ZDA bodo ukinile osem nevarnih barvil v hrani: so dovoljena v EU?

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy ml. je napovedal ambiciozen načrt za postopno ukinitev osmih naftnih barvil, ki jih prehrambna industrija množično uporablja v živilih, kot so žitarice in športni napitki. Pobuda naj bi se uresničila do konca leta 2026, cilj pa je izboljšanje kakovosti hrane in zaščita zdravja potrošnikov, zlasti otrok, poroča New York Times.

Naftna barvila so v ZDA že dolgo predmet razprav in kritik, saj nekatere študije kažejo, da lahko povzročajo nevrološke motnje, vključno s hiperaktivnostjo. Medtem ko so v Evropi in Kanadi izdelki z istimi barvili pogosto opremljeni z opozorili ali nadomeščeni z naravnimi barvami, ameriški trg teh ukrepov še ni v celoti sprejel.

Kennedy je v Washingtonu že nagovoril vodilne predstavnike podjetij, kot so PepsiCo, W. K. Kellogg in General Mills, ter jim jasno sporočil, da bo odprava barvil ena izmed prioritet njegovega mandata. Kot alternativo načrt vključuje širšo odobritev naravnih barvil – v Kanadi na primer za barvanje priljubljenih žitaric Froot Loops že uporabljajo barvila iz borovnic in korenja namesto sintetičnih Red No. 40, Yellow No. 5 in Blue No. 1.

»To ni le vprašanje prehranskih dodatkov, ampak širša reforma prehranske politike,« je dejal Kennedy in poudaril, da gre za pomemben korak k prehranski varnosti in zaščiti najmlajših potrošnikov.

Zdravstveni strokovnjaki podpirajo, industrija opozarja na tveganja

Zagovorniki javnega zdravja so načrt pozdravili, saj v njem vidijo konkretne korake k zmanjšanju izpostavljenosti otroške populacije potencialno škodljivim kemikalijam. Na drugi strani prehrambna industrija opozarja, da bi lahko ukinitev barvil negativno vplivala na dostopnost živil.

»Politike, ki temeljijo na ideologiji, in ne na znanstvenih dognanjih, bi lahko ogrozile zaupanje v sistem prehranske varnosti,« je dejala Sarah Gallo, podpredsednica ameriškega Združenja potrošniških blagovnih znamk.

Kljub nasprotovanjem pa mednarodni primeri kažejo, da prehod na naravne alternative ne pomeni nujno višjih stroškov ali nižje kakovosti izdelkov. V Kaliforniji so že lani sprejeli zakon, ki prepoveduje uporabo enega izmed spornih barvil (Red Dye No. 3), potem ko so raziskave pokazale njegovo povezavo z rakavimi obolenji pri živalih.

Barvila, ki jih hoče Kennedy ukiniti: Red No. 3 (E127, eritrozin) Red No. 40 (E129, allura rdeča AC) Yellow No. 5 (E102, tartrazin) Yellow No. 6 (E110, sunset yellow FCF) Blue No. 1 (E133, briljantno modra FCF) Blue No. 2 (E132, indigotin) Green No. 3 (E143, fast green FCF) Orange B (v EU ni registrirano)

Kako je v Evropi?

V Evropski uniji je večina teh barvil sicer dovoljenih, a z zelo strogimi omejitvami. Red 3 (eritrozin) in Green 3 sta prepovedana zaradi varnostnih pomislekov. Red 3 je bil povezan z rakavimi obolenji pri laboratorijskih živalih, kar je privedlo do njegove prepovedi v EU že pred leti. Orange B sploh ni odobren za uporabo v prehrani v EU, saj ni nikoli prestal varnostne presoje.

Red 40, Yellow 5, Yellow 6, Blue 1 in Blue 2 so sicer dovoljeni, vendar le v omejenih količinah in z dodatkom opozorilnega besedila na embalaži. Ta opozorila morajo kupce obveščati, da lahko ta barvila »negativno vplivajo na dejavnost in pozornost otrok«. To zahtevo je uvedla EU leta 2010 na podlagi študij, ki so pokazale povezavo med določenimi barvili in hiperaktivnostjo pri otrocih.

Zaradi teh regulacij so številni evropski proizvajalci že pred časom prostovoljno prešli na naravne alternative, kot so izvlečki korenja, rdeče pese, kurkume ali borovnic. Tako v evropskih različicah izdelkov, kot so Fanta, M&M's ali Froot Loops, pogosto ni več sintetičnih barvil, ki jih ameriške različice še vedno vsebujejo.