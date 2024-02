Ustvarjalnost na preizkušnji: »Znašla sem se pred popolno blokado«

Ustvarjalnost je eden najbolj kritičnih vidikov našega življenja. Najdemo jo v vsem, kar počnemo, od razmišljanja in učenja do dela in ustvarjanja. Omogoča nam razvoj novih idej, inovativno reševanje problemov in edinstveno izražanje.

Z ustvarjalno blokado se je pred časom spopadala tudi Sanja, 40-letnica z uspešno kariero v oglaševalskem podjetju, kjer so ideje ključno orodje za uspeh. Med svojimi sodelavci je bila znana kot tista »junakinja«, ki je na koncu vedno našla dobro povezavo med različnimi koncepti. Ko si je priznala, da ne najde več iskrice za ustvarjalno in inovativno delo, je pogledala težavi v oči in se lotila reševanja.

»Ideje so dobile krila, ko sem odmore izkoristila za hojo«

Navajena je, da se ne prepušča malodušju in poskuša poiskati način, kako premagati neko težavo. Včasih so bili to dolgi pogovori s prijateljicami, pozneje so to vlogo prevzele knjige, družinski izleti in druženja s prijatelji. Zdaj, tako rekoč na vrhuncu kariere, pa je ugotovila, da je na nekaj čisto pozabila – že leta se ni zares sprehajala. Med malico vedno pograbi svoj pametni telefon, ki je v prvi vrsti njen najzvestejši pomočnik, skoraj zaupnik, vir za uspešno delo in zabavo, začne odgovarjati na sporočila in pregledovati družbena omrežja. Ugotovila je, da je sprehode, ki si jih je včasih privoščila med malico, popolnoma zanemarila, in tukaj so zdaj posledice.

Po dolgem času se je spet med malico odpravila na sprehod, vendar je ves čas preverjala telefon, odgovarjala na sporočila in si nekako »krajšala čas«, kar ni bilo ravno podobno sprehodu, zato je telefon začela puščati v pisarni in sprehode namenila samo hoji. Po dveh dneh se ji je odprl svet. Njene misli so dobile krila, asociacije, ki so ključne za njeno delo, so poletele in kot prerojena se je začela vračati v pisarno. Ideje, ki so čakale skrite v zaprtem kotičku njene domišljije, so oživele.

Ko narava in tehnologija združita moči, se odpre vaš ustvarjalni potencial

Primer Sanje gotovo ni edini. Ljudje do največjih idej pridemo, medtem ko »lenarimo«, če lahko sprehodom tako rečemo. In ko se vrnemo s sprehoda, je najbolje, da kar hitro ujamemo tok idej, ki se nam je porajal med prostim časom.

Tudi Sanja je po sprehodih postala produktivnejša in začela odkrivati, kako ji lahko pomaga tehnologija, predvsem pa umetna inteligenca. Na svojem Samsung Galaxy S24 Ultra pametnem telefonu je s pomočjo zelo priročne funkcije Pomoč za zapiske začela urejati dolga, nepregledna besedila, jih spremenila v zanimivo in veliko bolj berljivo vsebino s poudarki in povzetki. S funkcijo Samodejni format je neurejene zapiske še pred sestankom prečistila in organizirala tako, da je lažje vodila in spremljala sestanke.

Tako bo tudi vam ostalo veliko več časa za produktivno sanjarjenje, ki je ključ do dobrih idej. Samsung Galaxy S24 Ultra vam s pomočjo umetne inteligence ponudi tudi več oblikovnih rešitev, da bodo vaši zapiski tudi estetsko dodelani in jih boste tako veliko raje uporabljali. Pri tem vam bo posebej všeč funkcija Ovitki za zapiske, s katero bodo naslovnice zapiskov zažarele v čisto novi podobi in jih boste lažje strukturirali.

S Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 in Galaxy S24+ pametnimi telefoni boste lahko preoblikovali svoje pisanje in si zagotovili profesionalni videz zapiskov.

Preverite, kako lahko še danes uporabite funkciji Pomoč za zapiske in Samodejni format:

Trenutki, zaradi katerih je vsaka služba užitek

Trenutki nenadnega spoznanja, ko izziv, pred katerim smo bili, dobi smisel, so neprecenljivi. Končno nekaj klikne in nov vpogled spremeni našo perspektivo. Zaradi teh trenutkov je vredno iti vsak dan ven, v naravo, in tudi služba tako postane užitek.

