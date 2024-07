Beseda olimpijec ima po SSKJ2 tri pomene: prvi pomen označuje grškega boga, ki biva na gori Olimp, drugi pomen označuje olimpijskega tekmovalca, tretji pa zelo slavnega, čaščenega človeka, zlasti umetnika. Prvi pomen sedaj živi le še v antični literaturi, tretjega bi v sodobnih besedilih najverjetneje komaj še našli, izrazito pa v teh dneh izstopa drugi pomen, to je olimpijski tekmovalec.

Beseda olimpijec v slovarjih na portalu Fran.

Olimpijci in olimpijke izstopajo tudi zato, ker so olimpijske igre na dve leti, torej jih ne moremo gledati vsak dan: na vsakodnevne dogodke, četudi so grozni, namreč hitro postanemo neobčutljivi. In če se že olimpijske igre zgodijo redko, se še redkeje zgodi, da kakšen olimpijec postane tudi olimpionik, to je olimpijski zmagovalec. Beseda olimpijec se torej praviloma nanaša na izbrano peščico, ki si je svoj status zagotovila s trdim delom, dolgoletnim treningom in odrekanjem, delno pa tudi s srečo. Glede sreče pa tudi za olimpijce na njihovih nastopih velja pregovor, da sreča spremlja hrabre.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Dejan Gabrovšek.