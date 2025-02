To so najlepše plaže leta 2025 po oceni Tripadvisorja

Če izkušene počitnikarje in popotnike vprašate, kam se sami največkrat obrnejo po nasvet glede svojih potovanj, vam bo zelo verjetno velika večina omenila Tripadvisor. Gre za eno največjih popotniških spletnih platform, na kateri uporabniki delijo izkušnje o hotelih, restavracijah, znamenitostih in drugih turističnih storitvah na posameznih počitniških destinacijah po vsem svetu.

Na podlagi vseh ocen in izkušenj analitiki pri Tripadvisorju vsako leto pripravijo sezname najboljših krajev v različnih kategorijah, s čimer lahko pomembno prispevajo k boljši počitniški izkušnji. Pred dnevi so tako objavili seznam najlepših plaž leta 2025 in ne boste verjeli – prvo mesto je zasedla plaža, ki je od Slovenije oddaljena le dveinpolurni polet z letalom!

Elafonissi FOTO: Shutterstock

Gre za svetovno znano plažo Elafonissi, ki je na jugozahodni obali grškega otoka Kreta in je znana po rožnatem pesku, turkizni vodi in neokrnjeni naravi. Na Kreto lahko s Počitnice.si ugodno poletite iz Ljubljane , Gradca in Trevisa pri Benetkah in si privoščite nepozaben oddih na plaži Elafonissi, do katere vodi dolga, a zanimiva pot, nagrada pa je pogled na turkizno morje, ki z rahlim valovanjem premika rožnati pesek po obali. Plaža je najlepša maja in septembra, za občutek pravega vzdušja pa jo vsekakor velja obiskati tudi sredi glavne sezone.

Nikar ne čakajte predolgo, že danes rezervirajte počitnice na Kreti pri Počitnice.si in si zagotovite nepozaben oddih po svoji meri. Na Počitnice.si so namreč pripravili odlične počitniške pakete, sestavljene iz nizkocenovnih letalskih prevoznikov in kakovostnih namestitev na otoku Kreta, kar pomeni, da si lahko privoščite luksuzne počitnice, prijazne do vaše denarnice.

S Počitnice.si pa lahko udobno in ugodno odpotujete tudi na druge destinacije, ki se lahko pohvalijo z najlepšimi plažami sveta. To so:

2. Banana Beach, Phuket (Tajska)

Banana Beach je ena izmed najbolj neokrnjenih in slikovitih plaž na Phuketu ter obvezna postojanka med počitnicami na Tajskem. Je na severozahodni obali otoka, nedaleč od plaže Nai Thon. Skrita med bujnim tropskim rastjem in obdana s kristalno čisto vodo ponuja mir in sprostitev, daleč od množic turistov. Z masko in dihalko lahko raziščete barvit podvodni svet, za raziskovanje obale pa bo najboljša izbira kajak.

FOTO: Shutterstock

V 2025 se nikar ne zadovoljite zgolj z enim počitniškim oddihom. S Počitnice.si si lahko privoščite dopust po svoji meri in obiščete čim več plaž, ki so se letos uvrstile med najlepše na svetu! Preverite bogato ponudbo na Počitnice.si ali pošljite povpraševanje za želeno destinacijo na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pripravili individualni nabor najboljših ponudb za vaš okus. Za več informacij so vam pri Počitnice.si na voljo na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

3. Eagle Beach, Oranjestad (Aruba)

Na tretjem mestu je plaža Eagle na nizozemskem otoku Aruba v Karibskem morju. Leži na zahodni obali otoka in je znana po belih peščenih plažah, turkiznem morju in slikovitih drevesih fofoti (divi-divi), ki so postala njen prepoznavni simbol. Plaža Eagle Beach leži le nekaj minut vožnje od glavnega mesta Oranjestad in blizu turističnega predela Palm Beach, dostopna je z avtom, avtobusom ali taksijem, znana pa je tudi po romantičnih sončnih zahodih in gnezdiščih morskih želv.

FOTO: Shutterstock

4. Siesta Beach, Siesta Key (Florida, ZDA)

Četrto mesto priljubljene lestvice najlepših plaž sveta zaseda najbolje uvrščena ameriška plaža Siesta Beach na zahodni obali ameriške zvezne države Florida. Že vrsto let zaseda najvišja mesta med najlepšimi plažami sveta, največ zaslug za to pa ima vsekakor izjemno bel pesek, ki je sestavljen iz 99-% čistega kremena in ostaja hladen tudi na vročem soncu. Plaža je dostopna z avtobusom iz Sarasote, pa tudi s taksijem in z avtomobilom, ima brezplačno parkirišče, ki pa je ob vikendih in praznikih pogosto polno – prav tako kot plaža!

