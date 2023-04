Temačni turizem – tržna niša, h kateri agencije rade pristavijo lonček

V nadaljevanju preberite:

Čeprav v Ukrajini že 14 mesecev divja vojna, se turizem ni povsem ustavil. Njihova smučišča so to zimo kljub vsemu gostila domače turiste, med drugim iz Lvova, mesta na zahodu države, poročajo o obiskovalcih, večinoma domačih, med tujimi so to predvsem novinarske ekipe, humanitarni delavci in prostovoljci. Zaslediti pa je tudi zgodbe posameznikov, ki si želijo ogledati območja, prizadeta zaradi ruske agresije. Že pred časom so celo na spletni strani Visit Ukraine zagnali kampanjo temačnega turizma, v državi napovedujejo tudi, da bo turizem eden izmed pomembnih načinov za okrevanje po vojni.