Turčija, Tunizija in Egipt tudi do 40 % ceneje – a samo do 31. 12.

Popolne počitnice so za nekatere odmor od klasičnega delovnega dne, namenjen počitku, dobri hrani in super družbi, drugi prisegajo na aktiven oddih, zato raziskujejo nove kraje, tečejo, kolesarijo, plavajo, smučajo in hodijo na pohode.

Kaj pa, če bi si želeli počitnic, v katerih bi lahko združili oboje in bi imeli možnost izbirati, kaj in kdaj boste jedli, koliko počivali in kaj počeli? Potem bo najbolje, da se odločite za all inclusive počitnice v Turčiji, Egiptu ali Tuniziji!

Zakaj

Ker te tri države že desetletja slovijo kot počitniške all inclusive oaze s ponudbo, ki jo boste zaman iskali v drugih delih sveta. Temelji na privzgojeni gostoljubnosti, zato nikar ne bodite sumničavi, če se vam bo osebje na vsakem koraku prijazno smehljalo, vam pomagalo in vas streglo – to je v teh deželah znak spoštovanja, olike in tradicija, ki se ji ne želijo izneveriti.

All inclusive, ki se mu klanja ves svet

Egipt FOTO: Počitnice.si

V Turčiji, Egiptu in Tuniziji all inclusive resnično vključuje čisto vse: samopostrežne zajtrke, kosila in večerje, ogromno ponudbo 'a la carte' restavracij, hitre prigrizke v baru na plaži ves dan, bogat nabor sladoledov, palačink, vafljev in drugih sladkih dobrot v popoldanskem času ter neomejeno količino alkoholnih in brezalkoholnih pijač v vsakem trenutku dneva.

V okviru all inclusive potovanj je poskrbljeno tako za tiste, ki si želijo aktivne zabave, kot tudi za one, ki radi počivajo ter uživajo v miru in tišini. Večina hotelskih resortov se namreč lahko pohvali z vodnim parkom s številnimi tobogani in vodnimi atrakcijami, prav tako imajo praktično vsi tudi vrhunsko urejenene spa kotičke, kjer so na voljo različne masaže in negovalni tretmaji. Turistični kompleksi običajno zajemajo ogromno površine, zato brez težav najdete intimen kotiček za branje ali sproščanje ob zvokih morskih valov.

Turčija FOTO: Počitnice.si

Za otroke je organizirano vsakodnevno varstvo, ponekod celo po starostnih skupinah, ki vključuje veliko igranja, delavnic in animacije. Starši in odrasli pa lahko medtem uživajo na bazenu ali plaži ali sodelujejo v raznih športnih aktivnostih, kot so aerobika, zumba, pilates, joga, odbojka, tenis, nogomet ... Poskrbljeno je tudi za večerne animacije otrok in odraslih, vključno z disko zabavami in žuri na plaži.

All inclusive počitnice v Turčiji, Egiptu in Tuniziji so torej kot nalašč za vse, ki bi radi pozabili skrbi vsakdanjega sveta in uživali brez prej sestavljenega načrta počitnic. Če se vam kateri dan zahoče sladko, imate vedno na voljo postajo s sladkimi dobrotami, če bi želeli masažo, greste v hotelski spa, ko se vam nič ne da, enostavno poležavate v senci in uživate v zvokih morja.

Sliši se kot čudovit načrt za počitnice, kajne? Kaj pa, če vam prišepnemo, da so vam te zdaj na voljo po ekskluzivni 'first minute' ceni? Prav ste prebrali, na Počitnice.si so pripravili izjemen nabor počitniških paketov za all inclusive počitnice v Turčiji, Egiptu in Tuniziji, ki so vam do 31. 12. na voljo tudi do 40 % ugodneje ! Res je, skorajda pol ceneje! A to še ni vse: ob rezervaciji lahko plačate le 40 % celotnega zneska, preostalo pa si razdelite na poljubno število obrokov, ki jih poravnate do 21 dni pred načrtovanim letovanjem. Hitro preverite ponudbo na Počitnice.si ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli individualen nabor najboljših počitnic glede na svoje želje. Za več informacij so vam pri Počitnice.si dosegljivi tudi na telefonski številki 01/280 30 00 in v njihovih fizičnih prodajalnah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Turčija – zibelka all inclusive storitve

Turčija FOTO: Počitnice.si

Pregovorna prijaznost in gostoljubje imata v Turčiji dolgo tradicijo: že v davni preteklosti so Turki znali ceniti goste, zato so celo ponoči budili kuharje, če so si gostje zaželeli nočni prigrizek. Iz te prakse naj bi se rodila all inclusive storitev, v kateri ima Turčija ultimativni primat med evropskimi turističnimi destinacijami. Prav zato so all inclusive počitnice v Turčiji prava izbira za poletje 2025!

Rezervirajte nepozabne all inclusive počitnice v Turčiji z direktnimi leti iz Ljubljane, Gradca ali Dunaja do 31. 12. in si zagotovite do 40 % popusta za zgodnje prijave.

