Genocid, civilizacija, demokracija

Dve veliki vojni, ena v Ukrajini in druga v okupirani Palestini, zaznamujeta naš čas. Obe sta se dolgo kuhali, obe sledita premnogim drugim vojnam, ki so se bíle po koncu 2. svetovne vojne. Bojišči sta lokalni, vendar se širita, njuni učinki pa so globalni. Ves svet je tako ali drugače vpleten vanju in ga oblikujeta. Sta odgovor na globoke spremembe v svetovni ureditvi, obenem pa jih ženeta naprej in pospešujeta – večinoma v nasprotju z nameni in pričakovanji sil, ki so ju sprožile.

Da bi bila hvalevredna prizadevanja za mir učinkovita, moramo razumeti naravo vojn v Ukrajini in Palestini. Sicer se nam lahko zgodi, da bo sámo zavzemanje za mir postalo del vojne. Naravo teh vojn pa je težko razumeti. Na vojni, o katerih pišem, lahko gledamo kot na nadaljevanje permanentne vojne preteklega stoletja (ki je bila odgovor na »permanentno revolucijo«), vendar so se vojne v tem času korenito spremenile. Predvsem pa razumevanje vojn v Ukrajini in okupirani Palestini otežuje medijska konstrukcija teh vojn: to, kako jih razlagajo in prikazujejo politiki in mediji.