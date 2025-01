Lažna obljuba o odgovornem rudarjenju

V nadaljevanju preberite:

Srbska vlada je julija spet izdala dovoljenja za projekt pridobivanja litija družbe Rio Tinto, čeprav jih je leta 2022 po protestih javnosti preklicala. Odločitev je povzročila demonstracije, na ulicah Beograda pa se je zbralo več tisoč ljudi, ki so izrazili zaskrbljenost, da bo rudnik ogrozil vodne vire in javno zdravje. Rio Tinto je namreč že dokazal, da je pripravljen obiti okoljske predpise te države.

Družba Rio Tinto ima dolgo zgodovino domnevnih kršitev človekovih pravic ter slabega upravljanja in onesnaževanja vode v svojih rudnikih po vsem svetu.

A ne gre le za družbo Rio Tinto: korupcija in malomarnost sta v rudarski industriji endemični. Ameriški sodnik je družbi Glencore naložil kazen v višini 700 milijonov dolarjev zaradi več desetletij trajajoče prakse podkupovanja uradnikov v več državah. Rudarski velikan BHP in njegov brazilski partner Vale pa sta se znašla v pravnih sporih zaradi zrušenja jeza za jalovino Fundão, kar je bila najhujša okoljska nesreča v Braziliji.

Ker Evropska unija načrtuje povečanje domačega pridobivanja materialov, ki so bistveni za prehod družbe k uporabi zelenih virov, ter številnih obrambnih tehnologij in digitalnih izdelkov, oblikovalci politik in prebivalci zahtevajo zagotovilo, da bodo ta prizadevanja trajnostna.