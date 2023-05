TV namigi: Mladi Platon, Tarča o plačah in Sevilla – Juventus

Četrtek, 18. maja

Mladi Platon: (Premiera): TV SLO 2 ob 19.555

Young Plato. Bleg./Fr., 2021. Režija: Neasa Ni Chianain, Declan McGrath. Dok. odd. 65 min.

Sosesko Ardoyne v Belfastu na Severnem Irskem pestijo propadanje skupnosti, nasilje, zasvojenost z mamili in revščina. V okolju, ki so ga v preteklosti neizbrisno zaznamovali spopadi med katoliki in protestanti, vsemu negativnemu kljubuje samosvoj ravnatelj deške osnovne šole, Kevin McArevey.

McArevey je ljubitelj Elvisa, borilnih veščin in klasične filozofije. S pomočjo misli starogrških filozofov uči otroke o strpnosti in sobivanju, saj verjame, da so se prejšnji nasilneži svojih navad navzeli na šolskih igriščih. Namesto zidov, označenih s podobami, ki delijo, si želi zidove, okrašene s Platonom, Sokratom in Aristotelom.

Tarča: Politika o plačah in RTV-ju: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd.

Prvega moža državnega gospodarstva Žigo Debeljaka so pri povišanju fiksnega dela plače na 18 tisoč in pol bruto ustavili kar poslanci koalicije. So njihove plače prenizke ali pa je bil poskus povišanja v času pogajanj in draginje nespodoben in neokusen?

S politiki v studiu tudi o kadrovski, politični in pravni vojni za RTV, ki traja že leto dni.

Sevilla – Juventus: Kanal A ob 20.45

Nogomet (M). UEFA Liga Evropa. Polfinale, 2. tekma. Prenos. 135 min.

Prva tekma polfinala Lige Evropa med Juventusom in Sevillo. Foto Massimo Pinca/Reuters

Juventus je bil v Torinu neprepričljiv, a si je z golom že po izteku sodnikovega dodatka priigral remi. Sevilla lahko žaluje, ker ni izkoristila slabega dne nasprotnika. Izid 1: 1 s prve tekme zagotavlja zanimivo povratno srečanje, na katerem bodo imeli Andaluzijci odlično pomoč glasnih in vročekrvnih navijačev. Glede na to, da bo šlo za dvoboj izenačenih moštev, ne bi bilo nič čudnega, če bi se dvoboj zavlekel v podaljšek.