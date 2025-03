Rekviem Evropi

»Nič več ne bo tako, kot je bilo,« sporoča Dimitrij Rupel (Gostujoče pero, Delo, 4. marca 2025). Strinjam se. Tudi kritično noto, ko govori o politiki ZDA, pozdravljam. To je nekaj novega. Da pa izjava, da »nič več ne bo tako, kot je bilo«, ne bi bila puhlica, se je treba vprašati, zakaj je tako. In tudi, kako bo, ko ne bo več tako, kot je.

Stvari se bodo morale spremeniti, ker je stanje, v katero smo zabredli, nevzdržno v malone vseh pogledih. Spremenile se bodo na slabše ali na bolje. Pred to izbiro smo zdaj glede vojne v Ukrajini. Pri iskanju poti naprej sta se razšli ameriška in evropska politika. Kot je videti, hoče nova ameriška vlada doseči prekinitev sovražnosti in mir in zato ponovno vzpostavlja diplomatske odnose z Rusijo, ki jih je Bidnov režim pretrgal.

Evropa hoče nadaljevati vojno, ki naj bi pripeljala do tega, čemur po orvelovsko pravijo »pravični mir«. Velika Britanija, Francija in Nemčija so sporočile, da bodo blokirale kakršenkoli mirovni sporazum, ki bi bil dosežen med ZDA in Rusijo. Evrokrati tako rekoč sistemsko zavračajo diplomacijo. Čemu bi sicer postavili Kajo Kallas, ki je izjavila, da izključuje pogovore s Putinom in bi rada razkosala Rusijo, za evropsko »zunanjo ministrico«?

Dejstvo je, da je dovčerajšnji »kolektivni Zahod« vojno proti Rusiji v Ukrajini izgubil. Zdaj je tudi ameriški zunanji minister izjavil, kar so neodvisni vojaški in politični analitiki razlagali zadnja tri leta, da je vojna v Ukrajini ameriška »proxy war«. Evropski politiki in mediji pa še kar blodijo o »neizzvani ruski agresiji« in zmagi nad Rusijo. Videti je, da verjamejo lastni propagandi toliko bolj, kolikor bolj je odtrgana od realnosti in kolikor bolj njen primež nad prebivalstvom popušča. Američani so se očitno soočili z dejanskim stanjem in želijo nesmiselni moriji in uničevanju narediti konec. Evrokrati pa vztrajajo pri podaljševanju izgubljene vojne.

Njihovo govoričenje o miru s pozicije moči (peace through strength) jamči, da miru ne bo, obenem pa razgalja evropsko dejansko nemoč. Naravnost povedo, da vojne ne morejo nadaljevati brez ameriškega vojaškega kritja. Evropa sama nima niti približno dovolj ne vojakov, še sploh ne bojno usposobljenih vojakov, ne orožja, ne streliva, ne obveščevalno-komunikacijskih sredstev, ne vojaške industrije – in konec koncev niti denarja ne. Praktični učinki odločitve za nadaljevanje vojne bodo pošiljanje Ukrajincev in prej ali slej tudi Evropejcev v smrt, nadaljnje propadanje evropskega gospodarstva, militarizacija ekonomije, kolikor je bo ostalo, kleščenje zdravstva, izobraževanja in socialne varnosti prebivalstva, vse večja politična nemoč in izolacija Evrope ter grozljiv intelektualni, moralni in duhovni razkroj.

Simptom tega razkroja, obenem pa njegova gonilna sila, je miselnost, ki se izraža v izjavah, kakršna je Ruplova, da se je »Trump glede vojne v Ukrajini postavil na Putinovo stran« in »priznal svojo simpatijo do Putina«. Tako naj bi bilo na srečanju predsednika in podpredsednika ZDA z Zelenskim, ki po črki ukrajinske ustave ni več zakoniti predsednik države. Po tem srečanju bo vse težje ohranjati iluzije o enotnem Zahodu.

Evropsko manihejstvo

Rupel se sklicuje na trenutek med tistim srečanjem, v katerem je Zelenski izzval javni prepir: na trenutek, ko je hotel prepričati Trumpa, »da Putinu ni mogoče verjeti, ker ne spoštuje dogovorov«. Omenimo mimogrede, da je Clinton, ki mu Rupel ni nikdar oporekal, jasno in glasno izjavil, da se je Putin vedno držal vseh dogovorov. Bivšemu ameriškemu predsedniku bo v tem oziru pritrdil vsakdo, ki ga ni zaslepila rusofobija. Toda ostanimo pri razvpitem pogovoru v Beli hiši. Zelenski je v omenjenem trenutku izkrivljal dejstva in lagal – ne prvič in ne zadnjič. Za razumevanje tistega pogovora pa je ključno, da je sprožil spor natanko takrat, ko je podpredsednik Vance omenil diplomacijo. Blokiral je pogovor o diplomatskem reševanju spora.

Vojna v Ukrajini ni stvar podrejenega prebivalstva Evrope. Večina ji nasprotuje. Pri nas velika večina. To je zadeva političnih elit, ki z lastnim ljudstvom nimajo več ničesar skupnega. Ljudstvo zaradi nje slabše živi, elite pa z njo koncentrirajo moč v svojih rokah, si utrjujejo oblast in uničujejo demokracijo.

Trump se ni »postavil na Putinovo stran«. Bolj kot prejšnji ameriški režim stoji na ameriški strani, na stališču, za katero nova ameriška vlada meni, da je v interesu ZDA. Niti ni »priznal svoje simpatije do Putina, češ da sta bila oba žrtvi volilne prevare«. Takrat, leta 2016, ni šlo za volilno prevaro, temveč za operacijo »Russiagate«, ki so jo zakuhali poražena kandidatka za predsednika, gospa Hillary Clinton, ter ameriške tajne službe ob sodelovanju angleških obveščevalcev, s katero so podtikali Trumpu, da so mu do volilne zmage pomagali Rusi. Danes vemo, tudi na podlagi uradnih ameriških virov, da je bilo vse skupaj izmišljeno. Je pa ta operacija minirala ne le prvi Trumpov predsedniški mandat, temveč tudi normalne odnose z Rusijo. V tem pogledu ima Trump prav, da sta bila in on in Putin žrtvi politične zarote.

Toda pri tem ne gre toliko za to, ali je dejansko res, da se je Trump »postavil na Putinovo stran«, kolikor za to, da se namišljeno ali insinuirano povezavo s »Putinom« ali razumevanje »Putina« uporablja kot refleksno in brezprizivno diskvalifikacijo in obsodbo. Rusije seveda ne moremo razumeti, če jo zreduciramo na Putina. Bistveno tu pa je, da sploh ne gre za razumevanje Rusije. Bistveno je, da zahodna politika že nekaj časa nima nobene potrebe po tem, da bi Rusijo razumela. Ne opira se na razumevanje, na analize dejanskega stanja. Zato so se tako grdo uračunali pri vojni proti Rusiji.

Na Rusijo po eni strani projicirajo lastne slabosti, nečednosti, kršitve zakonov in zle naklepe in so potem zgroženi nad njimi. Po drugi strani pa tudi že brez tega in vnaprej vedo, kaj je Rusija, ker so ji v svojem poenostavljajočem manihejstvu pripisali vlogo absolutnega zla. V manihejstvu ni prostora za odtenke, za dialog, za kompromis, za reševanje – kaj šele za skupno reševanje – problemov, za sožitje, niti ne za dejstva, logiko, razmišljanje. Boj med dobrim in zlom, v katerem je manihejec vedno na strani dobrega, poosebljenje dobrega, terja uničenje zla.

Samodestruktivna vojna

Veliki problem je, da evropsko manihejstvo ne pelje k uničenju namišljenega zla, temveč k dobesednemu uničenju sveta. Macron zdaj v odkritem nasprotju s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja grozi z jedrskim orožjem. Tudi če se nam bo jedrski apokalipsi uspelo izogniti – upajmo, da Trumpa ali Putina ne bodo ubili – bo odločitev evropske politike za vojno prinesla še več uničevanja in trpljenja.

Najprej uničevanje Ukrajine. Kdo ni videl posnetkov, kako uniformirane enote po ukrajinskih mestih ugrabljajo moške in jih trpajo v vozila, da bi jih poslali na fronto? Obupani Ukrajinci zato na spletu objavljajo klice na pomoč, naj se prepreči genocid nad njimi. Za te klice so evrokrati gluhi. Pri vsej hlinjeni ljubezni do Ukrajincev, ki prihaja iz Bruslja in evropskih prestolnic, je očitno, da jim je malo mar zanje. Hladnokrvno, trdosrčno, brezdušno jih pošiljajo v pohabo in smrt in žrtvujejo za uresničevanje svojih političnih (in osebnih) ambicij, blodenj in računic. Seveda to ne bi bilo mogoče brez kolaboracije kijevskega režima – strahovlade, ki je zatrla svobodo misli, govora, obveščanja in združevanja, državljanske svoboščine, pravice delavcev in kmetov, versko svobodo in pravice nacionalnih manjšin.

