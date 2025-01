Zvončki zacveteli tudi v Ljubljani

Toplo vreme po božično novoletni zmrzali je v zbirki Botaničnega vrta UL v Ljubljani dosedanjo zaustavitev rasti zvončkov iz doline Dragonje le prebudilo. Čeprav je bilo pred novim letom videti, da se bodo ob sončnih žarkih razprli, se vseeno niso, sporočajo iz Botaničnega vrta.

Raziskovalne grede zvončkov so namreč nekoliko v senci stavbe in jih sonce ne obsije dovolj. Odjuga, ki je prišla te dni, je zemljo odtalila in zvončki so začutili pravo pomlad. Prvih nekaj cvetočih rastlin se je danes ob sončnih žarkih le razprlo.

Včerajšnja odjuga in današnjih vsaj nekaj sončnih žarkov je poskrbelo, da so se razprli v manj kot pol ure. Zjutraj ob devetih so bili še zaprti, prvi cvetni listi so se nato začeli odpirati čez pol ure in nato so bili že popolnoma cvetoči.

Zdi se, da so zacveteli zelo zgodaj, a temu vseeno ni tako. Če pogledamo malo v zgodovino Ljubljane, Graf že za leto 1834 poroča o prvem cvetenju zvončkov v Ljubljani že 1. januarja. Tudi v sedanjem času so prav ti iz Dragonje v letu 2012 zacveteli že 19. decembra.

Kljub temu, da je zvončkov v naravi pri nas še vedno veliko, pa velja poudariti, da so navadni mali zvončki zaščiteni in jih zato v naravi ne nabiramo v velikih šopih, ker je to prepovedano. Hkrati pa v sodobnih stanovanjih pri 20° C in več, zvončki žal ne zdržijo več kakor kakšen dan. Zato uživajmo z njimi v naravi in si raje naredimo kako sliko za spomin nanje, še polagata na srce Jože Bavcon in Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta.