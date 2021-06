Agresivnost in nemoč

V kolumni preberite:

Dovolj agresiven, da nas njegovo ravnanje prestraši, a dovolj šibek, da je njegovo ustrahovanje jalovo. To je formula, domača vsakomur, ki pozna zgodovino mednarodnih odnosov, se zanima za teorije iger in vprašanja strategij. Ali pa je zgolj ljubitelj narave, ki dobro pozna gozd in obnašanje njegovih prebivalcev. Kdaj je srečanje z medvedom najnevarnejše? Mar ne prav tedaj, ko ga prestrašimo, hkrati pa storimo nekaj, kar ga prepriča o naši šibkosti? Ali ne velja natanko isto za podgane? Zmes agresivnosti in šibkosti je najpogostejša pot k eskalaciji konflikta. V Sloveniji imamo kombinacijo dveh šibkosti in dveh agresivnosti. Šibko, a agresivno vladno večino ter šibko in agresivno opozicijo. Spirala konflikta je tako rekoč neizogibna.