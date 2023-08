TV namigi: Detektor laži, Učna ura, 911: Teksas in Na delu v tujini

Torek, 1. avgusta

Detektor laži (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

The Lie Detector. ZDA, 2023. Režija: Rob Rapley. Dok. odd. 55 min.

V začetku 20. stoletja so raziskovalci predstavili vznemirljivo novost: stroj, s katerim naj bi bilo mogoče ugotoviti, ali nekdo laže. Naprava, znana kot poligraf ali detektor laži, je bila opevana kot nezmotljivo orodje za boj proti kriminalu.

Toda namesto tega je detektor laži postal pripomoček za ustrahovanje ljudi, saj so v Združenih državah Amerike z njim začeli na veliko testirati zaposlene.

Detektor laži je zgodba o dobrih namenih, izkrivljeni morali in nenamernih posledicah.

Učna ura – nemška generacija Z in holokavst: TV SLO 2 ob 19.55

The Lesson. Nem./VB, 2020. Režija: Elena Horn. Dok. odd. 65 min.

Učna ura – nemška generacija Z in holokavst. Foto TVS

Dokumentarna oddaja nazorno prikaže, kako se današnji najstniki v Nemčiji v okviru javnega šolstva spopadajo s strahotami holokavsta in druge svetovne vojne.

Avtorji so pet let sledili odraščajočim mladostnikom in spremljali njihovo doživljanje, ponotranjenje ali nasprotovanje ustaljenim družbenim vzorcem, saj marsikje družba nacizma ne zavrača, skrajna desnica in ksenofobija se celo krepita, zgodovinski spomin na preteklost države pa je precej razklan.

911: Teksas (Premiera): Fox TV ob 22.00

9-1-1: Lone Star. ZDA, 2023. 4. sezona. 1/18. Režija: Bradley Buecker. Igrajo: Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Rafael L. Silva. Nan. 55 min.

911: Teksas. Foto Fox

Vrača se gasilska enota 126, ki jo vodi Owen Strand (Rob Lowe), ki se je v Teksas priselil iz New Yorka in okrog sebe zbral zelo raznoliko ekipo gasilcev in reševalcev, med katerimi je tudi njegov sin.

V prvi epizodi četrte sezone so Owen, Tommy (Gina Torres) in preostali člani poklicani na pomoč na lokalni sejem, ko Austin zadane skupina hitro premikajočih se močnih neviht, ki povzročijo orkanske in tornadne vetrove, močno deževje, hudournike in hudo opustošenje.

Na delu v tujini: TV SLO 2 ob 23.25

Overseas. Fr., 2019. Režija: Sung-a Yoon. Dok. film. 60 min.

Na delu v tujini. Foto TVS

Filipinske ženske se pogosto odločajo za delo v tujini. Za boljšo prihodnost svojih otrok, ki jih puščajo za sabo, pri družinah v Hongkongu, Singapurju, v Savdski Arabiji in drugod opravljajo naloge gospodinj in varušk.

Na domotožje in trpkost takšnega življenja jih še pred odhodom skušajo pripraviti v filipinskih učnih centrih. Tam se z igro vlog urijo v odzivih na trpinčenje, nalaganje prevelikih delovnih bremen, celo na poskuse spolnih zlorab, skratka na sužnjelastniški odnos v sodobnem globaliziranem svetu.

Film je bil nagrajen z več festivalskimi nagradami.