Tudi vi se gotovo kdaj znajdete pred neprijetnim »zidom« – prazna glava, popolna blokada, nobene kreativnosti. V takšnem položaju se velikokrat znajde prav vsak med nami, tudi najbolj pronicljivi umi v zgodovini. Ste vedeli, da je Albert Einstein do svojih najboljših idej prišel med sprehodi? Znan je bil po tem, da se je zelo rad sprehajal. Med sprehodom na odprtem naše misli odtavajo, pozornost se razširi, poglobi se naša konceptualna pozornost – ko se v neki nov koncept združita dve na videz nepovezani ideji –, zato se najustvarjalnejši med nami zelo radi sprehajajo v naravi.

Že Nietzsche je dejal, da »se vse velike misli porajajo med hojo«. Kot so zapisali v poročilu, objavljenem v reviji za eksperimentalno psihologijo, ki ga izdaja Ameriška zveza psihologov, vsaj štiri raziskave potrjujejo to Nietzschejevo idejo. Učinek hoje na ustvarjalnost ni le posledica povečane zaznavne stimulacije, ko se gibamo skozi okolje, temveč prav zaradi hoje. Ne glede na to, ali smo na prostem ali na tekalni stezi, hoja izboljša ustvarjanje novih idej, učinek pa deluje še po tem, ko se po sprehodu ali treningu usedemo za mizo in začnemo pisati ali pač ustvarjati. Kot navaja poročilo, se po blagi vadbi izboljša naša sposobnost pomnjenja, vadba (hoja) pa naj bi imela tudi pozitivne učinke na ustvarjalnost.

Kako postati bolj ustvarjalni v vsakdanjem življenju

Prvi korak: več igre in več časa zase

Več časa zase – oh, kako izrabljena je ta fraza, boste rekli. A ni res. Bistveno je, da si vsak dan vzamete nekaj časa zase, da se lahko sprostite in pustite, da vaše misli le tavajo. Ko niste pod pritiskom ali stresom, je lažje razvijati nove ideje. Zato si vsak dan vzemite vsaj 10 minut ali še bolje eno uro zase in razmišljajte o vsem, kar vam pade na pamet. Pri tem ne pozabite na igro, ki vas bo spodbudila, da malce tudi tvegate in eksperimentirate z novimi idejami.

Pomembno pa je, da si postavite prioritete – razvrstite naloge po prednosti, postavite meje, privoščite si prosti čas in se veliko smejte.

Pri tem ne pozabite, da imajo novi Samsung Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 in Galaxy S24+ na voljo inovativna orodja za urejanje fotografij z umetno inteligenco, tako da lahko skrbno uredite vse nepozabne trenutke, ki jih doživite med prostim časom.

Samsung Galaxy S24 in Samsung Galaxy S24+

Fotografije, boljše od realnosti Posebni trenutki, ki jih ujamete na fotografijah, so ljub spomin na točno določen dan ali osebo. Ko pregledujete fotografije, lahko opazite, da bi kaj spremenili, da bi bile še lepše. T. i. Generativno urejanje vam pomaga ustvariti fotografije, še boljše od realnosti. S to funkcijo dodajate in odstranjujete neželene predmete na sliki, slike lahko razširite, umetna inteligenca pa sama dopolni ozadje. Tako bodo vaše ideje lahko na novo zaživele in vam pomagale uresničiti najdrznejše želje. Pri 2600 nitih največje svetlosti zaslona lahko urejate fotografije v razmeroma svetlih pogojih in vsak ogled slik ali videoposnetkov je lahko zelo prijetna izkušnja tudi med posedanjem na terasi.

Drugi korak: več sodelovanja

Sodelovalna okolja, kjer se ideje kar pretakajo, so bolj naklonjena ustvarjalnosti kot okolja, v katerih delate sami, čeprav nekaterim to bolj ustreza. Med timskim delom si lažje izmenjujete ideje, jih kopičite in nadgrajujete. Raznolike ekipe so na splošno bolj ustvarjalne kot homogene, saj različne perspektive vodijo do bolj inovativnih idej.

