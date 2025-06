V Kristalni palači organizirajo pogovor o podnebnih spremembah

Chapter Zero Slovenia v sredo 11. junija v Kristalni palači BTC v Ljubljani organizira dogodek z naslovom »Kako geopolitika in dezinformacije vplivajo na podnebno ukrepanje?«.

Pobudo Chapter Zero Slovenia je leta 2023 ustanovila Britansko-slovenska gospodarska zbornica skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije in Deloitte Slovenija, z namenom opolnomočenja nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov slovenskih podjetij za učinkovito odzivanje na podnebne izzive ter vključevanje zelenega prehoda med strateške prioritete poslovanja, so zapisali v vabilu.

»Čeprav so znanstvena dejstva jasna, podnebne politike vse pogosteje ogrožajo geopolitična trenja, porast dezinformacij in greenwashing, ki zmanjšujejo zaupanje v resnične trajnostne napore,« opozarjajo pobudniki dogodka.

Dogodek bo z uvodnim nagovorom otvorila Victoria Harrison, veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji. Sledila bo panelna razprava z naslovom Prihodnost podnebnih ukrepov ob spreminjajoči se geopolitiki, na kateri bodo sodelovali Uroš Vajgl, državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, Amit Narang, veleposlanik Indije, Maria Izabel Vieira, veleposlanica Brazilije, predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta Žiga Vavpotič ter John Denhof direktor podjetja Subtle Insights in nekdanji predsednik uprave NKBM. Razpravo bo povezovala Tina Kobilšek, glavna slovenska pogajalka za podnebne spremembe.

Na drugi panelni razpravi z naslovom Boj proti podnebnim dezinformacijam bodo razpravljali Saša Sodja, partnerka v CMS Slovenija, Dejan Verčič, vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi na FDV UL, Sarah Neubauer, novinarka N1 Slovenija; in Aljoša Petek, vodja področja varstva okolja v Pravno-informacijskem centru za človekove pravice in okolje (PIC). Razpravo bo povezoval Robert Bauchmüller.