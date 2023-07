TV namigi: Severna obala, Walt Disney – življenje legende in Promenada

Četrtek, 20. julija

Severna obala (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

North Shore. VB/Avstral., 2023. 1/6. Režija: Greg Jordan. Igrajo: John Bradley, Joanne Froggatt, Kirsty Sturgess, Dan Spielman, Rob Carlton. Nan. 50 min.

Joanne Froggatt igra britansko političarko Abigail Crawford, ki po tem, ko izve tragično novico, nemudoma odpotuje v Sydney. V pristanišču so namreč našli truplo njene 19-letne hčerke.

Na poti jo spremlja britanski detektiv Max Drummond, ki ima drugačne navade in metode dela kot tamkajšnja policija, s katero mora sodelovati. Lokalna detektivka Meg Driscoll mu sprva ni naklonjena, opazne so tudi kulturne razlike med njima. A sodelovanje vendarle razkrije veliko več kot skrivnost umora, saj se izkaže, da je v ozadju politična zarota z daljnosežnimi posledicami.

Walt Disney – življenje legende (Premiera): TV SLO 1 ob 20.50

Walt Disney. ZDA, 2015. 1/4. Režija: Sarah Colt. Dok. serija. 55 min.

Walt Disney – življenje legende. FotoTVS

Dokumentarna serija predstavi življenje in zapuščino enega največjih in najvplivnejših pripovedovalcev zgodb na svetu, Walta Disneyja. Serija prinaša redke posnetke iz arhivov studia Disney, prizore iz nekaterih njegovih najslavnejših filmov in intervjuje z risarji in umetniki, ki so sodelovali pri »Sneguljčici in sedmih palčkih«, ter snovalci Disneylanda.

Walter Elias Disney, rojen leta 1901 v Chicagu, je že v otroštvu sklenil, da ne bo podoben svojemu oblastnemu očetu, katerega poslovni podvigi so se pogosto končali neuspešno. Walt Disney je že kot fant rad risal, pri komaj 17 letih pa se je vrnil iz prve svetovne vojne in se preselil v Kansas City, kjer je dobi službo risarja v oglaševalski agenciji.

Kmalu je odprl svoj studio za animacijo Laugh-O-Gram. Čeprav je studio kmalu bankrotiral, Disney ni odnehal. Preselil se je v Los Angeles k bratu Royu in prodrl v cvetoči hollywoodski filmski posel. Studio Disney Brothers je vsakih 16 dni izdal nov kratki film. Leta 1928 je sledila premiera Parnika Vilij«. Miki Miška je z njim postal najnovejši hollywoodski zvezdnik, Waltov brat Roy pa je v Mikijevi priljubljenosti prepoznal licenčno blago in vir prihodkov.

Promenada (Premiera): HBO ob 22.25

The Stroll. ZDA, 2023. Režija: Kristen Lovell, Zackary Drucker. Dok. film. 95 min.

Promenada. Foto HBO

Izvirni dokumentarec prinaša portrete transspolnih prostitutk iz četrti Meatpacking District v New Yorku, ki je sedaj ena izmed najbolj trendovskih in premožnih sosesk tega velemesta. Film se osredotoči na temnopolte in latinskoameriške transženske, ki so v 80. in 90. letih delale kot prostitutke v četrti New Yorka, ki so jo pogovorno imenovali Promenada. Film se dotakne tudi umora Amande Milan, transženske prostitutke, ki so jo umorili leta 2000.