Zanesite se na dobre sodelavce in na pomočnika, ki vas bo spremljal povsod in vas podprl v vsem, kar počnete, tako zasebno kot poslovno. S telefoni Samsung Galaxy S24 serije boste veliko bolj produktivni in hitrejši. Izzivi, s katerimi ste si belili glavo doslej, bodo zdaj postali zabavna opravila.

Tretji korak: zaupajte tehnologiji

Najboljši način za spodbujanje ustvarjalnosti je zagotavljanje priložnosti za učenje in rast. Spodbujajte sebe in sodelavce, da si boste želeli raziskovati nove ideje in širiti obzorja. Zato se ne bojte včasih tudi malce tvegati. Ustvarjalnost pogosto vključuje tveganje, zato je ključno, da se v svojem delovnem okolju počutite prijetno, da si drznete poskušati nove stvari in delati napake.

Ko se izpostavite novim stvarem, se vam odprejo nove možnosti. Zato se poskušajte čim pogosteje izpostaviti novim izkušnjam in razmišljanjem. Na primer branje, filmi, druga glasba, novi kraji – vse to je s Samsung Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 ali Galaxy S24+ pametnimi telefoni na dosegu roke.

Predvsem pa zaupajte rešitvam, ki vam jih ponuja vaš pametni telefon. Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 ali Galaxy S24+ imajo zanimive funkcije, ki vam bodo pomagale učinkovito organizirati delovnik in vse obveznosti, da vam bo ostalo dovolj časa tudi za druženje in zabavo.

Prihodnost je v rokah ustvarjalnih in iznajdljivih ljudi. Tudi vi ste lahko ustvarjalni, iznajdljivi in uspešni v iskanju novih načinov delovanja. Če želite biti del prihodnosti, začnite že danes razvijati ustvarjalnost, ki jo lahko z iznajdljivostjo spremenite v nekaj uporabnega. Naj vas pri tem podpre umetna inteligenca, ki je zaživela v Samsung Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 in Galaxy S24+ pametnih telefonih.

Nenazadnje: vztrajajte

Einsteinu se teorija relativnosti ni porodila v trenutku. Teorija je bila rezultat neutrudnega dela, z malce ženine pomoči, če smo iskreni. Če želite biti uspešni, morate biti vztrajni. Enako velja, kadar gre za ustvarjalnost. Če želite biti bolj ustvarjalni, se morate kar naprej truditi in delati, tudi ko stvari postanejo naporne in se zdi, da ni napredka. Zato ne obupajte kar tako – prizadevajte si za to, dokler ne dosežete svojih ciljev ali trenutka »hevreka«, ko se zdi, da se vse uskladi, kot se mora.

Veliko lažje je vztrajati, če niste pod časovnim pritiskom. Zato izkoristite vse, kar ponujajo novi pametni telefoni Samsung Galaxy S24 serije. S funkcijo Iskanje z obkroževanjem ali t. i. Circle to Search boste lahko še hitrejši. Zaradi te funkcije vam ni več treba vnašati besedila v Googlovo iskalno vrstico.

Preverite, kako deluje funkcija Iskanje v Googlu z obkroževanjem:

Uporabite jo lahko med brskanjem po družbenih omrežjih, ogledom posnetkov na YouTubu, pregledovanjem fotografij ali kar tako na internetu. Vas zanima točno določena znamenitost na neki fotografiji? Obkrožite, poglejte Googlov prikaz rezultatov in si zamislite, kako boste naslednje počitnice preživeli v tem delu sveta ali pa kaj boste o tem povedali na naslednjem sestanku.

Telefoni, ki že danes premikajo meje domišljije Novosti najnovejše serije Samsung Galaxy prinašajo novo dimenzijo v profesionalni in vsakdanji ustvarjalni proces. Samsung Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 in Galaxy S24+ pametni telefoni so vrhunec elegance, vzdržljivosti in zmogljivosti. Spreminjajo vas v umetnike ali iznajdljive poslovneže ter vam omogočajo raziskovanje neznanih ozemelj. Za več informacij obiščite http://www.samsung.si/. Vse tri naprave so že na voljo v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung