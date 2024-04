TV namigi: koncert Siddharte, zgodba o Belmondu in prvi uporabniki viagre

Sobota, 6. aprila

Siddharta v Areni Stožice (Premiera): TV SLO 2 ob 22.35

Slo., 2023. 1/2. Konc. 100 min.

Na ekrane prihaja razprodani koncert Siddharte, posnet 18. novembra 2023 v ljubljanski Areni Stožice. Trideset let po legendarnem koncertu na bežigrajskem stadionu in izidu albuma Rh-.

Obiskovalci, mediji in strokovna javnost so enotni, da je tokratni koncert – tako kot je pri Siddharti že v navadi – premaknil meje koncertne in odrske produkcije. Navdušujoč program, ki traja skoraj tri ure in pol, vsebuje največje uspešnice in tudi pesmi najnovejšega albuma X. Koncert bo na TV Slovenija predvajan v dveh delih.

Nepopravljivi Belmondo (Premiera): TV SLO 1 ob 23.15

Belmondo L'incorrigible. Fr., 2022. 1/2. Režija: François Lévy-Kuentz. Dok. serija. 60 min.

Dokumentarna serija v dveh delih prikaže zgodbo Jean-Paula Belmonda, ki je v svoji karieri posnel 90 filmov in postal ikona. To je intimna zgodba igralca, ki pripoveduje o njegovih zmagah, pa tudi preizkušnjah, dvomih, razočaranjih in osebnih tragedijah.

Gnala ga je le ena strast: igrati in gledalce zabavati z nasmeškom, spontanostjo, energijo, akrobacijami. Belmondo je spremenil pravila filmske igre. Pri 27. letih je v filmu Do zadnjega diha postal mit, francoski Steve McQueen. Karizmatičen in iznajdljiv, zapeljiv in drzen je svoje vloge igral tako, kot je živel – tisoč kilometrov na uro.

Prvi del prikaže Belmondovo srečno otroštvo. Rodil se je v umetniški družini in že kot otrok je vedel, da bo nekoč igralec. Šele v tretje mu je uspelo opraviti sprejemne izpite na gledališki akademiji, a se mu zaradi zlomljenega nosu in štrlečih ušes gledališka kariera ni obetala. Po manjših vlogah v filmih je bil prelomnica v njegovi karieri film Do zadnjega diha, ki je pomenil rojstvo novega vala, za Belmonda pa nove vloge, v katerih je blestel. Druga prelomnica pa je bil film Mož iz Hongkonga, v katerem je nastopil z zvezdnico Ursulo Andress. Do tedaj srečno poročen je Jean-Paul Belmondo podlegel šarmu Bondovega dekleta.

Modra tabletka (Premiera): HBO ob 20.00

Men Up. VB, 2023. Režija: Ashley Way. Igrajo: Iwan Rheon, Mark Lewis Jones, Steffan Rhodri, Paul Rhys, Phaldut Sharma, Katy Wix, Huw Huckstep. TV drama. 90 min.

Modra tabletka. Foto HBO

Swansea, mesto na obali Walesa leta 1994. Pet običajnih moških se spoprime z izzivom, da si povrnejo spolno življenje, ko privolijo v enega od prvih medicinskih poskusov na svetu za novo zdravilo, ki je postalo znano kot viagra.

Meurig, Colin, Peetham, Eddie in Tommy se med poskusom soočijo tudi z resnicami o sebi, svojih odnosih z bližnjimi in o drugih dejavnikih, kot je na primer predstava družbe o tem, kaj je prava moškost.

BBC-jevo dramo so kritiki označili za pristno in toplo pripoved o začetkih viagre in moškem prijateljstvu.