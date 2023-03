TV namigi: Črni KKKlanovec, Delovna akcija in Pod belimi pečinami

Sobota, 11. marca

Črni KKKlanovec: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Blackkklansman. ZDA, 2018. Režija: Spike Lee. Igrajo: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, Topher Grace. Drama. 135 min.

Film, posnet po skoraj neverjetni resnični zgodbi, je delo kultnega režiserja Spika Leeja, enega aktivistov za pravice Afroameričanov. Leta 2018 je film prejel veliko nagrado žirije v Cannesu, naslednje leto je ekipa domov odnesla oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Zgodba se dogaja v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se Ron kot prvi afroameriški detektiv pridruži policijskim vrstam na policijski postaji v mestu Colorado Springs. Poln zagona in želje po priznanju se odpravi na nevarno misijo – vtihotapi se v takrat že prepovedano rasistično združbo Ku Klux Klan.

Delovna akcija (Premiera): Pop TV ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Ana Praznik. Resn. šov 90 min.

Delovna akcija. Foto Pop TV

Delovna akcija se vrača z novo sezono in družinam v stiski prinaša sveže upanje. Preobrazbe doma ljudem, ki živijo v težkih okoliščinah in slabih življenjskih razmerah, pod vodstvom izkušene ekipe vodi Ana Praznik, ki v domove prinaša toplino in pozitivnost. Tako v njihovo življenje posije novo upanje, s skupnimi močmi pa se nesrečne zgodbe spremenijo v srečne.

Najprej se bodo podali v Trbovlje, kjer v starem rudarskem stanovanju živita Katja in Boštjan, največji zalogaj pri prenovi pa je prostorska stiska. Katjo in Boštjana čaka še eno veliko presenečenje, a presenečenje pripravljajo tudi mojstrom.

Pod belimi pečinami (Premiera): TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hope Gap. VB, 2019. Režija: William Nicholson. Igrajo: Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor, Aiysha Hart, Ryan McKen. Drama. 105 min.

Globoko oseben film, v katerem režiser secira zakon lastnih staršev, je čustveno silovita, a tudi nežna in humorja polna zgodba. Grace in Edward sta skupaj že 33 let. Da bi praznovala to priložnost, sta povabila svojega v Londonu živečega sina Jamieja, da ju obišče na domu na obali Sussexa, kjer slikovite pečine Hope Gapa gledajo na odprto morje. Kljub videzu je njuna komunikacija na najnižji točki. Grace očita Edwardu premalo navdušenja nad življenjem, Edward pa se v zakonu že dolgo počuti povsem neustreznega. Prišla sta tako daleč, da se Edward odloči zapustiti Grace.