Potem pa uničevanje Evrope in evropskih držav. Manihejska vojna proti Rusiji je konec koncev samodestruktivna. Ekonomska vojna proti Rusiji je hudo prizadela evropsko ekonomijo (medtem ko rusko gospodarstvo uspešno raste), ki so jo poganjali poceni ruski energenti. Njena odvisnost od ruskega plina in nafte ni bila »vtis«, ki bi ga bilo treba »odpraviti«, kot pravi Rupel, temveč dejstvo. Evropa še vedno uvaža rusko nafto in plin, vendar prek posrednikov in po nekajkrat višjih cenah, kar povzroča nekonkurenčnost in propadanje evropske ekonomije. Nemčija, tako imenovani motor evropskega gospodarstva, se deindustrializira, javna infrastruktura se slabša, vlaki ne vozijo več po voznem redu. Prizadeto je kmetijstvo, nenazadnje zaradi nedostopnosti ruskih in beloruskih umetnih gnojil. Življenjski standard pada. Šolstvo in izobrazba nazadujeta. Socialna varnost kopni. Zdravje prebivalstva se slabša, fizično in psihično. Vse to spremlja obča demoralizacija, obenem pa se kuhajo nezadovoljstvo, jeza in sovraštvo. Nesmiselna in samodestruktivna vojna proti Rusiji v Ukrajini – tako kot tudi podpora genocidu nad Palestinci in zdaj še morilskemu terorističnemu režimu v Siriji (ki ga je Tanja Fajon pravkar obiskala in spodbujala) – samo poglablja prepad med političnimi elitami in podrejenim prebivalstvom. Vladajoča politika izgublja legitimnost v očeh prebivalstva, ker ne le ne deluje v njegovem interesu, temveč naravnost proti njemu. Politične elite se vse bolj izmikajo nadzoru državljanov, volitve kot mehanizem vzpostavljanja (demokratične) oblasti so globoko kompromitirane, o bistvenih rečeh vse bolj odločajo neizvoljeni centri moči. Politični sistem je vse bolj ohromljen in kmalu ne bo več sistemskih možnosti za reševanje nakopičenih problemov. Nadaljevanje vojne proti Rusiji v Ukrajini bo ekonomsko, politično in moralno krizo potenciralo.

Evropske politične elite

Prav v to smer pa rinejo evropske politične elite in prav takšno prihodnost brez prihodnosti nam ponuja tudi Rupel: »povečati pomoč Ukrajini z vsem, kar premoremo in narediti resen načrt oboroževanja v Evropi«. Enako vrhovni evrokrati. Predsednica Evropske komisije, ta angel smrti, je napovedala oblikovanje 800 milijardnega sklada za vojno proti Rusiji in militarizacijo Evrope, ki ga ne vežejo proračunska in fiskalna pravila, ki smo jih pod evrokratskim pritiskom morali vpisati v naše ustave.

Šef zveze Nato, katere civilna roka je Evropska unija, je odkrito povedal, da bo cena za militarizacijo zmanjševanje sredstev za zdravstvo in šolstvo in nižanje pokojnin. Toda to je bil slab »PR«. V bruseljskem novoreku so zdaj to prepesnili v zagon evropskega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest in temelj blaginje! Tu ne gre več le za žalitev zdrave pameti, razuma, ampak za napad nanju. Ko Evropi igra rekviem, govorijo o njeni »renesansi«. To je blaznost.

Konstrukt

Rupel specifično zahteva, da bi se bilo treba v Sloveniji »končno odločiti za zvišanje sredstev za obrambo in solidarno evropsko obrambno politiko«. Da temu v prihodnje ne bi kdo ugovarjal, bi bilo treba »prilagoditi šolske programe«. Naš véliki liberalec promovira indoktrinacijo in totalitarizem. Na evropski ravni pa odobrava zaseg zamrznjenega ruskega premoženja, torej krajo. Ta zaseg bi bil direktna kršitev mednarodnega prava, ki ga zagovarja, dokler se Rusiji podtika, da ga krši, ko gre za vojno proti Rusiji, pa ga lahkomiselno zavrže. Evropskega militarizma ne bodo omejevali zakoni.

Vojna v Ukrajini ni stvar podrejenega prebivalstva Evrope. Večina ji nasprotuje. Pri nas velika večina. To je zadeva političnih elit, ki z lastnim ljudstvom nimajo več ničesar skupnega. Ljudstvo zaradi nje slabše živi, elite pa z njo koncentrirajo moč v svojih rokah, si utrjujejo oblast in uničujejo demokracijo. Rusija ne ogroža Evrope, Zahod ogroža Rusijo. Čemu bi se Rusija pri vsem svojem ozemlju in bogastvu širila v propadajočo in sovražno Evropo? Po njenih bogastvih pa skomina osiromašeni Zahod. Rusija hoče varnost in mir pred Evropo. »Ruska grožnja« je propagandni konstrukt brez opore v realnosti, kot toliko drugega, kar počnejo ali naklepajo oblastne elite. Največja grožnja Evropi, njenemu podrejenemu prebivalstvu in tudi samim sebi so prav evropske politične elite. Ker hočejo vojno in se pripravljajo nanjo, so nam smrtno nevarne.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.