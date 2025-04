Vstopite v svet vrhunske hrane in vina

Pozabite na osnovne recepte. Čas je, da svojo kuharsko žilico postavite na test in preizkusite meje svoje ustvarjalnosti, v družbi vrhunskih chefov! Vse, kar potrebujete, je želja po kuhanju in nekaj drznosti. Pripravljeni?

Dobordošli v gastro labu KeBon!

Že sanjate o kulinarični poslastici, ki bo vaše brbončice z vsakim grižljajem popeljala globlje in globlje v ekstazo? Potem je gastro lab pravi prostor za vas. Vabi vas v edinstveni istrski ambient, kjer se že kuhajo, pokušajo, spajajo in odkrivajo vse kulinarične dobrote in posebnosti slovenske Istre.

FOTO: KeBon

Vinakoper je namreč v največjem mestu na slovenski obali, in sicer v prvem nadstropju kleti Vinakoper na Šmarski cesti v Kopru, slavnostno odprl vrata svojega enega in edinega gastronomskega laboratorija pod taktirko svetovno nagrajenih chefov in vrhunskih enologov.

KeBon velja za edinstveno stičišče ljubiteljev in ustvarjalcev kulinaričnih in vinskih stvaritev. In prav vsi se boste imeli priložnost učiti od največjih slovenskih gastronomskih imen! Skupaj z vami bodo soustvarjali vse, kar se kulinaričnega da, od ekskluzivnih kuharskih tečajev do programov timbildinga. KeBon vrata odpira vsem generacijam, začetnikom in izkušenejšim kuharskim poznavalcem, skupinam, podjetjem in tistim, ki bi se radi učili ena-na-ena s kuharskim mojstrom. Ta inovativni prostor je ustvarjen za vse, ki si želite kuhati kot pravi profesionalci, raziskovati nove tehnike in se podati v svet avantgardne kulinarike in gastronomije. Spoznajte, kaj vse ponuja prvi gastro lab v slovenski Istri.

FOTO: KeBon

Edinstveno KeBon doživetje: kulinarični timbildingi za podjetja

Vrhunska hrana in pijača sta blizu prav vsakemu izmed nas. Izberite KeBon kulinarični timbilding in vaši zaposleni bodo zagotovo navdušeni! Kuhanje zahteva veliko kreativnosti, sodelovanje, usklajenost in zaupanje med člani ekipe, saj mora vsak prispevati k skupnemu cilju – pripraviti odlično jed. Če pa celotno dogajanje vodijo še največja kulinarična imena in strokovnjaki za izvedbo timbildinga, pa ste lahko 100-% brez skrbi – za vaše zaposlene bo vrhunsko poskrbljeno. Poznate še kaj boljšega za krepitev timskega duha? Mi ne.

FOTO: KeBon

Timbilding programe bodo vodili: chef Tomaž Kavčič, chef Tilen Župevec, dr. Aleksander Zadel, Zoran Memon, Majda Debevc in Aleksander Bohinc, Boštjan Zidar in Rok Jamnik, Martin Ribič ter Paolina Grčar in Marinka Kurtin. Spoznajte jih skupaj s programi kar TUKAJ.

Tečaji za posameznike: bi postali kar sam svoj chef?

Vas zanima, kako vrhunski kuharji ustvarjajo popolne okuse in elegantne krožnike? To lahko spoznate in se naučite na kuharskih tečajih za posameznike. Ne glede na to, ali ste začetnik ali že spretno vihtite kuhalnico – čaka vas nepozabna izkušnja. Pod vodstvom priznanih chefov boste odkrivali skrivnosti kulinarike, preizkušali nove tehnike in osvojili znanje, ki jih boste z veseljem ponesli v svojo domačo kuhinjo.

FOTO: KeBon

Prav posebno pozornost bomo namenili pridobivanju veščin in znanja za pripravo tradicionalnih in tipičnih istrskih jedi, spajanj z vini in dodobra usvojili vsestranskost linije vin Capris, ki s svojo pestro paleto in modernimi slogi dopolni in povzdigne tudi najboljše kulinarične stvaritve. Razpisani so že prvi datumi za kuharske tečaje, na katerih boste v družbi drugih tečajnikov doživeli nepozabno gastronomsko izkušnjo slovenske Istre.

Kdaj se srečamo na kuharskih tečajih? 15. maja na tečaju Od tartufov se zvrti 19. junija Plavalna šola pašte 17. julija Morski antipasti za dol pasti 25. septembra Od fritul do kroštol – po sladkih poteh Istre 23. oktobra na tečaju Martin GA-GA A to še ni vse. Pričakujte še mnoga nova imena, ki jih bomo najavljali sproti, zato nas spremljajte na www.kebon.si in FB Vinakoper, IG Vinakoper.

In še: pustolovščina za male gurmane – kulinarična rojstnodnevna zabava za otroke

Tudi otroci bodo prišli na svoj račun!

Rojstni dnevi za otroke so lahko še bolj posebni. Če se odločite za kulinarično pustolovščino! Kulinarični rojstni dnevi so naravnost popolni, če imate doma mladega gurmana ali otroka, ki želi izkusiti zares nepozabno rojstnodnevno doživetje. Le kaj je bolj zabavnega od razmetanega pulta, raztresene moke in korita, polnega umazane posode?

FOTO: KeBon

Le vprašajte svojega otroka in hitro vam bo razložil, da ni nič bolj zabavnega kot ustvarjanje kaosa v kuhinji. Ustvarjalnega kaosa, da se razumemo. Otroški svet mora biti raziskovalen in kreativen. Naj si umažejo svoje roke, uživajo v domačih istrskih prigrizkih, se naučijo kuharskih tehnik in se v razigranem okolju pod vodstvom izkušene Karin Bordon združijo ob petju »Vse najboljše za te ...«

Vabljeni!

Vse najboljše pa tudi pravkar rojenemu KeBonu! Ostani za vedno zabaven, družaben, razgiban, vesel in predvsem OKUSEN!

