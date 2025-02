TV namigi: podeželska idila, Alzheimer in presneto sranje

Torek, 18. februarja

Okus dežele (Premiera)

TV SLO 1 ob 17.50

Taste of the Country. VB, 2022. 1/6. Režija: Olivia Grove. Dok. serija. 30 min.

Zvezdnik družabnih medijev in kuhar Julius Roberts je uresničil sanje številnih ljudi in se preselil na podeželje. V seriji lahko gledalci spremljajo njegovo novo življenje na idilični kmetiji v Dorsetu na jugu Anglije, kjer redi piščance, ovce in koze ter prideluje zelenjavo in sadje. Mladi kuhar predstavlja recepte za slastne obroke, ki jih pripravlja; od pečenega fižola, domačega kečapa do jagnjetine na ražnju, raviolov iz bučk in čokoladne pene.

Nastopil je junij in Julius Roberts začenja pustolovščino na svoji domačiji v Dorsetu. Za zajtrk si privošči opečenec, ki ga obloži z beluši z domačega vrta, pečenimi v ponvi, in poširanim jajcem domačih kokoši. Na zelenjavnem vrtu v poskusno gredo brez prekopavanja zasadi različno zelenjavo, za brata, ki mu pomagata pri ogradi za koze, pa pripravi slastna nabodala s piščančjim mesom iz preverjene marinade, na žaru pečeno zelenjavo, med katero je celo solata. Zraven ponudi čimičuri, za posladek pa klasično ameriško sladico za k tabornemu ognju, s'more. ...

Neskončni spomin (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

La memoria infinita. Čile/ZDA, 2023. Režija: Maite Alberdi. Dok. film. 90 min.

Augusto Góngora, veteranski čilski novinar in pomemben kronist Pinochetovih zločinov, in Paulina Urrutia, igralka in nekdanja ministrica za kulturo, že več kot dvajset let živita v tesnem in ljubečem razmerju. Augustu so diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen in od tedaj se par spopada z neizprosnim in vse hitrejšim upadanjem njegovih telesnih in duševnih moči.

Zgodba o Paulinini globoki in brezkompromisni predanosti ter Augustovem srditem boju, da bi ohranil svojo identiteto, je srce parajoč in hkrati navdihujoč spomenik neuničljivi moči ljubezni.

Film je bil lani nominiran za oskarja za najboljši dokumentarec.

Športna namiga Biatlon: Posamična tekma (Ž). Svetovno prvenstvo, Lenzerheide – TV SLO 2 ob 15.00

Svetovno prvenstvo, Lenzerheide – TV SLO 2 ob 15.00 Nogomet (M): Bayern München – Celtic. UEFA Liga prvakov 2024/25, Končna faza. Povratna tekma. Prva se je končala z zmago Bayerna 2 proti 1.

Presneto sranje (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Holy Shit. Nem./Švica, 2023. Režija: Rubén Abruña. Dok. odd. 60 min.

Kaj se zgodi s hrano, ko jo prebavimo in izločimo? Postane neuporaben odpadek ali dragocena surovina, ki jo lahko vnovič uporabimo? Bi kompostirani človeški izločki lahko nadomestili draga umetna gnojila, ki obremenjujejo okolje?

V revnih predmestjih v Ugandi s kompostnimi stranišči prihranijo vodo in pridobivajo gnojilo za polja in nasade, v sodobnih stanovanjskih skupnostih v Švici in Nemčiji iztrebke izkoriščajo tudi za pridobivanje elektrike, v Južni Koreji pa so celo temelj digitalne valute.