaj si lahko od novega zakona o zaščiti žvižgačev obetajo tisti, ki opozarajo na nepravilnosti znotraj podjetij in drugih inštitucij? Bodo ob novih pravilih igre bolje zaščiteni in manj podvrženi napadom tistih, zoper katere se oglasijo? Bo manj verjetno, da bodo izgubili službo, doživeli javni linč in sodno preganjani? Evropska direktiva o zaščiti žvižgačev naslavlja ta vprašanja, a doslej jo je v svoj pravni red prenesla le peščica držav. Tudi Slovenija je med tistimi, kjer o tem, kako zaščititi žvižgače, še razpravljamo.