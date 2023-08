TV namigi: Enodnevnice, Iraška zarota in Kako sem spoznala vajinega očeta

Ponedeljek, 21. avgusta

Enodnevnice (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Mayflies. VB, 2022. 1/2. Režija: Peter Mackie Burns. Igrajo: Tony Curran, Martin Compston, Tom Glynn-Carney, Rian Gordon, Ashley Jensen. Miniserija. 60 min.

Jimmy in Tully sta prijatelja že od mladih nog. Skupaj sta prestala marsikaj, od težav v šoli in zapletov v družini do najstniškega norenja. Zdaj sta že zrela moža z urejenim življenjem. Toda čaka ju nova, nepredstavljivo težka preizkušnja. Tully pokliče Jimmyja in mu sporoči žalostno novico. Ima raka in njegovo življenje se izteka, saj mu zdravniki ne morejo več pomagati.

Miniserija prikazuje ganljivo življenjsko zgodbo in aktualno tematiko prostovoljne evtanazije. Posneta je po knjigi Adrewa O'Hagana. Drugi del bo na sporedu v torek.

Iraška zarota (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Backstabbing for Beginners. Kan., 2018. Režija: Per Fly. Igrajo: Theo James, Ben Kingsley, Belçim Bilgin, Jacqueline Bisset, Peshang Rad. Drama. 125 min.

Iraška zarota. Foto Kanal A

Zgodba, posneta po resnični zgodbi, spremlja Michaela Sullivana (Theo James), mladega uslužbenca Združenih narodov. Michael odpotuje v Irak s svojim mentorjem (Ben Kingsley), saj mu želi pokazati, kako uspešen je bil njihov humanitarni program. Ko se Michael podrobneje seznani z organizacijo, nepričakovano razkrije korupcijsko zaroto, v kateri uradniki, tako znotraj kot zunaj Združenih narodov, kradejo ogromne vsote denarja od pomoči, namenjene iraškemu ljudstvu. Kmalu se Michael znajde v kočljivi situaciji in se mora odločiti, komu bo zaupal.

Kako sem spoznala vajinega očeta (Premiera): Fox life ob 16.10

How I Met Your Father. ZDA, 2022. 1. sezona. 1/10. Režija: Pamela Fryman. Igrajo: Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia, Raisa, Suraj Sharma, Kim Cattrall. Hum. nan. 25 min.

Kako sem spoznala vajinega očeta. Foto Fox Life

Serija je posneta po vzoru priljubljene Kako sem spoznal vajino mamo. V prihodnosti starejša Sophie (Catrall) svojemu sinu pove, kako je spoznala njegovega očeta. Leta 2022 pa mlada Sophie (Duff) in njeni prijatelji ugotavljajo, kdo so, kaj hočejo v življenju in kako se zaljubiti v dobi aplikacij za zmenke in brezmejnih možnosti. Sophie na poti na zmenek s fantom, ki ga je spoznala na tinderju, spozna voznika uberja.