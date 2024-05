Rast vojaških izdatkov nekaterim podjetjem koristi

Za Thales so značilne izrazite konkurenčne prednosti, ki izhajajo predvsem iz visokih stroškov zamenjave ter neopredmetenih sredstev v obliki tehničnega, inženirskega znanja in patentov. Ta položaj podpirajo tudi dolgoročni odnosi s proizvajalci letal in obrambnimi ministrstvi različnih držav po svetu.

Thales je francosko letalsko vojaškoindustrijsko podjetje, eno izmed največjih na področju obrambe v Evropi. V letu 2023 je imel skoraj za 20 milijard evrov prodaje. Njegovi prihodki so skoraj enakomerno razporejeni med segmenta obrambne in civilne letalske industrije. Prvi predstavljajo 52 odstotkov, drugi 48 odstotkov celotne prodaje.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Thales je francosko letalsko vojaškoindustrijsko podjetje, eno izmed največjih na področju obrambe v Evropi. V letu 2023 je imel skoraj za 20 milijard evrov prodaje. Njegovi prihodki so skoraj enakomerno razporejeni med segmenta obrambne in civilne letalske industrije. Prvi predstavljajo 52 odstotkov, drugi 48 odstotkov celotne prodaje.

Za Thales so značilne izrazite konkurenčne prednosti, ki izhajajo predvsem iz visokih stroškov zamenjave ter neopredmetenih sredstev v obliki tehničnega, inženirskega znanja in patentov. Ta položaj podpirajo tudi dolgoročni odnosi s proizvajalci letal in obrambnimi ministrstvi različnih držav po svetu.

Kompatibilna vojaški in civilni program

Njegova glavna segmenta poslovanja se dopolnjujeta in mu prinašata ključno prednost. Po eni strani obramba zagotavlja podporo civilnemu letalstvu in cikličnost prihodkov iz digitalne identitete, saj običajno obrambni kupci financirajo raziskave in razvoj Thalesovih projektov. Po drugi strani ima civilno poslovanje manj pogodbenih omejitev in omogoča višje marže.

Stroge zakonodajne zahteve v obeh Thalesovih segmentih so nujne za zagotovitev zanesljivosti, varnosti in skladnosti s protokoli nacionalne varnosti. To dodaja še eno plast kompleksnosti, ki otežuje vstop novim konkurentom na trg.

INFOGRAFIKA: Delo

Stroški zamenjave, ki bi nastali za stranko, če bi zamenjala dobavitelja, izvirajo iz kritične narave izdelkov, pomanjkanja alternativ in časa, potrebnega za preklop na novega dobavitelja. Novi dobavitelj bi moral dokazati, da lahko zanesljivo dobavlja visokokakovostne izdelke in izpolnjuje stroge roke za dobavo. To je dolgotrajen, finančno in kadrovsko intenziven proces.

Računajo na višje izdatke za vojsko

Naraščajoča geopolitična tveganja v svetu prinašajo večje globalne varnostne skrbi. Dodatno jih podžigata vojna v Ukrajini in nestabilen Bližnji vzhod. Rezultat tega je višja strukturna rast na trgu obrambe. Trenutno kaže, da bo ta rast ostala vsaj še nekaj let. Razlog je v tem, da so številne države po koncu hladne vojne (konec osemdesetih let prejšnjega stoletja) premalo vlagale na področje obrambe, kar še posebej velja za Evropo.

Thales je strateško zelo dobro pozicioniran, saj je prisoten pri različnih pomembnih obrambnih projektih po svetu. Približno 68 odstotkov prodaje v segmentu obrambe ustvari v Evropi. V Evropi naj bi se skupni obrambni proračun povišal za skoraj 35 odstotkov v naslednjih petih letih.

Civilna letalska industrija je povezana predvsem z civilnimi letali, ki predstavljajo 54 odstotkov tega segmenta. Preostalih 46 odstotkov izhaja iz podsegmenta vesolje. Thales je vodilni svetovni dobavitelj na področju civilnega letalstva in je strateško dobro umeščen, da dobro izkoristi rast trga civilnega letalstva. Zelo dobro je povezan z rastočim segmentom ozkotrupnih letal. To je posledica njihove močne, dolgoročne poslovne povezave z enim izmed dveh največjih svetovnih proizvajalcev letal, Airbusom.

Svoj položaj v tem segmentu bodo še okrepili s prevzemom podjetja Cobham Aerospace Communications, ki je specializirano za povezljivost pilotske kabine. Rast podsegmenta civilnega letalstva dobro kompenzira težave v dobavni verigi v podsegmentu vesolja, kar še posebej velja pri strojni opremi. Ta položaj bi se lahko v manj kot letu dni popravil.