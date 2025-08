Z novo plesno dvorano v Beli hiši si bo Trump uresničil večletno željo

»Nikoli ni bilo predsednika, ki bi bil dober v gradnji plesnih dvoran. Dober sem v gradnji nepremičnin in novo dvorano bomo zgradili hitro in pravočasno. Lepa bo,« je ameriški predsednik Donald Trump že za prihodnji mesec napovedal gradnjo enega najpomembnejših projektov v novejši zgodovini Bele hiše. Z novo dvorano, ki naj bi stala okoli 200 milijonov dolarjev, bodo ohranili značaj prvotne stavbe, načrtovanje pa je zaupal washingtonskemu biroju McCrery Architects, znanemu po klasicistični arhitekturi.

Kot navaja uradno sporočilo Bele hiše, si predsedniki, administracije in osebje že 150 let želijo velikega prostora za dogodke, ki bi lahko sprejel bistveno več gostov, kot je mogoče zdaj. Aktualni predsednik pa da se je zavezal rešiti te težave v imenu prihodnjih administracij in ameriškega ljudstva.

Predsedniki so za dogodke uporabljali protokolarno jedilnico, za daljše sezname gostov Vzhodno dvorano z 200 sedeži, ki je največji prireditveni prostor v Beli hiši, vendar je bilo treba na Južni zelenici približno 100 metrov stran od glavnega vhoda za številne goste postavljati tudi šotor, ki ga Trump označuje za katastrofo.

Nova dvorana na več kot 8000 kvadratnih metrih za 650 ljudi bo tako velika pridobitev. Graditi jo bodo začeli prihodnji mesec, po napovedih naj bi bila končana »veliko pred koncem mandata«. Denar zanjo naj bi zagotovili Trump in drugi domoljubni donatorji, še navaja sporočilo.

Z računalniških prikazov je razbrati, da bo imel novi prizidek obokana okna in velik portik, dvorano pa bodo krasili zlati kristalni lestenci, stebri, kasetiran strop in marmornata tla. FOTO: uradna stran Bele hiše

Plesna dvorana Bele hiše bo ločena od glavne stavbe in bo, kot je v četrtek napovedala njihova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt, stala na mestu manjšega vzhodnega krila. Zgrajeno je bilo leta 1902 in je bilo večkrat prenovljeno in spremenjeno, drugo nadstropje je bilo dozidano leta 1942.

V vzhodnem krilu imajo pisarno običajno prve dame, tudi sedanja Melania Trump, tako da bo med gradnjo osebje začasno premeščeno, so napovedali. Ni zares znano, koliko obstoječega krila bo ohranjenega, a kot so z renderjev razbrali pri arhitekturnem portalu Dezeen, bo novi prizidek približno dvakrat večji od zdajšnjega krila in s povsem drugačno fasado.

Kot je jasno videti z računalniških prikazov, bo to stavba z obokanimi okni in velikim portikom, dvorano pa bodo krasili zlati kristalni lestenci, stebri, kasetiran strop in marmornata tla. Pogled skozi obokana okna se bo odpiral tudi proti Južni zelenici, kjer plapola ena od dveh velikanskih zastav, Trumpova junijska »dopolnitev« v zgodovinskem kompleksu.

Sloviti Vrt vrtnic ostal brez zelenice

S plesno dvorano se bo uresničila večletna Trumpova želja, po pisanju portala CNN je stara že vsaj petnajst let. Leta 2010 je pozval Belo hišo pod vodstvom predsednika Baracka Obame, naj jo zgradi, a je bila njegova ponudba zavrnjena. Med svojo prvo predsedniško kampanjo leta 2016 v Ohiu je razkril, da je Obamovi administraciji za dvorane ponudil 100 milijonov dolarjev, a je bila njegova ponudba zavrnjena, februarja letos pa, da na svojo ponudbo za izgradnjo, ko je bil na oblasti njegov predhodnik Joe Biden, nikoli ni dobil odgovora.

Predvčerajšnjim se je pohvalil z novo razkošno dvorano, namenjeno porokam, ki nosi njegovo ime, v svojem letovišču za golf Turnberry na Škotskem, kjer je sprejel tudi predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen. FOTO: Brendan Smialowski/ AFP

Predvčerajšnjim se je pohvalil z novo razkošno dvorano, namenjeno porokam, ki nosi njegovo ime, v svojem letovišču za golf Turnberry na Škotskem, kjer je sprejel tudi predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen. Kot vzor za novo pridobitev predsedniške rezidence pa si aktualni voditelj ZDA jemlje tudi plesno dvorano v slogu francoskega kralja Ludvika IVX. na svojem floridskem posestvu Mar-a-Lago.

V tlakovano teraso se prav zdaj spreminja zelenica znamenitega Vrta vrtnic, ki je pred Belo hišo nastal leta 1961 med predsedovanjem demokrata Johna F. Kennedyja. Fotografija je nastala 29. julija 2025. FOTO: Umit Bektas/ Reuters

V tlakovano teraso, kakršno ima na Mar-a-Lagu v Palm Beachu, se prav zdaj spreminja zelenica znamenitega Vrta vrtnic, ki je pred Belo hišo nastal leta 1961 med predsedovanjem demokrata Johna F. Kennedyja in so jo predsedniki uporabljali za najrazličnejše uradne dogodke od pomembnih razglasitev do pomilostitev puranov. Ocenil je, da zelenica ni primerna za ženske v visokih petah, ko je mokra, pa po njegovih trditvah ljudje tudi padajo.