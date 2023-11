TV namigi: krvavi dogodki v Sovjetski zvezi in Okornova lepa dekleta

Sobota, 25. novembra

Dekleta iz Dubaja (Premiera): POP TV ob 22.25

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Dziewczyny z Dubaju. Pol., 2021. Režija: Maria Sadowska. Igrajo: Paulina Galazka, Katarzyna Figura, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka. Drama. 170 min.

Scenarij za film je napisal Mitja Okorn.

Emi je mlado, ambiciozno poljsko dekle, ki sanja o življenju zunaj svojega malega mesta. Ko se pojavi priložnost, da postane elitna spremljevalka v Dubaju, brez pomislekov zgrabi priložnost. Kmalu se povzpne na lestvici in tudi sama za arabske šejke začne novačiti poljske misice, zvezdnice, estradnice in manekenke. Vendar razkošen in mamljiv svet sčasoma pokaže svojo temno plat ...

Zgodba o dekletu, ki postane spremljevalka dubajskih šejkov, temelji na resnični zgodbi. Film je bil posnet na Poljskem, v Franciji in Združenih Arabskih Emiratih, njegov proračun pa je ostal skrit.

Dragi tovariši (Premiera):: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Dorogie tovarišči. Rus., 2020. Režija: Andrej Končalovski. Igrajo: Julija Visotskaja, Vladislav Komarov, Andrej Gusev, Julija Burova, Sergej Erliš. Zgod. drama. 125 min.

Dragi tovariši. Foto Tv Slo

Film o krvavih dogodkih, ki so v 60. letih pretresli podeželsko mesto v Sovjetski zvezi, a so dolga desetletja ostali zamolčani.

Novočerkask, Sovjetska zveza, leta 1962. Ljudmila je članica lokalnega odbora komunistične partije. Vrednote partije zagovarja z vso vdanostjo, nekega dne pa je priča dogodku, ki ji za vedno spremeni pogled na svet. Oblasti v bližnjo tovarno pošljejo vojsko, da bi zadušila stavko delavcev, vendar pa se vse skupaj sprevrže v masaker. Mesto preplavijo izgredi, veliko je poškodovanih in pogrešanih. Izgine tudi Ljudmilina hčerka ...

Dežela La La: Planet TV ob 21.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

La La Land. Koprod., 2016. Režija: Damien Chazelle. Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, Amiée Conn, Terry Walters, Thom Shelton. Muzikal. 150 min.

Damien Chazelle, režiser nagrajene glasbene drame Ritem norosti, je posnel plesno-glasbeno romantično zgodbo, nagrajeno s kar šestimi oskarji.

Los Angeles služi za kuliso. Mlada igralka Mia se nikakor ne more prebiti dlje od avdicij, nadarjeni pianist Sebastian pa prav na božič dobi odpoved. Srečno naključje združi njuni usodi, kljub številnim razočaranjem pa sledita svojim sanjam, saj jima čarovnija ljubezni razkrije in tlakuje pot v nepredstavljive višave novih čustvenih doživetij in življenjskih spoznanj.