FOTO: Shutterstock

5. Praia da Falésia, Algarve (Portugalska)

Plaža Praia de Falésia je na jugu Portugalske, med mestoma Albufeira in Vilamoura v pokrajini Algarve, in se razteza na skoraj šestih kilometrih dolžine. Ime »Falésia« pomeni pečina in prav to je tisto, kar jo dela tako edinstveno – obdaja jo namreč več kilometrov dolg niz dramatičnih rdečih, oranžnih in belih pečin, ki v kombinaciji s turkiznim morjem ustvarjajo čarobno kuliso. Plaža je dostopna z avtomobilom, taksijem ali lokalnim avtobusom. Na voljo so parkirišča, restavracije in bari, kar zagotavlja prijetno izkušnjo za obiskovalce. Če obiščete Algarve, je Praia da Falésia vsekakor kraj, ki ga morate obiskati.

FOTO: Shutterstock

6. Playa Varadero, Varadero (Kuba)

Naj bodo sproščujoče počitnice v kakovostnih hotelih luksuznega letovišča Varadero ali kombinacija nekajdnevnega potepanja po Havani z bivanjem v Casa Pariculares ter počitniškega uživanja na plažah Varadera: v obeh primerih je nujno obiskati plažo Playa Varadero, znano tudi kot Varadero Beach, ki je ena najlepših na Kubi in hkrati šesta najlepša plaža sveta. Razteza se več kot 20 kilometrov vzdolž polotoka Hicacos, približno dve uri vožnje vzhodno od Havane, in je posuta z belim peskom. Do nje lahko pridete z avtom, avtobusom ali organiziranim prevozom z letališča Varadero.

FOTO: Shutterstock

7. Bavaro Beach, Punta Cana (Dominikanska republika)

Karibi so v zadnjih letih postali izjemno priljubljena in cenovno dostopna počitniška destinacija evropskih turistov, tudi Slovencev. Še posebej izstopa Dominikanska republika, ki je popolna počitniška izbira za vse generacije. Če se odločite za počitnice v dominikanski Punta Cani, se vsekakor ustavite na plaži Bavaro Beach, ki je ena izmed najlepših in najbolj znanih plaž na Karibih in sedma najlepša na svetu. Znana je po mehkem belem pesku, turkiznem morju in luksuznih resortih, ki ponujajo popolno kombinacijo sprostitve in zabave.

FOTO: Shutterstock

8. Playa de Muro, Majorka (Španija)

Majorka ponuja kopico izjemnih izhodišč za popolne počitnice v Španiji. Z najlepšimi plažami v svetovnem merilu se lahko pohvalita letovišči Ca'n Picafort in Playa de Muro – zadnja letos velja celo za osmo najlepšo plažo sveta. Playa de Muro je na severni obali otoka Majorka, blizu znanega letovišča Alcúdia. S svojim mehkim zlatim peskom, kristalno čistim morjem in čudovito naravo privablja zlasti družine, pare in ljubitelje vodnih športov. Je popolna destinacija za sproščen dopust ob Sredozemskem morju, dostopna je z avtom, avtobusom ali taksijem, v bližini pa je veliko hotelov in apartmajev.

FOTO: Shutterstock

9. Kelingking Beach, Nusa Penida (Indonezija)

Indonezija je dežela tisočerih otokov, eksotičnih plaž, bujne džungle in bogate kulture. Slovi po sanjskih plažah in ena najlepših v svetovnem merilu je vsekakor Kelingking Beach na zahodni obali otoka Nusa Penida, do katerega lahko pridete s hitrim čolnom z Balija (približno 45 minut vožnje). Kelingking Beach je ena izmed najbolj osupljivih in fotogeničnih plaž na svetu. Njena znamenita pečina v obliki dinozavrovega hrbta in turkizno morje ustvarjata dih jemajoč razgled, ki privablja popotnike in fotografe z vsega sveta.

FOTO: Shutterstock

10. Myrtos Beach, Kefalonija (Grčija)

Slovenci tradicionalno radi počitnikujemo v Grčiji in pogosto je pravi izziv izbrati otok, na katerem bomo preživeli dopust. Da bo letos naloga malce lažja, si lahko za cilj zadate obisk plaže Myrtos Beach na otoku Kefalonija. Kefalonija je največji otok v Jonskem morju in priljubljena destinacija za ljubitelje miru, narave in avtentične grške kulture. Dokaz za to je tudi plaža Myrtos: leži na severozahodu Kefalonije, blizu vasi Divarata, do nje pa vodi ovinkasta cesta z razglednimi točkami. Njena prepoznavna podoba z bleščeče belimi kamenčki, turkiznim morjem in strmimi apnenčastimi pečinami ustvarja dih jemajoč

Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si