Turčija FOTO: Počitnice.si

Znana letovišča turške riviere – Antalija, Side, Belek, Kemer in Alanija – vabijo na čudovite all inclusive počitnice v Turčiji, saj se lahko pohvalijo z ogromnimi hotelskimi resorti, v katerih se najde nekaj za vsak okus. Dopust lahko namenite počitku in uživanju ob bazenih ter na plaži, ali pa se odpravite na raziskovanje okolice in obiščete jamo Damlataš, se z žičnico povzpnete na alanijski grad, si privoščite adrenalinsko vožnjo z odprtimi džipi po razgibanem pogorju Taurus ali plovbo po reki Manavgat do znamenitih manavgatskih slapov. Prav posebna dogodivščina bo vsekakor obisk »bombažne palače« Pamukkale, belih apnenčastih teras, po katerih se pretaka kristalno čista voda iz penečih izvirov, in vzpon do antičnega mesta Hierapolis, kjer naj bi bil vrelec mladosti in znamenit Kleopatrin bazen.

Več informacij o all inclusive ponudbi in zanimivih ogledih v Turčiji si lahko preberete na našem blogu.

Egipt –all inclusive »po faraonsko«

Egipt FOTO: Počitnice.si

Obale Rdečega morja so idealna počitniška destinacija tako za mlade družine kot tudi za pare, seniorje ali posameznike, ki si želijo počitka in popolne sprostitve. Več kot dovolj razlogov torej, da že danes rezervirate nepozabne all inclusive počitnice v Egiptu za poletje 2025!

Več informacij o izletih in zanimivih ogledih v Hurgadi si lahko preberete na našem blogu.

Če za večino destinacij na svetu velja, da jih je najugodneje organizirati v lastni režiji, so all inclusive počitnice v Egiptu velika izjema – turistični aranžmaji za Hurgado in Šarm el Šejk z odhodi iz Ljubljane in Gradca so običajno najcenejša možnost. Na Počitnice.si so jih ob koncu leta še dodatno znižali, kar pomeni, da si poletne all inclusive počitnice 2025 v Egiptu lahko zagotovite tudi do 40 % ugodneje !

Egipt FOTO: Počitnice.si

All inclusive počitnice v Egiptu so izjemno varne. Resorti so namreč dobro zavarovani, brez težav se podate tudi v središče Hurgade ali Šarm el Šejka, z domačini popijete črni čaj in barantate za cene izdelkov. Za adrenalinske navdušence bo kot nalašč safari izlet v puščavo, lepote rdečega morja pa lahko občudujete in začutite na izletu z ladjico do bližnjih otokov ali na odprto morje. Raziskovanja željni počitnikarji se iz Hurgade lahko podate na raziskovanje piramid in muzeja v Kairu ali pa se sprehodite po mogočnem kompleksu svetišč v tempeljskem kompleksu Karnak, Dolini kraljev ter pogrebnem templju kraljice Hačepsut v Luksorju. V Šarm el Šejku velja obiskati nacionalni park Ras Mohammed, kjer si lahko ogledate pravo podvodno pravljico z več kot 150 vrstami koral in ribic, ter mesto Dahab, ki je znano po potapljanju, snorkljanju in kajtanju. Edinstvena izkušnja bo vsekakor tudi izlet v samostan sv. Katarine na gori Mojzes, kjer naj bi Mojzes od Boga dobil deset božjih zapovedi.

Tunizija – več kot tisoč kilometrov peščenih plaž za popoln all inclusive oddih

Tunizija FOTO: Počitnice.si

Ker leži na stičišču Sredozemlja in Afrike, so poletja v Tuniziji dolga in vroča, več kot tisoč kilometrov peščenih plaž pa je zagotovilo za popoln oddih. Tako celinska Tunizija s priljubljenimi letovišči Hammamet, Monastir in Port el Kantaoui kot tudi otok Djerba sta že leta izjemno priljubljeni destinaciji slovenskih gostov, saj slovita po ugodnih cenah in odlični all inclusive storitvi.

V Tunizijo lahko vse poletje 2025 poletite z direktnim letom iz Ljubljane , zato hitro preverite neverjetno »first minute« ponudbo na Počitnice.si TUKAJ, rezervirajte poletni oddih v celinski Tuniziji ali na otoku Djerba do 31. 12. in si zagotovite pravi počitniški luksuz, prijazen do vaše denarnice!

Tunizija FOTO: Počitnice.si

All inclusive počitnice v Tuniziji ponujajo kopico različnih možnosti preživljanja prostega časa. Namenite ga lahko zasluženemu počitku ob bazenih oziroma na plaži ali pa se odpravite na 2-dnevni safari z ogledom številnih znamenitosti in kulis, kjer so snemali legendarno Vojno zvezd. V celinskem delu Tunizije se velja odpraviti na izlet v središče moderne in živahne prestolnice, na tuniško medino, kjer se preizkusite v barantanju. Obiščete lahko enega najlepših safari parkov severne Afrike Friguia Park, kjer se boste od blizu srečali s sloni, žirafami, kamelami, opicami in noji. Počitnice na Djerbi lahko po drugi strani izkoristite za raziskovanje otoka, skok na vsega tri kilometre oddaljeno celino preko morske ožine do gorovja Matmata, kjer še danes živijo Berberi, ter izlet na otok Flamingo z gusarji, ki bodo poskrbeli za pravo piratsko doživetje.

