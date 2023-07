TV namigi: Jadralke, Globoka modrina in Evropa, Evropa

Petek, 21. julija

Jadralke: TV SLO 2 ob 19.50

Maiden. VB, 2018. Režija: Alex Holmes. Dok. film. 100 min.

Dokumentarni film je navdihujoča zgodba o odločni Tracy Edwards, ki ji je leta 1989 uspel izjemen športni dosežek, ki je pomenil tudi pravi družbeni pretres.

Tracy Edwards je izbrala izključno žensko jadralsko posadko, s katero je na jadrnici Maiden – Deklica na tekmovalni regati obplula svet. Pred startom se je soočila z nezaupanjem moških sotekmovalcev in morebitnih sponzorjev, ki so ji odrekli podporo, saj so se bali, da bo posadka na morju potonila in bi zanje predstavljala le slabo reklamo. Tudi mediji so bili neizprosni, neki novinar je posadko celo označil za »cipe v konzervi«. Edwardsove pa to ni ustavilo ...

Globoka modrina: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Deep Blue Sea. ZDA, 1999. Režija: Renny Harlin. Igrajo: Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport. Triler. 115 min.

Globoka modrina. Foto Kanal A

Znanstvenica Susan McAlester je tik pred zgodovinskim odkritjem. Upa, da ji bo s pomočjo smrtonosnega morskega psa uspelo najti ključ do obnavljanja človeškega možganskega tkiva. Za dosego svojega cilja je prekršila etična pravila in pri morskih psih gensko spremenila DNK. Tako so smrtonosni prebivalci morskih globin postali še hitrejši in še pametnejši ter se spremenili v prave roparske pošasti. Susan se takšno početje kmalu maščuje.

Globoka modrina ni ravno naslednje Žrelo, a kdor išče nekaj zobate zabave v slogu B-trilerjev, bi lahko izbral precej slabše kot Harlinovo eskapado.

Evropa, Evropa: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Europa, Europa. Koprod., 1990. Režija: Agnieszka Holland. Igrajo: Solomon Perel, Marco Hofschneider, René Hofschneider, Piotr Kozlowski, Klaus Abramowsky. Drama. 110 min.

Evropa, Evropa. Foto TVS

Klasika poljske avtorice Agnieszke Holland o drastičnih odločitvah judovskega dečka, da bi skril svojo judovsko identiteto in preživel v času holokavsta.

Deček Sally je po kristalni noči, uverturi v pogrom nad judovskim prebivalstvom leta 1938, odtrgan od svoje judovske družine. Dve leti preživi v ruski sirotišnici, kjer mu v glavo vtepajo komunistično ideologijo. Ko pa nacistični vojaki pridejo v Rusijo, pretkani Sally te prepriča, da je po izvoru Arijec, in zamenja strani. Izkoristi tudi svoje znanje ruščine in postane neprecenljiv tolmač, nato pa po naključju še vojni junak.

V času novega vala nacionalizma po svetu je Evropa, Evropa zelo aktualen film, vreden prvega ali vnovičnega ogleda.