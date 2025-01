Evropa na muhi Donalda Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu je kar prekipevalo od ustvarjalnih zamisli, kako rešiti planet, zmanjšati neenakost in se spopasti z nujnimi varnostnimi potrebami. A pod črto je bila najpomembnejša ugotovitev ta, kako zelo obupani so Evropejci zaradi svojega gospodarstva in predvsem zaradi Donalda Trumpa.

Njihova zaskrbljenost je utemeljena: Trump je eksistenčna grožnja Evropi na tri ključne načine. Prvič, vztraja, da mora Evropa v celoti prevzeti odgovornost za lastno obrambo, kar je za veliko političnih voditeljev težko razumljiva zahteva. V svojem govoru, ki ga je za Davos podal na daljavo iz Washingtona, je Trump spet pozval evropske vlade, naj povečajo izdatke za obrambo na pet odstotkov BDP.

Ker imajo številne države EU, kot je Italija, že zdaj težave pri doseganju cilja dveh odstotkov, h kateremu so se zavezale v obdobju Baracka Obame, ni presenetljivo, da jim Trumpova zahteva predstavlja tako veliko skrb.