Svojci zahtevajo ponovno iskanje razbitin

Na današnji dan pred devetimi leti se je zgodil eden najbolj skrivnostnih dogodkov v civilnem letalstvu. Potniško letalo malezijske letalske družbe z 12 člani posadke in 227 potniki, med njimi je bilo dve tretjini Kitajcev, je med poletom iz Kuala Lumpurja proti Pekingu preprosto izginilo. Leta 2017 se je podmorska preiskava uradno končala, zdaj pa družine potnikov na letu MH370 zahtevajo novo.

Januarja 2017 so – kljub nasprotovanju svojcev pogrešanih – Avstralija, Malezija in Kitajska objavile skupno sporočilo o ustavitvi iskanja v Indijskem oceanu, v katerega je po vsej verjetnosti potonila skrivnost izgubljenega boeinga 777. To je bilo najdražje in najzahtevnejše iskanje doslej.

Plačali bi le, če bi bilo iskanje uspešno

Po poročanju tujih medijev so v nedeljo družine potnikov pozvale malezijsko vlado, da dovoli ameriškemu podjetju Ocean Infinitiy, ki se ukvarja z raziskovanjem morskega dna, ponovno iskanje izginulega letala. Ocean Inifinity je Malezija angažirala že leta 2018 in mu v primeru uspeha v indijskem oceanu ponudila plačilo 70 milijonov dolarjev. Vendar se je iskanje takrat hitro končalo.

Najdražje in najzahtevnejše iskanje doslej se je kljub nasprotovanju svojcev izginulih končalo januarja 2017. Zdaj naj bi preiskavo obnovili. FOTO: Olivia Harris/Reuters

V nedeljo je združenje Voice370, ki pred javnostjo zastopa družine pogrešanih potnikov in članov posadke, sporočilo, da Ocean Infinity upa, da bodo začeli že to poletje. Vlado so pozvali, naj sprejme predloge podjetja na podlagi pogojnega plačila – torej, da mu bodo plačali le, če bo pri iskanju uspešno. »Ocean Infinity je v zadnjem letu zelo napredoval pri sodelovanju z mnogimi ljudmi, da bi tako bolje razumel dogodke iz leta 2014,« je po poročanju Reutersa ob deveti obletnici izginotja letalu na letu MH370 sporočilo združenje Voice370. To naj bi pomembno prispevalo k možnosti uspešnega novega raziskovanja.

Letalo tistega 8. marca 2014 ni dalo nikakršnega opozorilnega znaka, da se na motorjih ali v pilotski kabini dogaja kaj nenavadnega. Minister za promet Anthony Loke je v sporočilu družinam, ki ga je prebral na spominskem dogodku ob obletnici izginotja, obljubil, da ne bodo »zaprli knjige« o nesrečnem letu MH370 ter da bodo razmislili o morebitnih prihodnjih iskanjih, če bodo na voljo nove in verodostojne informacije. Denimo potencialna lokacija boeinga 777.

Dvomov ni več

Julija 2015 je na obalo otoka Reunion, ki leži približno 700 kilometrov vzhodno od Madagaskarja, naplavilo del desnega krila izginulega letala, na obalah Indijskega oceana pa so našli več kot dvajset predmetov, ki naj bi mu pripadali. Na spletni strani Simpleflying so decembra lani zapisali, da poškodovani del podvozja, ki so ga našli na plaži na Madagaskarju in naj bi pripadal MH370, morda kaže na to, da je bilo letalo namerno sestreljeno. Dvomov, da je strmoglavilo, že dolgo ni več, a doslej niso našli ne glavnega dela trupa ne črne skrinjice, ki bi lahko pojasnila skrivnost izginulega letala.

Vsekakor pa boeing 777 še vedno vznemirja in sproža teorije, kaj bi se z njim lahko zgodilo. Navdihnil je tudi režiserje filmov in serij. Prav danes na Netflix premierno prihaja dokumentarna serija o malezijskem letalu MH370: The Plane That Disappeared (MH370: Letalo, ki je izginilo). Seveda pa upanja, da bi se nenadoma pojavilo z živimi potniki – kot se je to zgodilo v Netflixovi seriji Manifest –, ni.