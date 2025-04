Tesnobno življenje na dosegu ruskih raket

V nadaljevanju preberite:

Ljudje v Latviji, podobno kot v drugih baltskih državah, živijo v nenehnem pričakovanju vojne nevarnosti iz sosednje Rusije. Prisotnost vojakov Nata na njihovem ozemlju, ki jo Moskva razume kot grožnjo, v Latviji sprejemajo z velikim občutkom hvaležnosti in zadovoljstvom, da v teh težkih časih niso sami. Minuli konec tedna smo obiskali pripadnike Slovenske vojske, strokovnjake za protitankovsko vojskovanje na urjenju v Latviji.

V Rigi, prestolnici Latvije, je skoraj povsod, kjer visi latvijska zastava, izobešena tudi ukrajinska zastava. Podobno je tudi v dobro uro vožnje oddaljenem kraju Adaži, ki ima 7500 prebivalcev, v tamkajšnji vojaški bazi živi in dela okoli 6500 vojakov iz držav članic Nata. »Ljudje zares močno podpirajo Ukrajino v njenih prizadevanjih, da se ubrani pred rusko agresijo. Verjetno zato, ker imajo Latvijci zgodovinsko izkušnjo z Rusijo. Vedo, kako so se počutili pod okupacijo Sovjetske zveze, zato se zlahka poistovetijo s trpljenjem ljudi v Ukrajini,« nam je pred obiskom baze povedala Neža Podbršček, Slovenka, ki živi in dela v Latviji.

Poveljnik slovenskega kontingenta stotnik Andrej Plohl je zadovoljen, ker so se slovenski vojaki izkazali z uspoosobljenostjo in visoko motiviranostjo. Poudarja, da so v Latviji zato, da se skupaj z zavezniki tako usposobijo, da bi lahko delovali enotno in usklajeno, »da skupaj zmoremo in smo skupaj eno kot ena neuničljiva sila«.