V noči na torek sem se, ne da bi to načrtovala, prebudila okrog pol treh in utrnila se mi je misel, da bi šla pogledat, ali bom ujela kakšen zvezdni utrinek. V nočeh okrog Lovrenca, ki goduje 10. avgusta, jih je mogoče videti še posebno veliko. Nato sva z možem kakšne pol ure preštevala svetle črte, ki so se risale na jasnem, z zvezdami posejanem nebu, in se skoraj otroško veselila »svetlobnega pojava, ki nastane, ko iz vesolja prileti v ozračje majhno nebesno telo« – meteor je videti kot padajoča zvezda, ki za hip zažari, preleti nebo in ugasne. Zato je tudi simbol človeškega življenja – ponekod verjamejo, da pomeni rojstvo novega človeškega bitja, drugod so prepričani, da naznanja smrt; nekaterim pa pomeni možnost za izpolnitev skrite želje, ki se jim utrne v trenutku, ko utrinek preleti nočno nebo, opazovalec pa morda vztrepeta od vznemirjenja in si ne upa treniti s trepalnicami, da ne bi zgrešil naslednjega.

Pojav, ki ga poznamo tudi kot meteorski dež oz. meteorski roj, perzeide – ker se pojavlja iz ozvezdja Perzej na severnem nebu v prvi polovici avgusta, Lovrenčeve solze oz. solze svetega Lovrenca, me vedno znova navdaja s čudenjem, občudovanjem in globokim spoštovanjem do vesolja, katerega majcen delček smo Zemljani. Tisti, ki se nam utrinjajo vedno nove zamisli, ki se nam iz oči bleščijo utrinki jeze ali sijejo utrinki veselja, ki zbiramo utrinke s počitnic ali znamo napisati utrinek za klavir, ki zmoremo prižgati utrinke radovednosti in veselja ali pa od žalosti in nemoči le utrniti solzo. Ki smo lahko utrinki v vseh podpomenih te besede, ki je izpeljana iz glagola utrinjati, »odstranjevati zgornji del gorečega stenja, ugašati (svečo)«, pomen (zvezdni) utrinek pa se je prav tako metaforično razvil iz pomena »del gorečega stenja, ki odpade od sveče, ko jo utrnemo«. Ki smo lahko svetloba ali njeno nasprotje …

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Jožica Škofic.