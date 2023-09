Trendi za dom: Topli minimalizem in …

Pričakujte nepričakovano – tako bi lahko strnili trende, ki jih lahko vnašamo v svoje prostore. Ti po eni strani narekujejo umirjene zemeljske tone, z dodatki, ki pričarajo toplino in domačnost, hkrati pa dopuščajo svobodo kombinacij in drznosti brez omejitev. Tako lahko čisto minimalistične kose pohištva kombinirate z bolj ekscentričnimi, dodajate jim barvne kombinacije, zelo v modi so tudi različni grafični dodatki, pisane umetnine in stene, ki so lahko v različnih odtenkih bele v kombinaciji z živahnimi detajli. Še vedno se pri oblikovanju lahko spogledujete s preteklostjo in poiščete navdih zlasti v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, in če vam uspe kakšen retro kos pohištva vkomponirati v sodobno opremljen dom, potem bo to zadetek v polno.

In ne nazadnje: še tako klasično zasnovan dom gre odlično z roko v roki s futurističnimi komponentami in sodobnimi tehnološkimi rešitvami. Omejitev ni, osnova je popolno udobje. To boste pričarali tako, da boste izbrali slog interjerja po svojem okusu in ga obogatili s sodobnimi aparati, ki bodo vaš dom spremenili v pametno vesolje popolne interaktivnosti.

Kuhinjski dizajn z izpopolnjeno tehnološko nadgradnjo

Tudi pri zasnovi kuhinj se lahko igrate z različnimi kombinacijami – barvnimi in stilskimi. Poseben značaj jim lahko dodate tudi s kombinacijo različnih materialov.

Še vedno prevladuje minimalizem – čiste linije, nevtralne barve in subtilni dodatki. Eleganca minimalizma je večna in jo lahko z leti stilsko osvežite z različnimi dodatki, tudi barvnimi kombinacijami. Na splošno pa so še vedno v ospredju naravni materiali, ki kuhinji dodajajo toplino in domačnost.

Tudi klasika nikoli ne gre iz mode – odlikujeta jo eleganca in umirjena harmonija barv. S klasičnimi elementi, bogatim lesenim pohištvom in dodatki tekstila lahko pričarate domačo eleganco s posebnim značajem. Barvna paleta večne klasike je izrazita – od temno rjave, rdeče, zlate in zelene.

Zelo priljubljen je še vedno tudi skandinavski slog, ki je nekakšna mešanica prvih dveh in se ponaša predvsem s preprosto eleganco in udobjem. Značilna je uporaba naravnih materialov, kot so les, volna, usnje in svetle barve, s katerimi lahko ustvarite prijetno vzdušje. Za ta slog so značilne minimalistične linije in funkcionalno pohištvo.

Vendar, kot že zapisano, omejitev pri sodobnem dizajnu ni; tudi pri kuhinjah se lahko izražate na različne načine in v končno podobo vnesete mešanico različnih slogov – modernega, bohemskega in tudi rustikalnega.

In ko bo vaša kuhinja dobivala podobo po vašem okusu, ji lahko dodate še nekaj pravega temperamenta.

To boste dosegli z gospodinjskimi aparati Samsung. Si predstavljate eleganten hladilnik, ki se diskretno zlije s celotno podobo vaše kuhinje, ali celo takšnega, ki bo z barvami in slogom malo izstopal? Preverite raznoliko ponudbo hladilnikov iz serije Bespoke in pustite svoji domišljiji prosto pot – lahko ustvarite barvno kombinacijo čisto po svojem okusu. Fleksibilno združevanje in spreminjanje modulov vam omogoča, da ga popolnoma prilagodite svojemu življenjskemu slogu. Manj je več? Brez da bi zasedal več prostora v vaši kuhinji, lahko zagotavlja več notranjega prostora, in sicer zaradi izjemno učinkovite toplotne izolacije tehnologije SpaceMax™, ki omogoča veliko tanjše stene.

Ustvarite popolno kuhinjo Bespoke Da bo celotna kuhinja izžarevala posebno rdečo nit po vašem okusu, jo dopolnite še s preostalimi aparati Samsung Bespoke – od pečice, indukcijske plošče, nape in še veliko več. Povežite jih z aplikacijo SmartThings in začnite ustvarjati na daljavo. Odkrijte svet kuhalnih aparatov Samsung Bespoke.

Stilska dovršenost v vseh prostorih

Pri zasnovi svojega doma pogosto iščemo slog, ki bi najbolje izražal našo osebnost, kar je tudi prav. To je nedvomno osnova za to, da se bomo v njem počutili dobro. Poleg tega je tudi pomembno, da vse prostore povežemo z oblikovalsko rdečo nitjo.

Če ste se pri kuhinji odločili za čisti minimalizem, nadaljujte v tem slogu tudi v preostalih prostorih – tudi pri izbiri barv lahko ostanete v enaki harmoniji. Seveda pa lahko svoj dom oblikujete tudi nekoliko bolj ekscentrično in s kombiniranjem različnih slogov – od klasične elegance, retro nostalgije, skandinavskega ali bohemskega sloga do bolj surovih in industrijskih slogov.

Ne glede na to, kakšno stilsko vzdušje bo na koncu prevladalo, poskrbite še, da bodo vaši prostori vedno tudi urejeni, pospravljeni in šik. In pametno povezani z najsodobnejšimi tehnološkimi rešitvami, ki bodo vaš vsakdan postavile na čisto nove obrate.

Ena od možnosti, kako vključiti tehnološke in oblikovalske inovacije v vašem domu, s čimer boste dosegli popolno ravnotežje med funkcionalnostjo in estetiko, je pametni sesalnik Bespoke Jet AI . Ta napredna naprava je prava ikona elegantnega in modernega oblikovanja, ki se zlahka prilagodi različnim stilskim vzorcem. Poleg tega pa bo z razvito tehnologijo čiščenja s pomočjo umetne inteligence in izjemno zmogljivostjo sesanja do 280 W² nase prevzel glavno odgovornost brezhibno čistega doma. Sam si bo namreč prilagodil sesalno moč in hitrost krtač glede na tip tal ter ob tem tudi samodejno varčeval z baterijo. Ta impresiven učinek bo le še ozaljšal popolno podobo doma po vašem okusu.

Kako sinhronizirati dizajn s pametnim domom

Sodobno zasnovan dom se torej klanja trenutnim trendom in dovoljuje zelo veliko ustvarjalnega izražanja, vendar ne na račun pametne funkcionalnosti. Dandanes hrepenimo po hitrih in učinkovitih rešitvah v različnih sferah življenja. Tudi doma se vedno bolj nagibamo k pametnim idejam, ki nam omogočajo popolno povezljivost in upravljanje na daljavo.

In takšen je svet, ki ga lahko uresničite z vrhunskimi napravami Samsung Bespoke. Si predstavljate, da bi lahko s kavča kar z daljinskim upravljalnikom zagnali robotski sesalnik? Ali pa, da bi kar prek zaslona v avtomobilu upravljali aparate doma? Sliši se kot dober uvod v znanstvenofantastični film, v resnici gre pa za svet, ki ga lahko okusite, če boste vanj vnesli linijo izdelkov Samsung Bespoke in jih med seboj povezali z aplikacijo SmartThings.

Ta vam med drugim omogoča, da na daljavo upravljate tudi kuhalno ploščo Bespoke z WiFi povezljivostjo. Tako boste imeli popoln nadzor nad vašim kuhanjem kar prek pametnega telefona. S svojo zmogljivostjo, ki omogoča natančno uravnavanje temperature in hitrim segrevanjem bo kuhanje postalo pravi užitek. S prilagodljive plošče Flex Zone bo zadišalo več jedi hkrati, priprava velikih družinskih obrokov pa bo tako mačji kašelj. Poleg tega se bo brezhibno vključila v različne stilsko zasnovane kuhinje, saj je na voljo v različnih barvnih kombinacijah. Z njo boste dodali piko na i popolni udobnosti vašega doma.

Naprave Samsung Bespoke so edinstven poklon sodobnemu dizajnu, sinhronizacija z vašim interjerjem pa je tako še bolj preprosta.

Spoznajte torej, kako deluje svet, v katerem prevladuje Samsung Bespoke.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung