Vse prej kot svetleči lateks

Za vsakogar je pravi tisti, ki ga je doživel v letih, ko ga je najbolj navdušeno bral ali gledal. Za kostumografa novega Batmana Glyna Dillona in Davida Crossmana, ki sta snovala tudi like Vojne zvezd, je bila televizijska serija Batman, ki so jo gledali po šoli v 70. letih, velika stvar, zato je pri najnovejši Batmanovi opravi marsikaj takšnega, kar je nosil že tedanji igralec Adam West.

Glyn Dillon, mlajši brat pokojnega stripovskega umetnika Steva Dillona, avtorja stripa Preacher, je, preden je začel risati snemalne knjige za filme in naposled postal kostumograf, risal stripe in pred desetimi leti zaslovel z grafično novelo Nao of Brown. Z Davidom Crossmanom sta bila kot kostumografa sodelavca pri dveh filmih v seriji Vojna zvezd s samostojno zgodbo Rogue One: Zgodba Vojne zvezd in Solo: Zgodba Vojne zvezd, eden od tamkajšnjih producentov pa ju je tudi povabil k snovanju nove Batmanove oprave, kar je za oboževalce tega junaka, ki je iz stripov leta 1943 prišel na velika platna z igralcem Lewisom Wilsonom, vselej velika stvar.

Pri čeladi so nalašč vidni šivi po glavi, da daje vtis, kot bi bila izdelana doma. FOTO: Promocijsko gradivo

V več intervjujih zadnjega časa sta povedala, da imata oba nadvse rada zelo realistične kostume; tega si je želel tudi režiser Matt Reeves, predvsem pa da bi bil kostum drugačen od stiliziranih in svetlečih se, kakršne so nosili predhodniki. »Oba sva imela težavo s prejšnjimi oprijetimi kostumi iz lateksa oziroma gume, saj so jih igralci težko oblekli in slekli. Želela sva si, da bi bilo to nekaj, v čemer bi se resnično lahko boril. In če berete intervjuje o nekdanjih Batmanovih filmih, se igralci vedno šalijo, da so potrebovali pomoč petih asistentov kostumografije, da so šli lahko na stranišče. Tako da sva si zadala, da bi to lahko Batman storil sam,« je Dillon povedal v pogovoru za moško revijo Esquire minuli mesec.

Kilmer in Clooney bi ga najraje pozabila

Posebej svetleč je bil v Batmanovi opravi Val Kilmer, ki poleg Georgea Clooneyja velja za enega najslabših vitezov teme v zgodovini, pa tudi igralca sama bi najraje pozabila na to vlogo. Val Kilmer, ki je zaigral leta 1995 v Batmanu za vse čase, je že pred leti povedal, da je igrati v Batmanovem kostumu precej drugače, kot je videti. V lanskem dokumentarcu Val je pojasnil, zakaj je izpustil priložnost, da bi vlogo ponovil dve leti pozneje v Batmanu in Robinu. Izkazalo se je, da je bil veliko kriv prav kostum, saj se je Kilmer v njem počutil zelo omejenega, zaradi njega pa na snemanju tudi izločenega od preostalih članov ekipe.

Posebej svetleč je bil v Batmanovi opravi Val Kilmer. FOTO: Promocijsko gradivo/©Warner Bros/Courtesy Everett C

Razkril je, da se v njem komaj premikaš in potrebuješ pomoč drugih, da se lahko usedeš in vstaneš. Povrhu tudi ni nič slišal, tako da so po določenem času sodelavci nehali govoriti z njim. Kljub vsemu trudu z igralskim nastopom je naposled dojel, da je bila njegova vloga le, da se pojavi in postavi tam, kjer so mu določili, vse to pa je vplivalo tudi na njegovo igranje v filmu, ki ga še zdaj opisuje kot igranje v žajfnicah.

»Kar preštejte, kolikokrat sem roke postavil v bok,« je še navrgel. Tudi njegov neposredni naslednik v filmu Batman in Robin George Clooney in Batmanovi oboževalci ne morejo pozabiti, da so njegov kostum zaznamovale predvsem poudarjene bradavice. Še danes pravi, da nadvse sovraži ta film. »Naredil sem le en film s superjunakom in sem zafrknil,« je ponovil tudi lansko jesen po predvajanju svojega novega filma The Tender Bar in z nasmeškom dodal, da se ne želi spuščati »v vse te netopirske bradavice«. Svoji ženi Amal pa da ne dovoli, da bi si ogledala film. »Pri nekaterih filmih preprosto rečem: 'Hočem, da me moja žena spoštuje',« je dejal.

Kostumograf Michael Wilkinson si je Bena Afflecka kot Batmana v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice leta 2016 zamislil kot »stolp iz mišic«. FOTO: Promocijsko gradivo

Zanimiva je opazka, ki jo je v enem od pogovorov izpostavil aktualni Batman, 35-letni Robert Pattinson, ki je dejal, da je preizkusil mnoge Batmanove kostume, da bi videli, kako deluje pred kamero, in že ko se je oblekel, se je ekipa začela obnašati povsem drugače, kar nakazuje na kultni status tega junaka. Toda edina čelada, ki mu je bila prav, je bila Clooneyjeva, preizkusil je tudi kostum iz Kilmerjevega Batmana. Kot sta poudarila kostumografa njegove oprave Dillon in Crossman, se ta od prejšnjih razlikuje predvsem po tem, da pri njej ni ves čas občutiti teže kostuma, Pattinson pa da v njej lahko veliko bolj pride do izraza, in to ne samo zato, ker se v njem lahko svobodno giblje, ampak tudi zato, ker mu dovoljuje, da igra tudi z očmi.

Georgea Clooneyja so si Batmanovi oboževalci zapomnili po poudarjenih bradavicah. FOTO: Promocijsko gradivo

Najprej na modelu

Še preden sta se srečala s Pattinsonom – tedaj je bil zelo zaseden s snemanjem filma Tenet –, sta ob 3D-posnetkih njegove glave in telesa razvila veliko kostumov, ki sta jih pomerjala kar na njegovi natisnjeni postavi, tudi masko z ušesi sta snovala zgolj na računalniku. Ko je igralec prvič prišel na pomerjanje, sta imela izdelano precej dobro delovno verzijo Batmanovega kostuma, Pattinson pa je bil zelo presenečen nad okretnostjo, ki jo je imel v njem.

Po Crossmanovem prepričanju je ta kostum najbolj izčiščena Batmanova oprava, saj so odstranili veliko fantazijskih elementov, v njegov torzo sta reinterpretirala tudi neprebojni jopič iz vietnamske vojne, pri ustvarjanju lika Brucea Wayna pa so se navdihovali tudi pri Scorsesejevem Taksistu iz leta 1976 in si na veliko izposojali iz filma noir, navaja CNN. In kot že rečeno, tudi pri Adamu Westu, ki je v 60. letih zaigral v televizijski seriji Batman.

Kljub temu da nista dobesedno posnela njegove slavne mišje sive oprave, sta za obleko določila temno sivo, in ne črne, rumen detajl pa pustila na rokavu. Adam West je imel v kostumografiji Jana Kempa tudi zelo kratko pristrižena ušesa, na maski narisane obrvi, bil je v svetlo sivem sintetičnem kombinezonu, s črnimi spodnjicami in poudarjenim rumenim pasom, na sredini prsi je imel svoj prepoznavni logotip, obkrožen z rumenim, imel je črne dolge rokavice in črno ogrinjalo.

Kostumografa Glyn Dillon in David Crossman sta se pri ustvarjanju aktualnega Batmana zgledovala po tistem, kar je za Adama Westa v 60. letih ustvaril njun predhodnik Jan Kemp. FOTO: Promocijsko gradivo

In tudi aktualna naglavna maska ali še bolje Batmanova čelada še najbolj spominja na njegovo, ob kateri sta se Dillon in Crossman vselej najbolj čudila, zakaj so bile na njej zarisane poteze, zlasti tista na nosu pa je dejala vtis, kot bi imel čezenj prilepljen obliž. Kot je Dillon dejal za Esquire, je bila glava igralca pri prejšnjih verzijah mnogo bolj ujeta v kostum in bolj neokretna, toda tega ni želel za Pattinsona, saj da ima tako krasen spodnji del obraza, zelo podoben stripovski različici Batmana.

»Zgledoval sem se tudi pri beneških maskah in všeč mi je bilo, da bi bila čim bolj oblikovana po glavi. S poudarjenimi vratnimi vretenci pa sem želel poustvariti pridih smrti s koso,« je pojasnil. Vse na tem kostumu ima svoj namen. Med drugim so v logotip na prsih pospravili nože, ušesa pa so tako trda in zašiljena, da bi jih bilo prav tako mogoče uporabiti kot orožje, če bi se zaletel v nekoga. Med zanimivostmi, ki sta jih še razkrila, je, da je marketinški oddelek želel večja ušesa, sama pa sta pri preučevanju starih stripov ugotovila celo, da jih v nekaterih verzijah Batman sploh ni imel.

Za masko in ogrinjalo sta uporabila umetno usnje japonske izdelave, ki je imelo tudi pravo težo in je dobro

Vidni šivi

Pri čeladi so nalašč vidni šivi po glavi, da daje vtis, kot bi bila izdelana doma, poleg tega sta kostumografa namerno pustila, da deluje že nekoliko obrabljena od prejšnjih srečanj, ki jih je Batman imel. Trudila sta se, da bi maska in ogrinjalo delovala usklajeno, zanju sta uporabila umetno usnje japonske izdelave, ki je imelo tudi pravo težo in je dobro delovalo v vetru, sta povedala v pogovoru za portal Slashfilm.com.

Sta pa zasnovala tudi različne dolžine in sloge ogrinjal, da bi se ta kar najbolje prilagodila snemanju. Kar zadeva znameniti logotip na prsih, je Dillon narisal okoli petdeset predlog, nekatere tudi zelo stilizirane kot prejšnje, pa tudi takšne netopirjev v letu, naposled pa sta, kot že rečeno, vanj pospravila nože. Sicer pa je celotno kostumografijo novega Batmana zaokrožila Jacqueline Durran, dvakratna dobitnica oskarja; za zgodovinska filma Ana Karenina (2012) in Čas deklištva (2019).