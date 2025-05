Izrael bo iztrebil Palestince v Gazi. Kaj bo sledilo?

V nadaljevanju preberite:

ZDA so dolgoletna in močna zaveznica Izraela. Med državama obstajajo močne zgodovinske, kulturne in verske vezi, še posebej v okviru judovskih lobijev in evangeličanskih krščanskih skupin v ZDA. Te ves čas zagovarjajo agresijo Izraelcev nad Palestinci. Odkar je na oblasti Donald Trump, se je to sodelovanje še okrepilo, saj ameriška oblast zagovarja iztrebljanje Palestincev (Hamasa) v Gazi in nasploh ter poleg tega nenehno oborožuje agresorja.

Večina njihove pomoči Izraelu je torej v orožju in je namenjena krepitvi njegovih obrambnih zmogljivosti. ZDA menijo, da močni Izrael prispeva k stabilnosti regije in odvrača sovražnike. Po napadih Hamasa 7. oktobra 2023 je njihova pomoč Izraelu še narasla, saj je bil poudarek na podpori njegovi obrambi pred terorističnimi grožnjami. Mnogi kritiki trdijo, da ameriška pomoč Izraelu temu omogoča, da nadaljuje okupacijo in posega v palestinske pravice, kar prispeva k nestabilnosti in ovira mirovni proces.