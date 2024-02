Četrta sezona serije Pravi detektiv (True Detective) na HBO je končana. Igralka Jodie Foster kot policistka je zapleteni primer, ki se v času polarnih noči odvija na Aljaski, rešila. Pričakovanja, da bo vlogo policistke in preiskovalke odigrala vrhunsko, so izpolnjena. Razprave o scenariju in režiji bodo trajale. Issa López, mehiška režiserka in scenaristka, ki se je podpisala pod četrto sezono, je v okolje polarnih noči vnesla številne elemente grozljivk, hkrati pa je napetost vzdrževala skorajda do zadnje minute.

Jodie Foster kot policistka Liz Danvers s sodelavci raziskuje, zakaj so zmrznili znanstveniki z aljaške raziskovalne postaje. Njen najbolj pogost stavek je izrečen glasno, ostro, polemično: »Napačno vprašanje!« Svojo ekipo namreč priganja, naj zastavlja vprašanja, sama pa je nekakšna recenzentka teh vprašanj. Je vztrajna, neomajna, zadirčna, kot šefica ekipi ne prizanaša, požvižga se na božične praznike, požvižga se na pričakovanja, da bodo sodelavci praznični dan v času polarne noči preživeli z družino. Primer je pač bolj pomemben. In primer seveda ni en sam. Primera sta vsaj dva. Morda pa je – vsebine pač ne smemo razkriti – vse skupaj še bolj prepleteno.

Zmaga pravica

Jodie Foster kot policistka Liz Danvers v aljaških nočeh predstavlja zakon, uveljavlja pa ga svojeglavo. Je v neprestani bitki z nadrejenimi, ki bi ji primer najraje vzeli. Delno nadrejenim to tudi uspe. A prav to, da vsega ne more imeti pod nadzorom, na koncu omogoči, da zmaga pravica, zakon pa ostane neobvezno priporočilo.

Kontekst dogajanja je na moč sodoben. Mestece Ennis, v katerem posluje rudnik srebra, ima resne ekološke probleme. Voda je onesnažena, staroselci so zaradi rudnika ogorčeni in protestirajo, po drugi strani daje rudnik kruh polovici mesta. In na obrobju mesteca je raziskovalna postaja, za katero pravzaprav nihče ne ve čisto natančno, kaj tam počnejo. Zadeva postane posebej zapletena, ko celo posadko raziskovalne postaje najdejo zmrznjeno. Vsa zmrznjena trupla so gola. Ko je policistka Liz Danvers soočena z vprašanjem, kaj naj naredi z zmrznjenimi trupli, najde rešitev bliskovito: za nekaj dni zaseže lokalno hokejsko dvorano. Ker v kraju ni izvedenca za sodno medicino, pokliče lokalnega veterinarja, ki nekaj ve o tem, kaj se živim bitjem pripeti med peklenskim mrazom ...