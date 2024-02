V nadaljevanju preberite:

Revijo in časopis vedno začnem brati na zadnji strani. Slovenske novice odprem na koncu in pogledam Aljanino karikaturo. Naslovnico Dela najprej samo ošvrknem, poglobim pa se v zanimivosti in novičke na zadnji strani. Ko sem si prvič v življenju kupil angleški The Economist, sem revijo instinktivno – ne da bi sploh vedel, kaj me čaka – odprl na koncu, pri zadnji platnici. Zanesljivo nisem edini. Če berete svoj izvod Dela v tiskani obliki, je mogoče, da po njem listate od konca proti začetku.

Zakaj beremo časopis v tej smeri?